Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 6 all’11 febbraio 2017

Cosa accadrà a Monte Carlo? Le anticipazioni di Beautiful dal 6 all’11 febbraio ci svelano relazioni complicate e velenose rivelazioni.

Quinn non accetta la fine della relazione con Eric e deciderà di raggiungerlo a Monte Carlo per riaccendere la scintilla. Sull’aereo si imbatte in bizzarri vicini che renderanno il suo viaggio davvero indimenticabile.

Nel frattempo, Eric insieme a Liam, Wyatt e Steffy arriva a Monte Carlo. L’attenzione della stampa e del mondo della moda è puntata sul team Forrester-Spencer, soprattutto dopo l’annuncio del suo rientro come amministratore delegato della Forrester Creations. L’uomo però sembra distratto. Il suo pensiero corre sempre verso Quinn.

Wyatt e Steffy vivono momenti felici a Monte Carlo, mentre Liam è assalito dallo sconforto e si confida con Eric. Il ragazzo, giunto alla Promenade, vede passare Quinn e corre subito da Wyatt e Steffy per avvertirli. Cosa starà tramando la donna? Steffy è stanca della donna e confida a Wyatt che non vuole più saperne dei suoi giochetti.

Il summit a Monte Carlo ha superato le più rosee aspettative. Wyatt pensa al servizio fotografico che farà Steffy sullo yacht di famiglia e Liam cerca contatti per la sua nuova fondazione e rifiuta le avance di Eva.

Quinn raggiunge Eric di nascosto e, nonostante la sorpresa iniziale, l’uomo è contento di vederla. L’incontro clandestino in albergo si conclude con un bacio appassionato che viene visto da Steffy. La ragazza capisce che è Quinn la nuova fiamma del nonno. La donna scappa tra la folla, ma viene raggiunta da una rabbiosa Steffy.