Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 27 aprile al 3 maggio 2020

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che le puntate dal 27 aprile al 3 maggio saranno ricche di eventi imperdibili. Cosa accadrà ai beniamini della soap americana?

Shauna e Bill Beautiful- foto tv.nu

Katie passa da Bill per un saluto e l’editore sembra molto felice di vederla perché impaziente di dirle qualcosa.

Bill chiede a Katie di sposarlo, ma la Logan rifiuta perché incapace di dimenticare il male subito in passato e va via.

Brooke racconta a Zoe di aver scoperto che Flo è la figlia di Storm Logan e la modella resta scioccata dalla notizia, ma preferisce non proferire parola sullo scambio di culle.

Katie raggiuge Brooke per raccontarle della proposta di matrimonio ricevuta da Bill e la moglie di Ridge è felice della notizia. Quando scopre che la sorella ha rifiutato, però, non esita ad ammonirla.

Shauna chiede a Flo di portarla a vedere Los Angeles e le ricorda che adesso possono permettersi tutto, visto che è diventata una donna ricca.

Flo confessa alla madre di essere preoccupata per Hope e voler scoprire di più sul suo padre biologico e così Shauna le racconta l’incontro con Storm.

Bill prova a dimenticare il rifiuto di Katie bevendo al bar e Shauna gli si avvicina. I due parlano del passato.

Zoe raggiunge Flo e le chiede di andarsene da Los Angeles, ma la Fulton non intende lasciare la città e confessa di voler raccontare tutto a Hope in virtù del legame di sangue che le lega.

Donna raggiunge Brooke e Katie e scopre la notizia della proposta di Bill, confessando di vederli felici insieme.

Katie attiva l’app di localizzazione e scopre che Bill si trova al bar. La Logan saluta le sorelle e decide di raggiungere l’editore.

Brooke e Donna pranzano insieme e parlano del rapporto tra Katie e Bill e successivamente di Flo e Hope.

Bill e Shauna continuano a parlare e l’editore le racconta di essere reduce del rifiuto della sua ex moglie. La donna provoca Bill, ma l’editore la blocca subito affermando di essere innamorato di Katie.

Katie arriva al bar, ma trova Bill in compagnia di Shauna e li vede flirtare.

Zoe minaccia Flo. Non può aggiustare le cose in quanto sia Wyatt che Hope non la perdoneranno mai e rischia di finire in prigione. La Fulton, però, sembra pronta a subire le conseguenze.

Zoe va su tutte le furie e strattona Flo, facendola cadere a terra e perdere i sensi. Shauna rientra in casa e trova la figlia accasciata.

Shauna prende la pistola che porta nella sua borsetta e la punta contro Zoe.

Brooke racconta a Ridge le ultime novità su Bill e Katie, ma Hope li interrompe per informarli che Liam è partito per Parigi.

Brooke chiede a Hope di restare con loro per non soffrire la solitudine e l’improvviso arrivo di Thomas conferma le sue parole.

Steffy scopre che Flo è una Logan e mostra qualche titubanza per la sua presenza nella vita di Phoebe, ma finalmente capisce il legame speciale tra Hope e la piccola.

Hope chiede a Ridge di assumere Flo alla Forrester e lo stilista si dice pronto a darle un’opportunità.

Shauna scopre che Zoe sta provando a convincere Flo a mantenere il segreto sullo scambio di culle e si dice d’accordo.

Flo prende il telefono per chiamare Hope, ma viene preceduta da una chiamata della cugina, la quale la invita a raggiungere la Forrester perché c’è una proposta di lavoro per lei.

Flo racconta la novità a Shauna e Zoe: la madre la invita ad accettare mentre la seconda continua a chiederle di lasciare la città.

L’ufficio CEO resta al buio e Hope si sente catapultata di nuovo al giorno del parto a Catalina.

Thomas incontra Sally e la ragazza lo invita desistere dall’obiettivo di riconquistare Hope, ma senza successo.

Wyatt interrompe la conversazione tra Thomas e Sally e, rimasto da solo con la stilista, le chiede spiegazioni. La Spectra lo rassicura.

Xander avvisa Hope che il blackout è dovuto a un problema tecnico e le chiede se ha notizie di Zoe. La Logan ne approfitta per sottolineare il comportamento strano della modella.

Thomas e Hope si incontrano per lavorare insieme e la ragazza le chiede notizie di Steffy e Phoebe, ma il Forrester le consiglia di concentrarsi su Douglas in quanto orfano di madre.

Liam racconta ad Amelia del suo soggiorno a Parigi e la tata ne approfitta per dirgli che le bambine sono felici e Steffy lo ama ancora.

Hope chiama Liam per scoprire come vanno le cose e raccontargli dell’offerta di lavoro per Flo.

Sally e Wyatt parlano di Flo e lo Spencer accenna all’idea di invitarla a cena, ma la Spectra non sembra esserne felice e va via.

Thomas invia un messaggio a Sally e Wyatt lo intercetta, scoprendo così di un appuntamento segreto.

Wyatt raggiunge Flo per raccontarle del messaggio e la ragazza cerca di confortarlo invitando a cena.

Shauna vede Wyatt e Flo conversare e capisce che tra i due c’è ancora un feeling. La donna prova a convincere sua figlia a non dire la verità sullo scambio di culle e a pensare a rifarsi una nuova vita.