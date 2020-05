Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 4 al 10 maggio 2020

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che le puntate dal 4 al 10 maggio inclineranno gli equilibri tra i protagonisti della soap. Cosa accadrà?

Thomas e Hope Beautiful- foto dailysoapdish.com

Ridge scopre da Brooke che Katie ha rifiutato la proposta di matrimonio di Bill e si dice contento per la cognata.

Hope raggiunge Brooke e Ridge per comunicare loro che Liam è partito per Parigi e la madre la invita a non stare da sola. Thomas si unisce a loro e ammette di approvare la scelta della giovane Logan.

Brooke racconta a Thomas di Flo e il ragazzo mostra interesse per la questione.

Hope chiede a Ridge di assumere di Flo alla Forrester Creations e lo stilista accetta divedere come se la cava.

Zoe e Flo continuano a litigare riguardo lo scambio di culle e la modella arriva a strattonarla per farle capire le sue ragioni, facendola svenire.

Shauna rientra a casa e trova Flo a terra. Poi vede Zoe ed estrae un taser, ma la figlia si riprende e le racconta cosa è successo.

Shauna si calma e non può far altro che dare ragione a Zoe mentre Flo prende il cellulare per raccontare la verità a Hope. La cugina, però, la precede e la invita a raggiungere la Forrester per un’offerta di lavoro.

Shauna invita la figlia ad accettare la proposta, ma Zoe chiede ad entrambe di lasciare la città per evitare il peggio. La donna, però, non sembra disposta a lasciare intentata questa nuova opportunità.

Sally incrocia Thomas in ufficio e lo invita a lasciare in pace Hope. Il Forrester, però, sembra intenzionato a dare una seconda mamma a Douglas.

Wyatt interrompe la discussione tra Sally e Thomas e la ragazza mente sul reale motivo del loro confronto.

Xander incontra Hope e la Logan gli fa notare il comportamento strano di Zoe.

Thomas e Hope lavorano alla Hope For The Future e lei gli chiede se ha notizie di Steffy e Phoebe. Il Forrester le chiede di lasciar perdere e di concentrarsi su Douglas.

Liam confessa ad Amelia di essere contento di aver seguito il consiglio di Hope e la babysitter gli rivela di aver visto felice anche Steffy.

Hope chiama Liam e gli chiede come procedono le cose a Parigi.

Sally e Wyatt parlano di Flo e il figlio di Bill palesa l’idea di invitarla a cena per fargliela conoscere meglio, ma la Spectra non sembra gradire l’idea.

Sally va via dall’ufficio lasciando il cellulare e Wyatt intercetta un messaggio di Thomas.

Wyatt raggiunge Flo per confidarsi con lei e i due sembrano più vicini che mai.

Shauna intravede il feeling tra Flo e Wyatt e le propone un patto di silenzio.

Xander propone a Zoe di uscire un po’, ma la modella declina l’invito.

Hope, Brooke e Ridge cercano una posizione lavorativa per Flo.

Shauna e Flo arrivano alla Forrester e vengono accolte da Ridge e Brooke, ma Flo si sente a disagio.

Ridge rivela di non avere ancora un ruolo per Flo, ma sicuramente lavorerà con Hope alla Hoper For The Future.

Shauna ringrazia Brooke per l’opportunità che sta offrendo a Flo e la ragazza di dice orgogliosa di far parte di qualcosa di speciale.

Hope invita Flo a non sentirsi obbligata ad accettare e la Fulton la ringrazia e alla fine accetta la proposta.

Shauna annuncia che è il giorno del compleanno di Floe e Ridge e Brooke festeggiano coinvolgendo anche Pam.

Hope torna a casa per stare con Douglas mentre Thomas chiede a Steffy qualche fotografia di Liam e le bambine. Dopo Thomas invita Douglas a disegnare un cuore per Hope.

Hope trova Forrester a torso nudo, ma si mette alla ricerca di Douglas. Lo spilista spiega che il bambino è uscito con Lizzy e Maya e Hope scorge il suo disegno.

Thomas mostra le foto di Liam con Kelly e Phoebe e Hope si incupisce alla vista di quelle immagini.

Thomas guarda negli occhi Hope e le ruba un bacio, ma la moglie di Liam si ritira subito.