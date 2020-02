Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 3 al 9 febbraio 2020

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che le puntate dal 3 al 9 febbraio finalmente qualcuno intuirà il piano di Reese. Di chi si tratta? Scopriamo cosa accadrà ai protagonisti della soap di Canale 5:

Zoe Beautiful- foto soaps.sheknows.com

Katie e Donna vanno a trovare Hope per tirarle su il morale e la ragazza racconta loro della nuova arrivata in casa Forrester. Liam torna a casa e trova tutta la famiglia Logan al completo.

Wyatt e Sally passano da Steffy e conoscono Phoebe, sottolineando l’incredibile somiglianza con Kelly.

Zoe racconta a Xander dell’incontro con Flo e della sua convinzione che la donna custodisca un segreto.

Liam sprona Hope a non tenersi tutto dentro per non rovinare la gioia dell’arrivo di Phoebe e la giovane Logan ammette di aver sentito una nuova energia proprio grazie alla piccola.

Liam ha un appuntamento con Steffy, ma preferisce rimanere con Hope. La ragazza, però, lo sprona a tener fede ai suoi impegni di padre.

Hope arriva a Malibù senza preavviso e poco dopo sopraggiunge anche Liam, il quale prova a spiegare la presenza della moglie.

Steffy sembra felice di avere sia Hope che Liam e i tre iniziano a darsi da fare con le bambine.

Liam e Steffy parlano di Hope in sua assenza e più tardi la ragazza confessa tutta la sua gioia nel rendersi utile.

Wyatt e Sally parlano dei loro progetti futuri, ma il matrimonio e i figli sembrano passi troppo affrettati. I due parlano di Hope e del lavoro per la Hope For The Future.

Flo rimette a posto l’appartamento e decide di andarsi a fare una doccia. Zoe arriva e inizia a rovistare tra le cose della donna.

Zoe trova i documenti riguardanti l’adozione e all’arrivo di Flo non esita a chiederle spiegazioni.

Flo mantiene la versione ufficiale circa la sua decisione di dare in adozione la bambina, ma la Buckingham resta sospettosa.

Liam inizia a preoccuparsi per il legame che Hope sta instaurando con la piccola Phoebe e Steffy prova a tranquillizzarlo.

Hope chiede alla sorellastra di poter passare anche l’indomani, ma confessa di non immaginare un futuro così per lei e Liam. Steffy la rincuora: tutto si sistemerà.

Zoe continua a pressare Flo, ma la donna trova una risposta a ogni domanda: ha avuto una bambina, ha scelto una famiglia ricca e ha chiesto a Reese di farle da intermediario.

Flo invita Zoe a chiedere delucidazione al padre, ma la modella non sembra intenzionata a lasciarla in pace. La Fulton, allora, le dice di andare via. Poco dopo la donna chiama il ginecologo e gli chiede di richiamarla.

Zoe raggiunge Xander e gli rivela quanto scoperto da Flo.

Liam e Steffy iniziano a preoccuparsi per Hope. Si sta legando troppo a Phoebe e ha rischiato di chiamarla addirittura Beth.

Brooke ringrazia Ridge di quanto sta facendo per Liam e Hope.

Hope trova la casa pulita e in ordine e ringrazia Brooke, promettendole che presto tornerà quella di un tempo.

Hope parla a sua madre della nuova arrivata, ma Brooke si mostra preoccupata per lei. Purtroppo Phobe non è Beth!