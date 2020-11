Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 30 novembre al 6 dicembre 2020

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che le puntate dal 30 novembre al 6 dicembre saranno ricche di emozioni. Ecco cosa accadrà:

Katie Beautiful- foto in.pinterest.com

Brooke e Ridge organizzano una serata tutta per loro, ma i progetti sfumano non appena il discorso torna su Thomas.

Flo torna a casa e racconta a sua madre che Wyatt sta con Sally. Shauna è dispiaciuta.

Brooke invita Ridge a non fidarsi di Shauna e a starle alla larga perché molto pericolosa.

Sally raggiunge Wyatt per raccontargli della discussione avuta con Quinn, ma lo Spencer la spiazza chiedendole di sposarlo.

Katie naviga in rete per capire le ragioni del suo malessere e viene raggiunta da Bill e Will, ma il magnate nota subito che qualcosa non va e prenota una visita di controllo.

Katie si alza, ma sviene di sensi. Bill controlla il polso e chiama i soccorsi. La Logan viene portata in ospedale.

Sally confessa a Wyatt di essere innamorata di lui e accetta di sposarlo. I due si abbandonano alla passione.

Shauna rivela a Flo di aver passato la notte con Ridge al Bikini Bar, anche se tra loro non è successo nulla.

Ridge e Brooke parlano di Bill e Katie: lei è felice di come stiano andando le cose mentre lui appare perplesso.

Bill contatta Brooke e la informa delle condizioni di Katie. La Logan avvisa Ridge e Donna.

Bill entra nella stanza di Katie e la prega di riprendersi per lui, Will e tutti i suoi cari.

Donna, Brooke e Ridge arrivano in ospedale e il dott. Armstrong comunica a tutti che Katie ha un’insufficienza renale.

Eric e Quinn parlano di Shauna e Flo e la Fuller cerca di convincere il marito a perdonare la ragazza per il bene di Wyatt.

Wyatt e Sally continuano a coccolarsi, ma la stilista si ricorda di avere un meeting al Bikini Bar e va via.

Quinn va da Wyatt e scopre che è stato con Sally e ha deciso di sposarla. La donna si arrabbia molto e gli chiede di perdonare Flo.

Sally arriva al Bikini Bar e capisce che Flo lavora lì come cameriera. La Spectra ne approfitta subito per mettere le cose in chiaro.

Katie viene sottoposta ad altri accertamenti mentre Ridge punta il dito contro Bill, colpevole di aver trascurato i sintomi della moglie.

Eric raggiuge l’ospedale e scopre che Katie ha bisogno di un trapianto di reni.

Bill implora Katie di svegliarsi per Will e la donna apre gli occhi, ma appare in stato confusionale.

Bill chiama i dottori per visitare Katie e Brooke e Donna entrano nella stanza.

Quinn invita Wyatt a non fare scelte azzardate, ma viene interrotta da una telefonata di Eric che la informa di quanto accaduto a Katie.

Brooke e Donna si offrono come donatrici e il dottore non esclude una compatibilità.

Flo scopre della proposta di matrimonio di Wyatt e fa fatica ad accettare la novità. Sally si scusa per essere stata diretta, ma d’altronde sarebbe andata così dall’inizio se non ci fosse stata lei.

Flo è irritata dalle parole di Sally e le dice che non si fermerà fino a quando non ci sarà un anello alla sua mano.

Wyatt informa Sally di quanto accaduto a Katie e la Spectra lo riporta a Flo. Le due sono preoccupate.