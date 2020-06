Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 29 giugno al 4 luglio 2020

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che le puntate dal 29 giugno al 4 luglio ruoteranno ancora sul segreto dello scambio di culle. Cosa accadrà?

Thomas, Zoe e Xander Beautiful- foto tapatalk.com

Hope confessa a Brooke di essere triste per la fine del suo matrimonio, ma di sapere di aver agito per il meglio.

Xander raggiunge Zoe e le confessa di non aver detto nulla sullo scambio di culle a causa dell’intervento di Thomas.

Zoe è sollevata, ma Xander la spinge a contattare Reese per costringerlo a spiegare a tutti lo scambio di culle.

Flo si sente meglio dopo aver confessato il suo segreto a Thomas, ma il Forrester è sconvolto.

Xander promette massimo supporto a Zoe quanto la verità verrà a galla, ma la modella teme che il padre possa finire in prigione e prova a fargli cambiare idea.

Zoe e Xander raggiungono Flo e la Fulton riferisce loro di aver confessato tutto a Thomas.

Liam trascorre il tempo con Steffy e le bambine e poco dopo i due si soffermano a parlare della fine del matrimonio.

Steffy scopre che Liam non sa dove andare e lo invita a stare da lei nella camera degli ospiti. Liam accetta e la ringrazia.

Thomas raggiunge Steffy e le dice di avere qualcosa di urgente da riferirle riguardo Beth e il parto di Hope. La CEO lo invita a entrare e a calmarsi.

Thomas cerca di raccontare a Steffy dello scambio di culle, ma viene interrotto da Liam che lo invita ad andare via. I tre vengono interrotti dal pianto delle bambine.

Liam e Steffy corrono dalle bambine e Thomas decide di non raccontare nulla dopo aver visto la loro unione.

Flo, Xander e Zoe parlano di come la verità cambierà le loro vite: lui è convinto che tutto ricadrà su Reese, la modella crede che Thomas sceglierà il silenzio mentre Flo teme di perdere tutto.

Kelly muove i primi passi in presenza di Liam e Thomas e Steffy è commossa.

Thomas prova a confessare la verità, ma si blocca quando capisce che la sorella è davvero felice.

Hope, Brooke e Douglas giocano a carte e le Logan raccontano al bambino dell’annullamento del matrimonio.

Thomas raggiunge Hope e le dice di essere dispiaciuto per la fine del suo matrimonio, ma è contento di come Douglas la stia aiutando.

Zoe, Flo e Xander vengono interrotti da Wyatt e il figlio di Quinn si mostra interessato alla loro discussione. La modella gli racconta che la causa del trambusto è la rottura tra Liam e Hope.

Wyatt e Flo restano da soli e parlano di come le loro vite siano cambiate in poco tempo.

Thomas abbraccia Hope e la invita a guarda avanti e rifarsi una nuova vita con lui.

Steffy parla al telefono con Ridge e lo informa del trasferimento di Liam a Malibù.

Ridge e Brooke guardano alcuni bozzetti di Thomas: lui li trova perfetti mentre lei non crede siano in linea con la Hope For The Future.

Ridge racconta a Brooke del trasferimento di Liam a Malibù e la donna ne resta sconvolta e punta il dito contro Thomas.

Brooke e Ridge iniziano a discutere: lei non riesce a vedere nulla di buono nel legame tra Hope e Thomas mentre lui crede che il figlio possa essere una boccata di aria fresca.

Thomas convoca Flo, Zoe e Xander nell’ufficio CEO e chiede loro di mantenere il segreto sullo scambio di culle.

Hope piange guardando la foto di Phoebe, ma viene interrotta da Thomas. Il Forrester le chiedi andare avanti. Tutto mentre Brooke osserva di nascosto.

Thomas approfitta di un momento di distrazione di Hope per cancellare la foto della bambina dal cellulare.