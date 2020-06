Anticipazioni Beautiful, trame puntate dall’8 al 13 giugno 2020

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che le puntate dall’8 al 13 giugno saranno davvero imperdibili. Cosa ci aspetta?

Hope e Liam Beautiful- foto watchnbehold.com

Steffy consiglia a Liam di andare da Hope mentre Liam rivela non gradire il comportamento di Thomas. La Forrester promette di parlare con il fratello.

Brooke invita Hope a non buttare il via il suo rapporto con Liam.

Liam raggiunge Thomas e lo prega di non intromettersi nel suo matrimonio. Lo stilista, però, gli fa notare di avere già una famiglia con Steffy.

Brooke rivela gli ultimi avvenimenti a Ridge, ma lo stilista si schiera dalla parte di Thomas e la invita a pensare all’avvicinamento tra il figlio e Hope come una seconda chance per la ragazza.

Hope arriva da Steffy per comunicarle la sua volontà di lasciare Liam libero di vivere con lei e le bambine e di volersi dedicare a Douglas. La Forrester cerca di farla ragionare.

Steffy viene richiamata dal pianto di Phoebe e la porge in braccio a Hope. La CEO ne approfitta per invitare la sorellastra a riflettere prima di prendere decisioni mportanti.

Flo è a Villa Forrester e incrocia Wyatt. I due ragazzi fanno un bagno in piscina.

Ridge e Brooke continuano a discutere, ma lo stilista smorza la tensione con un bacio.

Hope mette Phoebe nella culla e ribadisce le sue intenzioni: staccarsi da Liam e provare a voltare pagina con Thomas e Douglas.

Hope chiede a Steffy di favorire il ritorno di Liam a Malibù, ma la Forrester non intende aiutarla nonostante i sentimenti che prova per Liam.

Ridge passa a trovare Staffy e la ragazza si confida con lui su quanto appreso da Hope.

Hope torna a casa e riceve la visita di Douglas e Thomas, pronti a risollevarle il morale.

Douglas saluta Hope e la ragazza confida a Thomas di aver deciso di lasciare Liam libero di vivere con Steffy e le bambine.

Thomas si mostra felice alla notizia della fine del matrimonio tra Liam e Hope e bacia Hope con passione. La Logan, però, lo respinge. La sua unica priorità è Douglas.

Wyatt e Flo rientrano dalla nuotata e tra i due si instaura un feeling particolare che li porta a baciarsi. L’incontro finisce con una dichiarazione d’amore e un incontro passionale.

Liam confida i propri turbamenti a Brooke, ma la moglie di Ridge lo invita a tenere duro e a intervenire.

Liam torna alla dependance per parlare con Hope e le racconta di non voler mollare. La ragazza sembra irremovibile e lo invita ad andare a Malibù.

Wyatt riceve dei messaggi da Liam, il quale gli chiede ospitalità.

Hope va da Steffy per accertarsi che sia tutto pronto ad accogliere Liam e la Forrester prova a convincere la sorellastra a recuperare il suo matrimonio. Il pianto di Phoebe le interrompe di nuovo.

Liam e Wyatt parlano di Thomas e il figlio di Quinn invita il fratello a non lasciare andare Hope.

Wyatt spinge Liam a organizzare una cena romantica e lui e Hope passano una bella serata insieme, la ragazza rimarca la fine del loro matrimonio.

Zoe è pensierosa e Xander le chiede i motivi del suo turbamento, ma senza successo.

Maya informa Zoe e Xander della rottura tra Liam e Hope.

Flo raggiunge Zoe e scopre della fine del matrimonio di Liam e Hope. La figlia di Shauna non può far altro che sentirsi in colpa.

Zoe chiede a Flo di lasciare la città, ma la Fulton ribadisce di non avere intenzione di lasciare il lavoro e l’amore.

Xander si avvicina all’ufficio e scopre il segreto dello scambio di culle. Il ragazzo apre la porta e le interrompe.