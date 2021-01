Anticipazioni Beautiful, trame puntate dall’11 al 17 gennaio 2021

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che nelle puntate dall’11 al 17 gennaio Hope continuerà a insistere per la custodia di Douglas. Ecco cosa accadrà:

Quinn, Shauna, Eric, Ridge, Douglas e Hope Beautiful-foto tapatalk.com

Donna e Brooke parlano della posizione di Thomas e Ridge rispetto all’adozione di Douglas e Brooke si dice delusa dal marito. Dal canto suo, invece, Donna invita la sorella a salvare il suo matrimonio.

Eric accoglie Ridge, Thomas e Douglas e successivamente accoglie le confidenze del figlio riguardo l’atteggiamento vendicativo di Brooke.

Eric appoggia il pensiero di Ridge, ma lo invita a risolvere il prima possibile con Brooke.

Ridge, dopo aver bevuto un altro bicchiere, si dirige verso la dependance e si butta sul letto, ma viene sorpreso da Shauna. I due si fanno confidenze e finiscono per baciarsi.

Hope raggiunge Brooke e si dice preoccupata per il matrimonio della madre. La giovane Logan viene interrotta dalla telefonata della buonanotte di Douglas.

Hope chiude la chiamata con Douglas e ammette alla madre di sentirsi la madre del piccolo, aggiungendo che farà di tutto per averlo con sé.

Brooke non riesce a capire cosa abbia in mente Hope, ma la ragazza le spiega di essere sicura di poter convincere Thomas a firmare i documenti per l’adozione.

Thomas ringrazia Eric per averlo accolto e ne approfitta per scusarsi per i suoi errori, aggiungendo di averlo fatto in nome del bene di suo figlio e dell’amore che prova ancora per Hope.

Thomas telefona a Hope e le confessa di aver agito soltanto nell’interesse di Douglas. Non aveva intenzione di ferirla.

Hope chiude la telefonata con Thomas e confessa a Brooke di avere un piano per convincere Thomas. Tuttavia né Liam né Ridge devo esserne a conoscenza.

Ridge e Shauna continuano a baciarsi fino a quando lo stilista si allontana e così la Fulton non può far altro che proporsi come amica e confidente.

Brooke confessa a Hope di aver sbagliato a sfilarsi la fede e la ragazza ammette di aver fatto lo stesso con Liam quando credeva di aver perduto Beth.

Hope racconta a Brooke di aver scoperto da un avvocato che è possibile avere l’affidamento congiunto tra genitori naturali e adottivi in California, ma Brooke la ferma. Per lei, Liam non accetterà la situazione.

Ridge e Thomas si preparano al rientro di Douglas da scuola e ricevono la chiamata di Hope, la quale riferisce che li raggiungerà per portare alcuni vestiti del piccolo.

Douglas vede Hope e corre ad abbracciarla. I due trascorrono del tempo insieme e il bambino la invita alla festa di Halloween organizzata da Eric. Hope accetta.

Hope resta da sola con Thomas e ne approfitta per chiedergli l’affidamento congiunto e crescere il bambino insieme. Il Forrester sembra contento.

Hope rientra a casa e mette al corrente Brooke, ma la donna la invita a dire a tutto a Liam.

Quinn passa a trovare Shauna e l’amica la ringrazia per l’ospitalità e ne approfitta per raccontarle quanto accaduto con Ridge.

Shauna confida a Quinn di essere ammaliata dal fascino di Ridge e la Fuller ammette di avere avuto lo stesso problema subito dopo le nozze con Eric. All’ora lo stilista tramava per allontanarla dal padre.

Quinn lascia a Shauna un invito per la festa di Halloween e la Fulton pensa al costume da indossare per lasciare Ridge senza parole.

Brooke telefona a Ridge e tornano a discutere riguardo a Thomas: lei insiste per trovare un professionista in grado di aiutare il giovane stilista mentre lui continua a vedere tutto come una vendetta.

Brooke consiglia a Hope di non andare alla festa di Halloween, ma la ragazza ammette di essere disposta a tutto per convincere lo stilista a firmare.

Hope spiega a Liam di avere intenzione di ottenere la custodia congiunta di Douglas con l’obiettivo di avere quella esclusiva in seguito. Lo Spencer, però, non è d’accordo.

Hope sceglie un abito mentre Thomas chiama Steffy per informarla della situazione.

Steffy telefona a Liam e lo invita a Malibù insieme a Beth.

Hope raggiunge Villa Forrester e Thomas vede Douglas divertirsi con la Logan.

Steffy accoglie Liam e Beth e le bambine iniziano a giocare insieme. Lo Spencer scoppia di gioia.

Eric si chiede perché Hope non abbia partecipato alla festa insieme a Liam e Beth.

Steffy intuisce lo stato d’animo dell’ex e i due si confrontano riguardo l’ossessione di Hope per il piccolo Douglas.