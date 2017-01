Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 30 gennaio al 4 febbraio 2017

Le anticipazioni di Beautiful dal 30 gennaio al 4 febbraio 2017 ci dicono che i protagonisti assoluti saranno ancora una volta Wyatt, Liam e Steffy.

La partenza per il summit è vicina e Steffy convince Eric a partire con lei, Wyatt e Liam. La ragazza vorrebbe che Eric annunciasse al mondo intero di essere nuovamente a capo della Forrester Creations. La speranza di Eric è che il suo ritorno come amministratore delegato della casa di moda possa distogliere l’attenzione intorno alla paternità di Douglas.

Durante il viaggio, i ragazzi tentano di capire chi è la nuova fiamma di Eric, ma senza riuscirci. Il divagare dell’uomo si concretizza in un messaggio diretto a Quinn: la loro relazione deve finire. La donna, che aveva desistito nel suo piano di raggiungerlo, prenderà immediatamente un aereo in modo da riaccendere la passione.

Sul jet, Wyatt avverte Liam che la filantropia può aspettare perché vuole che sia sua moglie al centro dell’attenzione mediatica. Intanto, Liam confessa ad Eric di amare ancora Steffy e di essere pronto a fare di tutto per riaverla nella sua vita. La ragazza sente tutta la conversazione nascosta dietro la porta.

Ridge e’ fermamente convinto che Caroline e Thomas siano innamorati, mentre Brooke ha dei dubbi. Ridge parla con Caroline: il suo amore per la moglie è vivo, ma ha deciso di lasciarla per il bene di Douglas. L’ultimo momento che vivranno insieme sarà l’ideazione di un bozzetto, proprio come quando è scattata la scintilla tra i due.

Brooke riesce a convincere Bill a riportare il piccolo Will dalla madre. Nonostante la diffidenza del cognato, Katie riuscirà a riabbracciare suo figlio, promettendo di continuare a vedere il suo terapeuta e di stare alla larga dall’alcol. Bill ha dovuto cedere per evitare complicazioni con la polizia, ma non si fida affatto e assicura che terrà controllo Katie.