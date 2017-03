Anticipazioni beautiful, trame puntate dal 6 all’11 marzo 2017

Le anticipazioni di Beautiful della settimana 6-11 marzo ci mettono in guardia. Quello che vedremo nella soap americana più amata è una guerra all’ultimo sangue tra Quinn Fuller e la famiglia del suo amato Eric. Scopriamo insieme cosa succederà:

Quinn non cede all’ultimatum di Steffy. La giovane Forrester mantiene così la parola e abbandona Wyatt e il loro nido d’amore, trasferendosi a casa del fratello Thomas. Quando Liam scoprirà che Steffy si è trasferita da Thomas, non esiterà a presentarsi alla sua porta per cercare di convincerla a tornare con lui.

Ridge cercherà di ostacolare in ogni modo la convivenza tra la Fuller e suo padre, ma con scarso successo. Quinn si trasferisce a villa Forrester ma, inaspettatamente, chiede ad Eric se è il caso di proseguire e rinunciare alla sua famiglia. L’uomo non sembra voler mollare e la difenderà anche quando Wyatt pregherà la donna di rinunciare alla relazione con Eric per amor suo.

Intanto a casa di Brooke, Ridge, Rick e Maya pensano a come allontanare dai vertici dell’azienda Eric per sbarazzarsi di Quinn. Solo le quote di Bill potrebbero ribaltare la situazione! Katie comunicherà al marito che è disposta a rimettere tutto in discussione se lui dovesse cederle le quote Forrester, vale a dire che lascerà la loro casa affinché lui possa viverci con Brooke.

Bill rifiuta di accettare il ‘ricatto’ di Katie. E allora Ridge chiamerà in aiuto Brooke, l’unica a poter convincere il magnate a cedere le azioni della Forrester Creations. Se ce la farà, potranno guidare la Forrester insieme. Il tentativo di persuasione si trasformerà in una proposta di matrimonio: l’inflessibile Bill chiederà a Brooke di sposarlo appena il divorzio sarà definitivo.

Intanto tra Thomas e Sasha sembra stia nascendo qualcosa. I due si frequentano quotidianamente e appaiono sempre più vicini e legati da un grande feeling.