Anticipazioni Beautiful, trame puntate dall’11 al 17 novembre 2019

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che quello che vedremo nelle puntate dall’11 al 17 novembre sarà davvero inaspettato. Ecco cosa accadrà:

Brooke e Bill parlano di Taylor: lei ritiene che sia pericolosa mentre lui spiega di non voler tradire la promessa fatta a Steffy.

Steffy e Hope litigano e la CEO chiarisce che non le permetterà di strappare Taylor dalla sua vita familiare.

Liam arriva a Malibù e si schiera dalla parte di Steffy mentre Hope si dice delusa dal suo comportamento.

Emma comunica a Xander che la “Eye on Fashion” intende realizzare un articolo sui modelli della Intimates. Il ragazzo riferisce la notizia a Zoe.

Zoe rivela a Emma della sua liaison con Xander e la nipote di Justin decide di farsi da parte per concentrarsi sulle cose davvero importanti.

Brooke chiede a Bill di parlare con Steffy e Liam affinché proteggano Kelly dall’instabilità di Taylor. Il magnare apprezza le parole della Logan e ne approfitta per mostrarle il suo nuovo progetto.

Liam tenta di giustificarsi con Hope, confessando di amare sia lei che Steffy. La giovane Logan comprende le parole del marito, ma confessa di non poter accettare Taylor nella vita di sua figlia e decide di andare via.

Liam rassicura Steffy dicendole che non intende rovinare quello che hanno costruito con la nascita della sua secondogenita.

Hope scopre che Brooke ha parlato con Bill e coglie l’occasione per raccontarle quanto accaduto a Malibù.

Taylor e Steffy addobbano la casa per le festività natalizie. La Hayes pensa al bacio che Reese mentre la CEO sembra preoccupata per il futuro della famiglia che ha costruito con Liam.

Taylor intuisce di aver destabilizzato l’equilibrio tra Steffy, Liam e Hope, ma la ragazza la tranquillizza dicendole che Liam trascorrerà il Natale con Kelly.

Alla Forrester, intanto, Hope, Liam e Brooke discutono su Taylor e madre e figlia pensano che Taylor dovrebbe cambiare terapia.

Liam non è d’accordo con Brooke e Hope e chiarisce di volersi concentrare sul suo primo Natale con Kelly con o senza di loro.

Zoe e Tiffany sono impegnate a lavoro, ma vengono interrotte da Reese. Padre e figlia si ritrovano a parlare da soli e lei non perde tempo a fargli presente le sue perplessità.

Reese riceve una telefonata da alcune persone che vogliono dei soldi da lui e Zoe gli chiede spiegazioni.

Taylor incontra Brooke e accusa la rivale dei problemi i Steffy. La moglie di Ridge, però, non perde tempo per presentarle il “conto”.

Reese intercetta la discussione tra Brooke e Taylor e interviene in difesa della psichiatra.

Hope va a trovare Steffy per proporle di allontanare Taylor fino alla fine della sua terapia, ma la Forrester si oppone alla proposta.

Hope rivela a Steffy che non passerà il Natale con loro per via di Taylor, lasciando perplessa la CEO.

Maya arriva a Los Angeles e comunica a tutti che Rick ha preferito restare in Europa. La ragazza intuisce la liaison tra Xander e Zoe e viene a conoscenza dell’arrivo di Reese in città.

Brooke riceve la visita di Maya e scopre che la nuora si è allontanata da Rick per via di alcuni problemi.

Brooke è pronta ad incontrare Reese per fornirgli un quadro completo della situazione, ma Taylor gli propone di pranzare insieme.

Reese e Taylor parlano di quanto accaduto e il dottore la rassicura, dicendole di essere pronto a difenderla da tutto e tutti.

Liam arriva a Maliù e ritrova Hope. Steffy chiarisce di non voler sentire un’altra parola su sua madre, ma Hope continua a puntare il dito contro Taylor.

Taylor apre il suo cuore a Reese, parlandogli della perdita di Phoebe e del suo rapporto con Steffy. I due si baciano con passione.

Julius e Vivienne raggiungono Maya e si mostrano felici di trascorrere il Natale con lei, ma la ragazza li spiazza confidando loro i suoi problemi con Rick.

Brooke interviene nel discorso e invita Maya a deporre l’ascia di guerra con Rick, ma Julius intende approfondire la questione.

La Avant precisa che la sua separazione da Rick è frutto di una decisione condivisa, visto che il marito ha capito di stare con lei soltanto per Lizzie.

Taylor si mostra eccitata al pensiero di trascorrere il primo Natale con Kelly e parla a Reese del desiderio di Steffy di adottare un’altra bambina.

Taylor si offre di pagare il conto, ma Reese la blocca. L’uomo scopre che la sua carta è stata respinta ed è costretto pagare in contanti.

Un uomo entra nel ristorante e punta direttamente contro il dottore.

Taylor e Steffy si aggiornano sulle ultime novità: la Hayes confessa di trovare Reese molto interessante mentre la Forrester le chiede di andare piano.

Taylor nota qualcosa di strano in Steffy e la ragazza le riferisce la discussione avuta con Hope. La Hayes invita Steffy a non perdersi il primo Natale con Kelly e a non preoccuparsi per lei.

Maya passa da Brooke per salutare Hope e Liam e comunicare loro l’imminente divorzio da Rick.

Hope mostra empatia per l’ormai ex cognata e sposta l’argomento su Lizzie e la bambina in arrivo. La Logan le rivela che si chiamerà Beth.

Hope aggiorna Maya riguardo i problemi che sta avendo a causa di Taylor e Steffy.

Villa Forrester è pronta per i festeggiamenti e le prime ad arrivare sono Steffy e Kelly. A ruota arrivano gli altri.

Katie riceve un messaggio di auguri da Bridget e all’improvviso la ragazza arriva proprio a Villa Forrester.

Bridget racconta che Owen ha deciso di portare Logan a San Diego e lei ha deciso di trascorrere del tempo con la famiglia.

Brooke chiede a Maya di Lizzie e la Avant la indirizza al piano di sopra, proprio dove Steffy e Liam stanno leggendo una favola a Kelly.

Pam e Charlie si dedicano alla cucina e Donna decide di aiutarli con la preparazione delle delizie da portare in tavola.

Taylor è sola a casa, ma sa di aver fatto la cosa giusta per Steffy e Kelly.

Reese è nei guai e deve capire come restituire i soldi all’usuraio che l’ha intercettato al ristorante.

Liam e Hope annunciano a tutti di aver scelto il nome per la piccola in arrivo: si chiamerà Beth.

Katie si commuove quando riceve una foto di Bill e Will in armonia.

La festa prosegue e gli ospiti ricordano i bei momenti che hanno vissuto insieme.

