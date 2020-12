Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 28 dicembre al 3 gennaio 2021

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che le puntate dal 28 dicembre al 3 gennaio saranno ricche di colpi di scena. Ecco cosa accadrà:

Hope e Thomas Beautiful- foto soap-passion.com

Liam riferisce a Hope di aver lasciato Beth a casa di Steffy per permettere alla piccola di stare con Kelly, ma la Logan appare contrariata.

Liam riceve un messaggio da Steffy e Hope lo legge. La Logan esce di casa.

Steffy fa una passeggiata con Beth e Kelly, ma viene bloccata dall’arrivo di Hope, la quale reclama sua figlia.

Hope dice a Steffy di non gradire il suo atteggiamento troppo affettuoso con Liam, ma la Forrester sottolinea di avere il diritto di coinvolgere lo Spencer nella vita delle sue bambine.

Hope non crede alle spiegazioni di Steffy e le dice di stare alla larga da Liam. A quel punto Steffy perde la pazienza e accusa lei e tutte le Logan di essere delle donne prepotenti.

Liam raggiunge Steffy e Hope e si schiera subito dalla parte della Forrester, rimproverando sua moglie per non aver avuto un minimo di sensibilità nei confronti di una donna che ha perso sua figlia.

Hope non accetta le parole di Liam e afferma di essere sicura che la sorellastra punti soltanto a stare con lui.

Zoe e Thomas si ritrovano a parlare di Brooke e la Buckingham capisce che la rabbia dello stilista è dovuta al riavvicinamento tra Hope e Liam.

Shauna raggiunge Ridge alla Forrester Creations e lo informa che Thomas ha origliato la loro conversazione. Lo stilista inizia a preoccuparsi.

Thomas confessa a Zoe di aver intenzione di allontanare le Logan dalla famiglia Forrester e far tornare Liam con Steffy.

Thomas prova a parlare di Xander, ma Zoe lo blocca affermando di volersi concentrare su se stessa. A quel punto il Forrester la invita a restare a casa di Vinny e le promette di farla rientrare in azienda.

Shauna scherza un po’ con Ridge, ma non perde occasione per fare notare il mondo con cui Brooke si comporta con Thomas e Steffy.

Hope insiste con Liam affinché chiarisca le cose con Steffy, ma la Forrester è costretta ad allontanarsi per calmare il pianto di Kelly.

Kelly chiede al padre di restare con lei e Liam è costretto a dire alla bambina di non poterlo fare perché non abita più lì.

Hope chiarisce il punto con Steffy: ora Liam deve concentrarsi su Beth e Douglas, visto che hanno deciso di chiedere la custodia del figlio di Thomas.

Steffy si dice stufa di vederla portarsi via tutto e le dice che si allontanerà da Liam soltanto se sarà lui a dirle di farlo.

Hope lascia Malibù mentre Steffy continua a guardare la foto di lei e Liam.

Zoe accetta di trasferirsi a casa di Vinny, ma Thomas si irrigidisce non appena riceve un messaggio da Hope.

Zoe incontra Vinny e il ragazzo cerca di metterla in guardia da Thomas.

Hope torna a casa e confessa a Liam di voler adottare Douglas, ma lo Spencer no crede sia necessario.

Brooke raggiunge Hope e Liam con i documenti per l’adozione e Liam, visibilmente in difficoltà, chiede loro di chiedere a Douglas cosa pensa della situazione.

Hope chiede a sua madre se è pronta a tracciare un confine così netto con Ridge, ma Brooke le dice di non preoccuparsi.

Thomas entra in casa e Liam gli fa capire che non è un ospite gradito. Lo stilista fa sapere a tutti che non è disposto a firmare nessun documento.

Douglas rientra in casa, ma diventa nervoso quando vede il papà. Il Forrester prova ad abbracciarlo.

Liam si allontana con Douglas e Thomas resta solo con Hope e Brooke: lui dice di avere diritto di stare con suo figlio mentre le Logan lo trattano in modo sprezzante.

Steffy e Ridge visionano alcuni bozzetti di Thomas e si dicono d’accordo sul suo talento, anche se la CEO ammette di non riuscire a perdonarlo.

Ridge riferisce a Steffy che Brooke ha intenzione di separare Douglas e Thomas e per questo le cose con lei non vanno.

Hope chiede a Brooke di lasciarla sola con Thomas e lo prega di accettare di firmare i documenti per l’adozione. Il Forrester le promette di pensarci.

Thomas, rimasto solo, capisce di desiderare ancora Hope.

Brooke raggiunge Liam e Douglas e avvisa il genero che Hope è rimasta sola con Thomas per convincerlo a rinunciare a Douglas. Lo Spencer, però, non è convinto.