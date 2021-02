Anticipazioni Beautiful, trame puntate dall’1 al 7 febbraio 2021

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che le puntate dall’1 al 7 febbraio saranno incentrate ancora su Thomas. Scopriamo cosa accadrà:

Brooke e Hope Beautiful- foto pinterest.it

Steffy è impressionata dall’abito della modella e Ridge le dice che è stato disegnato da Thomas. A quel punto la CEO ammette di non sentirlo da parecchio e lo stilista concorda.

Jake e Charlie interrompono Ridge e gli chiedono di aiutarli a risolvere un problema in magazzino. Il Forrester è infastidito e punta il dito contro la lentezza della pulizia dei macchinari.

Hope continua a pensare al triste destino di Thomas.

Charlie da la colpa della lentezza delle operazioni all’acido potente usato mentre Steffy si mostra contraria all’utilizzo di sostanze così pericolose.

Brooke accompagna Douglas a scuola e al suo rientro trova la figlia in lacrime. Quando arriva Liam, però, Hope cerca di non fargli capire nulla e gli riferisce di aver ottenuto la custodia congiunta di Douglas.

Liam è spiazzato dalle parole di Hope e ne approfitta per dirle che non potrà più vegliare su di lei visto che ha deciso di tornare a lavorare alla Spencer Publications.

Hope resta da sola con Brooke e torna a disperarsi per quanto accaduto a Thomas, anche se la Logan prova a farle capire che è stato un incidente. La ragazza le racconta i particolari della serata.

Liam incontra Ridge e Steffy e riferisce loro che Hope è riuscita a ottenere la custodia congiunta di Douglas. Il Forrester è furibondo e lo Spencer gli chiede di non infierire sulla moglie Hope.

Ridge lascia l’ufficio e si dirige verso casa di Brooke per ottenere le risposte che cerca.

Steffy riceve la notifica di una riunione e ne approfitta per invitare Liam ad andare a trovarla più spesso a con Beth, visto che tornerà a lavorare alla Spencer Publications.

Hope non riesce a sopire i suoi sensi di colpa mentre Brooke cerca di farle capire che ha semplicemente reagito alle avance di Thomas.

Ridge interrompe Hope e Brooke e punta il dito contro la ragazza, rea di aver complottato per spezzare il legame tra padre e figlio.

Brooke invita Ridge a rispettare sua figlia, ma Hope la interrompe e confessa al patrigno che Thomas non c’è più.

Ridge non riesce a capire le parole di Hope e Brooke prova a correre ai ripari, ma lo stilista continua a mettere le strette la ragazza per sapere come è riuscita a ottenere l’adozione congiunta.

Hope prova a confessare la verità a Ridge, ma Brooke la blocca e racconta a Ridge che Thomas ha barattato la custodia di Douglas in cambio di una notte di passione. Lo stilista è sconvolto.

Liam dice a Steffy di essere in ansia per Hope perché crede che in sua assenza Thomas proverà a manipolarla. La CEO è di parere contrario e prova a contattare il fratello.

Charlie e Jake confermano la rimozione dell’acido e Steffy chiede a Liam di accompagnarla a ispezionare l’area.

Steffy e Liam ispezionano l’area e tornano in ufficio, scherzando sul ritorno di lui alla Spencer. Poco dopo, il telefono della ragazza squilla: Ridge le chiede di Thomas, ma lei ammette di non sentirlo da parecchio.

Ridge chiede a Hope conferma su quanto detto da Brooke riguardo la proposta indecente di Thomas. Alla conferma della Logan, lo stilista capisce che la latitanza del figlio è imputabile proprio a questo.

Brooke resta da sola con Hope e continua a ribadirle che si è trattato di un incidente. La ragazza, però, si sente in colpa e non intende mantenere il segreto.

Quinn scopre che Thomas è irrintracciabile e chiede a Steffy e Ridge di avvisarla non appena si farà vivo. Deve parlargli.

Hope rientra nella dépendance e osserva una foto di Thomas e Douglas. Ad un tratto, però, la porta si apre e Thomas entra nella stanza. La Logan resta senza parole.