Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 30 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che nelle puntate dal 30 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020 Hope scoprirà dell’adozione privata. Ecco cosa accadrà nella soleggiata Los Angeles:

Zoe apprezza l’interessamento che Liam ha mostrato nei confronti del padre e spera che tutti si comportino allo stesso modo.

Taylor e Steffy non vedono l’ora di accogliere la nuova arrivata in Casa Forrester/Spencer.

Flo si dirige verso Malibù per incontrare Steffy mentre Reese comunica a Taylor che la somma per l’adozione privata è pari a 250 mila dollari.

Taylor si accorda con Reese per un anticipo sulla somma ed esce per prelevare i soldi da consegnare al ginecologo.

Steffy telefona a Liam per comunicargli la sua decisione e invitarlo a conoscere la bambina che diventerà la sorellina di Kally.

Flo arriva a casa di Steffy e mette la piccola a dormire accanto a Kelly. La Fulton, però, inventa una scusa per uscire all’arrivo di Liam.

Steffy mette al corrente Liam sulla sua decisione di adottare Phoebe. Lo Spencer si commuove alla vista della bambina, ma nota una certa somiglianza con Kelly e percepisce un’aria di familiarità.

Taylor raggiunge Reese per consegnargli l’anticipo e l’uomo non perde tempo per farle capire che vuole allontanarsi da quanto accaduto a Catalina.

Reese resta da solo e inizia a preparare i bagagli, ma non prima di aver contattato lo strozzino. L’uomo, però, non è contento dell’anticipo e lo minaccia pesantemente.

Reese contatta Zoe per sapere dove si trovi mentre lo strozzino si prepara ad agire. Fortunatamente il ginecologo lo rintraccia e gli chiede di non coinvolgere sua figlia.

Liam confessa a Steffy di essere stato conquistato dalla bambina e promette di essere presente.

Steffy si dice pronta ad affrontare qualsiasi ostacolo, anche grazie alla presenza di sua madre. Liam, però, si dice insicuro dell’ex suocera.

Phobe attira l’attenzione dei suoi genitori e Liam la prende in braccio per coccolarla.

Emma e Tiffany si allenano per l’audizione e Zoe cerca di incoraggiarle. Reese le osserva.

Resse consegna l’anticipo allo strozzino, ma l’uomo sembra volersi portare a casa l’intera somma. Il ginecologo riesce a convincerlo ad accettare i soldi e ad aspettare il resto.

Eric, Quinn, Maya e Pam parlano di quanto successo a Hope e il patriarca propone di andare a trovare la nipote. Anche se Maya tenta di smorzare l’entusiasmo.

Taylor e Steffy si preparano per incontrare Flo e completare le pratiche dell’adozione. La CEO vorrebbe informare Liam, ma la psichiatra la blocca subito.

Carter consegna a Steffy la documentazione finanziaria della famiglia, ma fa notare come manchi il certificato di nascita.

Taylor cerca di giustificare l’assenza del certificato dicendo che Reese si è occupato di tutto.

Reese gioca d’azzardo e continua a perdere. Flo lo raggiunge e gli dice di voler lasciare Los Angeles.

Flo scopre che l’adozione costerà a Steffy e Taylor 250 mila dollari e resta basita dall’intrigo del dottore, ma non può far altro che andare avanti..

Flo riceve Steffy e Carter e l’avvocato la invita a fissare un incontro con il suo legale per ottenere una rinuncia scritta da parte dei genitori della piccola.

La Fulton presenta loro i documenti di Reese, specificando di non sapere chi sia il padre di Phoebe.

Hope deve recarsi dal medico, ma vorrebbe rimandare. Liam cerca di spronarla, parlandole anche dell’adozione. La Logan ringrazia il marito per averla messa al corrente.

Reese viene raggiunto in ospedale dallo strozzino e subisce nuove minacce.

Hope e Liam si recano all’appuntamento con la dottoressa Lin, ma la dottoressa non denota alcun distacco della placenta e chiarisce che potrà avere altri figli.

Reese entra nella stanza per sbaglio e viene sommerso dalle domande di Liam. Il ginecologo va via con una scusa.

Ridge arriva a Malibù e viene a sapere da Taylor dell’adozione privata che Steffy sta portando avanti.

Carter, Steffy e Flo portano a termine le pratiche e la Fulton si mostra incerta nel firmare i documenti.

Carter porta i documenti in tribunali mentre Flo teme di finire in carcere.

Steffy contatta Taylor per invitarla a completare la transazione e accoglie la sua nuova bambina tra le braccia.