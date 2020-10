Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 5 all’11 ottobre 2020

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che nelle puntate dal 5 all’11 ottobre assisteremo alla reazione di Steffy e non solo. Ecco cosa accadrà:

Brooke, Hope, Liam e Beth Beautiful- foto palcoscenico.net

Brooke resta sconvolta dalle ultime novità e spinge Ridge ad avere una linea dura anche con Thomas, ma lo stilista le chiede di concentrarsi su Steffy e Hope.

Wyatt fa visita a Sally per scusarsi del suo comportamento e le rivela la verità sullo scambio di culle.

Steffy ribadisce a Liam e Hope che la piccola Phoebe non è Beth, ma lo Spencer le racconta i dettagli della vicenda.

Hope promette a Steffy di rimanerle vicino durante il distacco dalla bambina e la CEO capisce che Phoebe andrà via con loro.

Ridge e Brooke arrivano a Malibù e la Logan ne approfitta per sottolineare l’illegalità dell’adozione di Phoebe.

Steffy si oppone all’allontanamento di Phoebe, ma Hope non intende aspettare un minuto in più.

Ridge prova a mediare la situazione mentre Brooke si schiera dalla parte di Hope.

Hope propone un test del DNA su Phoebe, ma Steffy confessa di crederle ma di non volersi distaccare subito dalla piccola.

Ridge chiede qualche giorno per far metabolizzare la notizia a Steffy, ma Liam fa presente che vorrebbe tornare alla normalità.

Steffy raccoglie i giochi di Phoebe e chiede di prendere in braccio la piccola per l’ultima volta. Hope, però, le ricorda che la vedrà ancora.

Brooke e Liam escono di casa e poco dopo escono anche Hope e Beth. Steffy è in preda allo sconforto.

Ridge rientra a casa e Brooke prova a consolarlo ricordandogli che Steffy è una donna forte.

Ridge prova a contattare Thomas, ma senza successo. Lo stilista gli lascia un messaggio in segreteria chiedendogli di richiamarlo al più presto.

Ridge si scusa con Brooke per averla ascoltata sul conto di Thomas.

Liam e Hope si godono la gioia di aver ritrovato la loro piccola e i due parlano di Thomas.

Hope e Liam sentono bussare alla porta e si ritrovano davanti Douglas. La Logan lo abbraccia e lo ringrazia.

Liam e Hope desiderano presentare Beth alla famiglia e tutti sono felicissimi, anche se Eric non nasconde di essere preoccupato per Steffy.

Quinn intende parlare con Flo e Shauna.

Douglas è preoccupato per la reazione del padre e Ridge ed Eric provano a tranquillizzarlo.

Thomas si rifugia nell’appartamento di Vinny e si sfoga con l’amico.

Katie, Bill e Will incontrano Beth e l’editore capisce di aver trascurato il figlio, ma Liam lo rassicura.

Xander raggiunge Zoe e le promette di non lasciarla da sola in questa situazione.

Brooke scopre che Flo e Shauna sono irrintracciabili, ma Ridge le promette che le troverà insieme a Thomas.

Zoe e Xander raggiungono l’ufficio CEO e il modello ammette la sua complicità nel mantenere il segreto.

Xander racconta delle minacce subite da Thomas e il sospetto del suo coinvolgimento nella morte di Emma Barber. Ridge resta scioccato.

Zoe prova a giustificare le proprie azioni davanti a Ridge e Brooke, ma vengono interrotti da una telefonata che comunica loro che Reese è stato arrestato.

Le sorelle Logan festeggiano il ritrovamento di Beth e parlano del comportamento di Flo.

Hope si allontana per mettere la piccola a letto e si ritrova davanti Flo e Shauna. La Logan le caccia via.

Flo prova a farsi ascoltare da Hope, ma la figlia di Brooke le nega un’altra chance.

Donna pianifica una festa per Hope, Liam e Beth, ma Katie prova a dissuaderla per via di Steffy.

Shauna entra in casa di Brooke e prova a difendere la figlia dinnanzi alle sorelle Logan, le quali la invitano ad andar via.

Brooke scopre che Flo è insieme a Hope e si allarma. Shauna, però, la invita a dare loro la possibilità di confrontarsi.