Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 9 al 15 novembre 2020

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che nelle puntate dal 9 al 15 novembre assisteremo a un vero colpo di scena. Di cosa si tratta?

Danny, Ridge e Shauna Beautiful- foto days.nu

Ridge e Thomas si riconciliano, promettendosi supporto reciproco.

Il detective Sanchez telefona a Ridge per incontrarlo e lo stilista lascia il figlio in ospedale.

Steffy fa visita a Thomas e lo accusa di essere colpevole tanto quanto Reese, ma il fratello prova a spiegare le sue ragioni. La CEO però ammette di non potrà perdonarlo!

Shauna raggiunge Flo in carcere e confessa di sperare in una pena meno pesante per lei.

Sanchez incontra Ridge per comunicargli della chiusura delle indagini riguardanti la morte di Emma Barber e della volontà del procuratore di dare l’immunità a Flo per l’aiuto nelle indagini su Reese.

Ridge resta sconvolto dalle parole del detective e si oppone alla decisione, ma promette di pensarci su quando capisce che la Fulton potrebbe coinvolgere Thomas.

Shauna ascolta una parte della conversazione tra Sanchez e Ridge e in un secondo momento prova a portare il Forrester dalla sua parte.

Brooke tranquillizza Douglas e gli dice che presto potrà riabbracciare il suo papà.

Katie, Donna e Brooke si incontrano e la moglie di Ridge confessa loro di voler vedere Thomas dietro le sbarre. La donna sa benissimo che la situazione potrebbe logorare il suo matrimonio.

Steffy raggiunge Flo e la Fulton tenta di giustificarsi. La CEO, però, le dice che sarebbe felice di vederla marcire in prigione.

Shauna insiste con Ridge affinché l’uomo interceda a favore di Flo, ma lo stilista è irremovibile.

Sanchez interrompe la conversazione tra Ridge e Shauna e chiede al Forrester di comunicargli la sua decisione. Lo stilista accetta di far scarcerare la Fulton, ma solo nell’interesse di Thomas.

Il detective Sanchez va a prendere Flo e la accompagna nella stanza nella quale si trovano Shauna e Ridge. La ragazza scopre cosa sta succedendo.

Flo racconta a tutti dell’incontro con Steffy e ammette di essere convinta che dovrebbe essere punita. Shauna la blocca, invitandola a fare ammenda da donna libera.

Flo guarda Ridge e lo stilista chiarisce subito che sta accettando la situazione solo per Thomas.

Sanchez spiega a Flo le formalità che le permetteranno di lasciare il carcere e la ragazza ringrazia Ridge.

Ridge torna a casa e informa Brooke di quanto accaduto. La Logan resta scioccata e litiga col marito.

Flo torna a casa e Shauna la invita a fare di tutto per riprendersi Wyatt.

Wyatt è alla Spencer e Sally lo raggiunge. Il figlio di Quinn bacia la Spectra con passione, ma la stilista ammette di volerci andare piano.

Flo raggiunge Wyatt per scusarsi di non essere stata sincera con lui, ma lo Spencer resta scioccato.

Flo prova a spiegare le ragioni che l’hanno spinta a tacere il segreto delle culle davanti a un Wyatt incredulo.

Brooke e Ridge continuano a litigare e la donna lo caccia di casa.

Ridge arriva in un bar e inizia ad affogare le sue frustrazioni nell’alcol.

Shauna raggiunge Brooke e la Logan precisa di non voler perdonare Flo, ma donna però ammette di essere lì per ringraziare Ridge. Brooke la manda via.

Carter incontra Ridge al bar e nota che lo stilista è ubriaco. Il Forrester continua a bere mentre Brooke prova a mettersi in contatto con lui.

Ridge dice a Carter di aver litigato con Brooke e l’uomo lo invita a calmarsi e a non fare sciocchezze.

Carter chiede a Danny di dargli una camera per evitare problemi e fargli passare la sbronza.

Shauna raggiunge Ridge e inizia a elogiarlo. La donna gli sussurra all’orecchio di essere pronta a ringraziarlo per quanto fatto per Flo.

Brooke continua a mandare messaggi a Ridge e lo invita a tornare a casa.

Wyatt chiude con Flo, ma la ragazza confessa di essere innamorata di lui.

Sally torna da Wyatt e intravede Flo. La Spectra decide di assistere di nascosto alla conversazione tra i due.

Wyatt non vuole più ascoltare le parole di Flo ed esce dall’ufficio.

Sally raggiunge Flo e la invita a stare lontana da Wyatt.

Katie va da Brooke e scopre tutto quello che è successo, dalla scarcerazione di Flo all’abbandono di Ridge. La sorella prova a rincuorarla.

Shauna prova a manipolare Ridge sparlando di Brooke, specie per il comportamento che sta avendo con Flo che di fatto è una Logan.

Ridge difende Brooke e prova ad andar via dal bar. Danny chiede alla donna se può portare lo stilista a casa, ma lei rifiuta.

Ridge viene accompagnato in una camera e Shauna ne approfitta per sedurlo.