Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 30 settembre al 5 ottobre 2019

Pam e Quinn litigano furiosamente e distruggono il quadro di Stephanie, ma non riescono a smettere di battibeccare nonostante la reazione di Eric.

Eric resta solo con Quinn e le chiede di farsi da parte per permettere a Pam di celebrare il matrimonio tanto sognato.

Ridge esce dalla stanza di Bill ed al suo posto entra Thorne, il quale lo esorta a svegliarsi per il bene di Will.

Katie è in preda allo sconforto mentre Wyatt è furioso con Ridge e Thorne.

Brooke chiede di entrare nella stanza di Bill, ma Ridge si mostra contrario. Wyatt e Liam, però, la incoraggiano a fare quello che sente.

Brooke parla a Bill e le sue parole fanno breccia nel cuore del magnate, svegliandolo dal coma.

Eric e Quinn continuano a discutere sulle nozze di Pam: lei chiede rispetto mentre lui appare irremovibile.

Donna arriva a casa di Katie, ma non trova nessuno. La Logan decide di mettersi comoda quando all’improvviso riceve la rivisita di Eric.

Brooke saluta Bill e Ridge e Thorne tirano un sospiro di sollievo, pur essendo preoccupati.

Il dottore conferma che l’editore è fuori pericolo.

Bill resta da solo con Katie e Brooke e chiede notizie di Will.

Ridge non riesce a mandar giù che Bill si sia svegliato grazie a Brooke e inizia a pensare che l’editore possa farlo arrestare per vendetta.

Bill spiega a Brooke che la caduta gli ha fatto capire di voler stare con lei e la Logan resta basita.

Katie spiega a tutti che Donna starà da lei per aiutarla un po’ con la gestione di Will e la casa.

Eric da il benvenuto a Donna e le racconta gli ultimi avvenimenti. La Logan confessa di concordare con Quinn sulla precarietà psicologica di Pam, ma si dice d’accordo con lui sulle nozze.

Ridge è infastidito dal comportamento di Brooke e teme di averla persa.

Il detective Sanchez parla con Bill e l’editore conferma la versione dello stilista. È stato un incidente!

I medici avvisano i presenti che Bill deve essere sottoposto ad alcuni accertamenti.

Ridge ringrazia Bill per non averlo denunciato.

Bill si scusa con Wyatt e Liam per averli fatti preoccupare e si sfila la collana con lo spadino e la porge a Brooke.

Brooke è contenta che Bill non abbia denunciato Ridge e Thorme, ma lo stilista specifica di non aver fatto nulla.

Bill pensa e ripensa a Brooke, ma Ridge sopraggiunge all’improvviso per accusarlo di aver macchinato soltanto per fare colpo sulla Logan e i suoi figli.

Pam si sfoga con Charlie e gli racconta quanto accaduto a Villa Forrester.

Eric dice a Quinn di voler celebrare il matrimonio di Pam e Charlie nel suo salotto e per questo non accetterà altre piazzate.

Quinn resta da sola e indossa un cappello da strega che ha deciso di mettere durante la serata di Halloween. Pam irrompe in casa per prendere il dipinto e ripararlo in tempo per le sue nozze.

Quinn mette alla porta Pam e la Douglas la accusa di essere invidiosa e cattiva.

Brooke ed Eric si incontrano nell’ufficio di Ridge e la Logan gli racconta quanto successo a Bill.

Ridge riprende la discussione con Bill, ma viene interrotto da Justin. L’uomo arriva con le dimissioni e Bill lo ringrazia per aver interrotto la conversazione. Lo stilista coglie l’occasione per minacciarlo.

Justin resta solo con Bill e gli fa notare le minacce di Ridge, ma Bill non vuole denunciarlo.

Quinn e Pam continuano a litigare. La Douglas non accetta il suo comportamento e accusa la moglie di Eric di aver rovinato il quadro volutamente. Eric sopraggiunge e le spinge a smetterla.

La Forrester Creations è in fermento per il rilancio della “Intimates” e Leo, uno dei distributori per l’Europa, conferma a Steffy di voler collaborare con lei in maniera più continuativa.

Wyatt e Sally vengono presentati a Leo da Steffy e l’uomo si racconta, palesando l’intenzione di portare a cena la CEO. La Forrester apprezza le attenzioni, ma declina l’invito.

Leo lascia la Forrester Creations e Wyatt e Sally chiedono a Steffy il motivo del suo rifiuto. La CEO spiega di volersi concentrare su Kelly e il lavoro.

Pam chiede a Charlie di rimandare il giorno delle nozze.

Katie, Thorne e Donna vanno a cena a casa di Eric.

Justin arriva da Bill e gli rivela di aver scoperto che Ridge ha condizionato la decisione del giudice McMullen.

Quinn non è molto felice di vedere Donna e si sente a disagio quando scopre che resterà da Katie.

A Villa Forrester si parla di quanto accaduto a Bill e del matrimonio di Pam.

Steffy passa dall’ufficio per visionare le modifiche che ha apportato alla sua collezione.

Alla fine della cena, dopo un brindisi in onore di Thorne e Katie, il discorso ricade di nuovo su Bill: Brooke prende le difese del magnate mentre Thorne difende Ridge.

Ridge si dice d’accordo con Thorne, ma Brooke invita tutti e due a riflettere sui loro comportamenti.

