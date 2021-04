Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 5 all’11 aprile 2021

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che le puntate dal 5 all’11 aprile saranno ricche di sviluppi clamorosi. Cosa accadrà ai protagonisti della soap?

Quinn e Brooke Beautiful- foto cloudigirl.com

Brooke e Quinn hanno un duro confronto: la prima accusa la moglie di Eric di essere in combutta con Shauna per rovinare il suo matrimonio mentre la seconda le dà della ruba-mariti e la schiaffeggia.

Eric invita Brooke e Quinn di smetterla di litigare, ma scopre suo malgrado che Ridge e Shauna si sono baciati.

Shauna interviene nella discussione e giustifica il suo comportamento dicendo di aver percepito che il matrimonio tra Ridge e Brooke fosse al capolinea.

Zoe nota una certa stanchezza in Sally e la invita a staccare dal lavoro e a dedicarsi a Wyatt.

Wyatt e Flo sono alla Spencer Pubblication e il ragazzo confessa di averla sempre immaginata nel suo futuro. Poi, le racconta di avere problemi con Sally, specie dopo lo scivolone della proposta di matrimonio.

Sally invia un messaggio a Wyatt per invitarlo nell’ufficio design e Flo non può far altro che congedare l’ex e augurargli il meglio.

Wyatt raggiunge Sally e trova la ragazza in una mise sexy. La Spectra prova a recuperare il tempo perso.

Brooke invita Eric a sbarazzarsi di Quinn e Shauna perché estranee alla famiglia, ma il patriarca la blocca subito. Certo non accetta il comportamento della sua ospite, ma non manderà via nessuno.

Brooke definisce Quinn e Shauna come due approfittatrici, ma Eric la invita a ricomporsi e a comportarsi in modo dignitoso.

Quinn offre da bere e non perde occasione per provocare Brooke, la quale le promette che farà tutto quello che è in suo potere per allontanarla dalla famiglia. La Fuller non si lascia intimorire e la minaccia.

Eric e Quinn restano da soli e il patriarca la invita a imparare a gestire la situazione in maniera diplomatica.

Shauna e Quinn si incontrano: la prima cerca di riportare la situazione alla calma mentre la seconda pianifica la sua vendetta.

Katie e Bill vanno a trovare Flo e la Fulton confessa loro di aver percepito uno spiraglio da parte di Wyatt.

Katie raggiunge Brooke per capire come procede il matrimonio con Ridge e la sorella le rivela che Shauna sta cercando di sedurre suo marito, anche grazie all’aiuto di Quinn.

Wyatt frena Sally e le dice di aver incontrato Flo per assecondare la richiesta di Katie. La Spectra si riveste e gli dice di non avere intenzione di lasciarlo andare.

Steffy e Thomas parlano al telefono e la Forrester gli confessa di sentirsi in colpa per aver baciato Liam e aver ferito Hope.

Hope raggiunge Thomas e non esita a raccontargli quanto accaduto tra Liam e Steffy a Malibù. Il Forrester prova a consolarla.

Steffy non sopporta più i sensi di colpa e confessa a Liam di averlo baciato dietro suggerimento di Thomas.

Wyatt e Quinn fanno colazione insieme e lo Spencer le comunica di essersi fidanzato ufficialmente con Flo.

Sally raggiunge Flo e le intima di stare lontano da Wyatt. La Fulton le racconta di non essere responsabile della decisione di Wyatt, anzi.

Flo racconta a Sally della dichiarazione di Wyatt e la Spectra inizia a sentirsi male. La Fulton prova a soccorrerla.

Sally resta da sola e si accorge di avere uno strano tremore alle mani. Poi ha un giramento di testa.

Thomas arriva a Malibù e interrompe Steffy e Liam. Lo stilista ammette di aver agito per farli riavvicinare. Lo Spencer non ci sta e va via.

Bill nota che Liam è nervoso e lo invita a lasciarsi alle spalle Hope e iniziare una nuova vita con Steffy.

Brooke fa pressing su Hope affinché la figlia si riconcili con Liam e successivamente le confida quanto accaduto con Quinn.

Quinn confessa a Shauna di non reggere il sentimento che lega Eric a Brooke e per questo è intenzionata ad allontanarla.

Ridge incontra Quinn e la design di gioielli non esita a suggergli di divorziare da Brooke e avvicinarsi a Shauna.

Eric incrocia Brooke e la informa di aver deciso di allontanare Shauna. La Logan lo ringrazia e rincara la dose: ora deve liberarsi di Quinn. Il patriarca, però, blocca subito la sua richiesta.

Brooke decide di trattenersi a Villa Forrester, ma viene colta alle spalle da Quinn. Le due cominciano di nuovo a litigare.

Brooke lascia Villa Forrester mentre la Fuller inizia a fissare i liquori.

Sally ha un altro malore mentre sta lavorando con Steffy e decide di farsi vedere da un medico.

Flo passa a trovare Wyatt a lavoro e i due parlano di Sally.