Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 28 ottobre al 3 novembre 2019

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che nelle puntate dal 28 ottobre al 3 novembre finalmente ci sarà una novità per Taylor. Cosa accadrà?

Liam confessa a Bill di ritenere Taylor pericolosa per Steffy e Kelly, ma il magnate tenta di sminuire la situazione.

Hope e Brooke parlano dell’attentato a Bill e la moglie di Ridge si dice indignata e allo stesso tempo preoccupata per Kelly.

Steffy si confronta con Hope, chiedendole di non raccontare quanto scoperto, ma la giovane Logan confessa di aver detto tutto a Brooke.

Donna e Pam lavorano e Quinn sembra infastidita dalla presenza della sorella di Brooke. Per di più la Douglas propone Donna come sostituta di una modella.

Donna indossa il nuovo modello realizzato da Eric e tutti restano a bocca aperta.

Brooke punta il dito contro Taylor mentre la psichiatra la implora di non denunciarla, nonostante il suo errore gravissimo. La Logan le assicura che non farà nulla.

Steffy telefona a Ridge e gli dice che ha bisogno di parlargli. Lo stilista scopre che è stata Taylor ad attentare alla vita di Bill.

Taylor raggiunge Malibù e trova Steffy e Ridge intenti a parlare di lei. La donna tranquillizza entrambi, dicendo di voler dimenticare il passato.

Justin invita Bill a non accantonare il progetto del grattacielo per una donna che non vuole stare con lui.

Brooke arriva alla Spencer e chiede a Justin di parlare da sola con Bill. La Logan spiega di conoscere la verità e apprezzare la sua posizione mentre l’editore afferma di averlo fatto per lei e Steffy.

Alla Forrester Creations, Donna posa per Eric mentre Quinn si mostra gelosa dell’ex moglie del patriarca.

Eric si complimenta con Donna e spende belle parole per Pam.

Pam raggiunge Quinn per un problema con una collana e la Fuller la caccia via sgarbatamente.

Quinn raggiunge l’ufficio designer e si accorge della complicità tra Eric e Donna. Il patriarca la invita a entrare e poco dopo si unisce anche Pam. La Douglas propone a Donna di tornare a sfilare, ma lei rifiuta.

Ridge rientra a casa e si accorge subito della preoccupazione di Brooke. La Logan confessa di essere considerare Taylor come una bomba pronta a esplodere, ma lo stilista si dice fiducioso.

Ridge sposta l’argomento e invita Brooke a concentrarsi sui comportamenti di Bill. È un uomo ipocrita e presto se ne accorgerà.

Steffy organizza un party per festeggiare il successo della Intimates e alla festa si uniscono anche Zoe, Xander, Wyatt, Sally, Taylor e Reese.

Il padre di Zoe resta affascinato da Taylor e ne approfitta per avvicinarsi, dicendole di averla già conosciuta a un evento medico.

Taylor chiede a Zoe se è contenta della vicinanza del padre, ma la ragazza accenna a timido sì.

Taylor e Reese continuano a conoscersi e il ginecologo scopre che la donna non sta più lavorando. La Hayes gli racconta di avere avuto problemi con l’alcol e difficoltà matrimoniali a causa di Brooke.

Reese chiede a Zoe di non bruciare le tappe con Xander e la ragazza gli raccomanda la stessa cosa con Taylor.

Reese ringrazia Steffy per le opportunità che sta dando a Zoe e le lascia capire di essere interessato a sua madre.

Steffy comincia a sistemare casa mentre Taylor cerca di resistere un bicchiere di vino. La CEO si accorge della tentazione e invita la madre ad andare a letto.

Steffy chiama Ridge e lo invita a passare da Malibù.

Ridge confessa a Brooke che Thomas non riesce a rintracciare Taylor e la Logan si chiede se anche lui è a conoscenza dell’attentato. Lo stilista sottolinea che si tratta di un segreto.

Taylor scoppia a piangere e confessa di sentirsi smarrita mentre Ridge prova a confortarla.

Brooke raggiunge Hope e le due tornano a parlare di Taylor.

Le Logan si riuniscono per trovare il nome per la piccola di Hope e Liam mentre il giovane Spencer è con Steffy.

Reese raggiunge Zoe per raccogliere informazioni su Taylor, ma la ragazza appare infastidita e lo ammonisce.

Xander invita Zoe a una festa sulla spiaggia e la ragazza accetta nonostante il suo malumore.

Liam confida a Steffy di aver rivalutato Taylor e la CEO gli confida che il merito è della terapia che sua madre sta seguendo.

Taylor passa in ospedale per incontrare la sua terapista e raccontarle della tentazione che ha vissuto.

Reese è in ospedale e nota la presenza di Taylor. L’uomo entra per salutare sia la Hayes che la dottoressa Burr.

Myriam