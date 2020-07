Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 6 a all’11 luglio 2020

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che nelle puntate dal 6 a all’11 luglio un’altra persona scoprirà il segreto dello scambio di culle. Scopriamo cosa accadrà!

Xander, Zoe ed Emma Beautiful- foto tapatalk.com

Thomas cerca di convincere Hope a voltare pagina con lui e a lasciare Liam e Steffy alla loro vita familiare.

Steffy parla al telefono con Ridge, ma taglia corto quando intravede la tristezza di Liam. La CEO cerca di consolarlo.

Brooke e Ridge continuano a litigare: lei crede che Hope abbia fatto scelte sbagliate a causa del dolore mentre lui caldeggia il riavvicinamento tra Liam e Steffy.

Hope passa a trovare Brooke e le rivela che Liam si è trasferito a Malibù. La Logan, però, non approva le scelte della figlia.

Hope mostra a Brooke una foto di Phoebe e confessa che vederla le porta alla mente Beth.

Ridge e Brooke tornano a parlare degli ultimi avvenimenti: lui crede che Thomas possa essere positivo per Hope mentre lei non crede si tratti di amore ma di ossessione.

Xander prova a far capire a Flo e Zoe le conseguenze del segreto, ma Thomas li invita a non proferire parola. Presto sarà lui a portare avanti la maison e potrà decidere chi tenere e chi no.

Hope piange guardando la foto di Phoebe e Thomas prova a farla guardare avanti. Il Forrester, poi, approfitta di un momento di distrazione della ragazza per cancellare la foto.

Bill raggiunge Malibù per portare dei regali per le bambine e Steffy ne approfitta per spingere Liam a lottare per la donna che ama, proprio come ha fatto il magnate.

Brooke va a trovare Hope e cerca di metterla in guardia da Thomas, anche se la ragazza difende il figlio di Ridge a spada tratta.

Thomas passa da Ridge e gli confessa di voler sposare Hope. Lo stilista cerca di riportare il figlio con i piedi per terra.

Thomas resta da solo e inizia a fantasticare la sua vita con Hope. Subito dopo si desta e si ripromette di conquistare il cuore della Logan.

Ridge è felice per Thomas, ma Brooke smorza l’entusiasmo del marito con le sue preoccupazioni su Hope.

Thomas invita Hope a recarsi alla Forrester e una volta lì le fa provare un abito straordinario. La giovane Logan ammette di voler tornare a sfilare per la Hope For The Future e il Forrester la bacia a sorpresa.

Hope respinge Thomas e gli fa capire di volersi concentrare soltanto sulla carriera. Lo stilista ne sembra turbato.

Wyatt e Flo organizzano una giornata in spiaggia, ma la ragazza resta sorpresa quando scopre che andranno a casa di Steffy.

Steffy e Liam si preparano ad accogliere Wyatt e Flo, anche se la Forrester non sembra felice di avere contatti con la madre di Phobe.

Hope chiede a Thomas se ha problemi con Liam e lo stilista dice che l’unico suo pensiero è stare con lei. I due vengono interrotti da Xander e Zoe.

Xander e Zoe arrivano nello studio fotografico e parlano di Beth, ma non si accorgono della presenza di Emma. La Barber chiede spiegazioni e il cugino di Maya confessa tutto.

Steffy resta sola con Liam e confessa di vederlo soffrire. Lo Spencer ammette di amare la Logan e non sopportare le manipolazioni di Thomas. La CEO, però, prova a difendere il fratello.

Wyatt loda il comportamento di Flo, ma la ragazza gli confessa che Phobe non è sua figlia. La Fulton aggiusta il tiro dicendo che adesso è figlia di Steffy.

Steffy e Liam mettono a letto le bambine e la Forrester fa presente al suo ex marito di sentirsi a disagio per il suo rapporto con Thomas. Liam continua a definirlo un manipolatore.

Hope arriva a Malibù e Liam si dice contento di vederla mentre Steffy va a prendere Phoebe.

Liam e Hope restano da soli e la Logan ne approfitta per dirgli che Thomas si sta dimostrando un uomo speciale.

Emma non riesce a credere alle parole di Xander e corre verso l’ufficio CEO, ma vi trova Thomas.

Zoe informa Thomas che Emma ha scoperto il segreto dello scambio di culle e lo stilista la convoca per intimarla di tacere.

Emma si rifiuta di mantenere il segreto e Thomas perde la pazienza, strattonando la ragazza.