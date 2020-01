Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal dal 6 al 12 gennaio 2020

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che le puntate dal 6 al 12 gennaio saranno ricche di avvenimenti. Scopriamo cosa accadrà ai protagonisti della soap d’oltreoceano:

Steffy- foto pekbook.com

Steffy è entusiasta di adottare la piccola Phoebe per poter dare una sorellina a Kelly e chiede sostegno da parte di Liam e Hope.

Flo non riesce a calmarsi e teme di essere stata coinvolta da Reese in qualcosa che potrebbe costarle caro. Il dottore cerca di rassicurarla.

Steffy e Taylor decidono di trovare più informazioni sulla famiglia di origine della neonata che sta arrivando in famiglia.

Hope non riesce a metabolizzare la morte di Beth e Wyatt passa a trovare Liam per consolarlo.

Will fa visita a Bill e gli regala un origami. L’editore sembra felice e nota moltissimi punti in comune con il figlio.

Liam arriva a Malibù per vedere Kelly e si sofferma a parlare con Steffy dell’adozione privata. La CEO gli fa presente che vorrebbe avere la sua approvazione e quella di Hope.

Liam si rattrista e si apre con Steffy circa la situazione che sta vivendo mentre l’ex moglie lo stringe in un abbraccio.

Bill riaccompagna Will a casa e i due parlano della morte di Beth.

Katie e Thorne aspettano l’arrivo di Will e iniziano a parlare del cambiamento di Bill, ma Donna li interrompe per togliere il disturbo.

Thorne si irrigidisce all’arrivo di Bill e Will e la situazione peggiora quando il ragazzino chiede di far restare il padre per cena. Katie è costretta ad accettare, nonostante l’imbarazzo generale.

Emma è con Wyatt e Sally e chiede di riportare le sue condoglianze a Hope. Wyatt la ringrazia mentre Sally lascia intendere di avere una sorpresa per la Logan.

Liam avvisa Hope dell’arrivo di Wyatt e Sally per cena, ma il regalo della stilista non fa che alterare lo stato d’animo della figlia di Brooke.

Will chiede a Bill di andare a scuola per parlare di ciò che fa e il magnate accetta commosso. L’intervento di Thorne, però, spingono il ragazzino a chiedere ai suoi genitori se provano qualcosa l’uno per l’antra.

Thorne non riesce a mandar giù la situazione e inizia a sospettare che Bill voglia tornare con Katie. La sorella di Brooke, però, prova a rassicurarlo.