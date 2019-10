Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 7 al 13 ottobre 2019

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che nelle puntate dal 7 al 13 ottobre assisteremo alla rivincita di Bill e non solo. Ecco cosa accadrà:

Wyatt e Quinn lavorano alla collezione di Steffy e la donna racconta al figlio quanto accaduto con Pam.

Katie e Brooke parlano a Ridge e Thorne del desiderio della neo sposa di partire per la luna di miele, portando con sé anche Will.

Ridge invita Katie a non chiedere il consenso a Bill mentre Brooke è una mossa sbagliata. Lo stilista prende in disparte la moglie per chiarire la situazione.

Donna ed Eric decidono di mettere in ordine la cucina e la Logan ricorda i bei momenti passati insieme. All’improvviso arriva Quinn che appare infastidita dalla loro complicità.

Quinn aggredisce fisicamente Donna e le intima di smettere di essere sdolcinata con suo marito.

Katie chiede a Thorne e Ridge di non esagerare quando parlano di Bill, visto che non li ha denunciati ed è comunque il padre di Will.

Bill ha scoperto la macchinazione di Ridge e medita di smascherare lo stilista e il giudice McMullen.

Bill e Brooke si incontrano a casa di Katie e il magnate confessa alla Logan quanto scoperto. La Logan, però, indugia e va via in lacrime.

Brooke raggiunge Katie e la informa della presenza di Bill mentre Ridge e Thorne rientrano, seguiti da una Donna.

Quinn promette a Eric di fare di tutto per non entrare in contrasto con le sue ex mogli.

Thorne mostra di non essere contento della presenza di Bill e l’editore decide di andar via, lasciando capire a Katie di aver scoperto qualcosa di sconcertante.

Bill chiede a Justin di trovare prove e ulteriori conferme.

Ridge va a fare una doccia mentre Brooke riceve una chiamata da Bill. Il magnate vuole conoscere la verità, ma la Logan non sa cosa rispondergli.

La Forrester Creations si prepara al rilancio linea Intimates e Ridge chiede a Brooke di aiutare Steffy. La Logan rifiuta e Steffy crede che la donna nutra risentimento per quanto successo alla collezione di Hope.

Hope decide di non restare a guardare e Steffy resta molto delusa.

Wyatt chiede a Emma di scattare alcune foto nel backstage e così la ragazza vede Zoe flirtare con Xander, lasciandosi andare a un attacco di gelosia.

Ridge raggiunge Brooke e le chiede di concentrarsi sul gran giorno di Steffy. La Logan torna a parlare della battaglia per la custodia di Will e, quando Ridge chiude l’argomento, rivela che l’editore ha scoperto tutto.

Justin e Bill arrivano a capire che solo Brooke può aiutarli a fare luce sulla questione dell’affidamento.

Julius e Vivienne fanno una sorpresa a Xander.

Ridge elogia Steffy e Brooke, infastidita, resta a fianco di Hope.

La sfilata ha inizio prima con Xander e Zoe, poi con Sally e infine con Steffy. È un successo e la CEO non perde l’occasione per ringraziare la Spectra.

Steffy torna dietro le quinte e ringrazia tutti per il lavoro svolto. Ridge si dice orgoglioso della Intimates e ammette di aver fatto la scelta giusta con la Hope For The Future.

Brooke aspetta Hope al bar, ma riceve la visita inaspettata di Bill. Il magnate pressa la Logan, ma la donna non riesce a dire nulla e va via.

Katie assiste a una intervista di Ridge e dopo lo stilista le rivela che Bill sta indagando su quanto accaduto durante la battaglia legale.

Wyatt si complimenta con Xander e il ragazzo invita Emma a trascorrere la serata insieme.

Bill decide di contattare l’esperto informatico per scoprire la verità.

Brooke raggiunge Ridge e Katie e confessa loro che Bill ha scoperto tutto.

Wyatt suggerisce a Zoe di voltare pagina, ma la ragazza è decisa a riconquistare il suo Xander.

Emma confida a Xander di non essere pronta a vivere con lui l’intimità e il ragazzo sembra accettare la sua decisione.

Bill racconta a Justin l’incontro avvenuto con Brooke mentre Ken si mette subito al lavoro.

Alla Forrester Creations, intanto, Pam sente la voce di Donna e le due si salutano scherzosamente.

Pam invita Donna a tornare con Eric, ma la Logan ammette di vederlo soltanto come amico.

Quinn scorge Pam e Donna parlare in segreto e sospetta qualche macchinazione da parte della Douglas.

Ken non ha scoperto ancora nulla, ma vuole tirarsi indietro. Il magnate gli assicura un compenso astronomico.

Ridge riceve un messaggio da parte del giudice e Brooke confessa a Katie di temere che sia un inganno.

Ridge e McMullen si incontrano nel parcheggio dell’azienda e Bill li osserva di nascosto mentre Justin registra la loro conversazione. I due ben presto capiscono di essere stati ingannati.

Ridge intravede Bill da lontano e si lancia in un inseguimento, ma l’auto del magnate si perde nel traffico.

Eric elogia Quinn per il suo lavoro e la Fuller ammette di sentirsi distratta da Pam. Il patriarca la invita a deporre l’ascia di guerra.

Donna e Pam discutono su chi debba lavorare di più, visto le chiamate triplicate dal successo della Intimate. Eric arriva e propone a Donna di ritornare a lavorare come receptionist e la Logan accetta.

Brooke e Katie vengono a sapere del nuovo lavoro di Donna e capiscono che il matrimonio di Quinn ed Eric corre dei pericoli.

Thorne raggiunge Katie e Brooke e le informa di dell’incontro tra il fratello e il giudice. I due entrano in ufficio e mettono al corrente di essere stati scoperti da Bill.

McMullen teme di perdere la sua carica mentre Katie ha paura di perdere Will.

Bill chiama Ridge e convoca tutti quanti nel suo ufficio. Il magnate conferma di avere le prove e Justin fa partire la registrazione nella quale il giudice ammette la cospirazione ai danni dello Spencer.

