Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 7 al 12 settembre 2020

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che gli episodi dal 7 al 12 settembre saranno ricchi di colpi di scena. Cosa accadrà ai protagonisti della soap di Canale 5?

Thomas e Hope decidono di sposarsi subito, ma Brooke e Steffy proveranno a farle cambiare idea.

Hope si prende del tempo per riflettere sulle nozze, ma decide di dare ascolto al desiderio di creare una famiglia per il piccolo Douglas.

Wyatt prepara una cena a sorpresa per Flo, durante la quale la bacia. Sally li sorprende e ricorda i bei momenti trascorsi con il suo ex fidanzato.

Ridge e Steffy provano a tranquillizzare Brooke e Liam, ancora preoccupati per le nozze imminenti di Hope e Thomas.

Thomas e Hope decidono di affrettare i tempi e sposarsi il giorno successivo. La decisione della giovane Logan spiazzerà tutti.

Liam si sente in colpa. Lo Spencer crede di essere stato lui a spingere Hope tra le braccia di Thomas.

Brooke è demoralizzata e non sa cosa inventarsi affinché il matrimonio non venga celebrato.

Thomas chiede a Ridge di fare qualcosa per convincere Brooke e non interferire nella sua vita.

Hope è divisa tra la consapevolezza di non amare Thomas e il desiderio di dare una stabilità a Douglas. Alla fine decide di non lasciare Thomas.

Brooke, Donna e Katie tentano di far ragionare Hope, ma la ragazza sembra decisa a sposarsi con il figlio di Ridge.

Steffy prova a convincere Hope a non sposare Thomas soltanto per amore di Douglas, ma la CEO non riesce a convincerla.

Hope prega Steffy di portarla dalla madre e Brooke prova a farle cambiare idea ancora una volta.

Liam e Thomas litigano sul motivo per cui Hope non è ancora arrivata.

Flo si ubriaca e dice a Zoe che è arrivato il momento di fermare il matrimonio e dire la verità sullo scambio di culle. La Buckingham entra nel panico.

Thomas e Hope sono pronti a pronunciare il fatidico sì.