Anticipazioni Beautiful, trame puntate dall’8 al 14 febbraio 2021

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che le puntate dall’8 al 14 febbraio saranno imperdibili per chi segue la soap. Ecco cosa accadrà:

Brooke e Ridge- foto fame10.com

Brooke decide di parlare con Ridge riguardo quanto accaduto a Thomas, anche se teme che ciò causerà la fine del suo matrimonio.

Shauna raggiunge Ridge per stare un po’ in compagna e scopre che Thomas ha fatto una proposta indecente a Hoper per firmare i documenti della custodia congiunta di Douglas.

Brooke invia un messaggio a Ridge per informarlo del suo arrivo mentre Shauna decide di defilarsi ma non prima di aver salutato lo stilista in modo seducente.

Hope abbraccia Thomas e si chiede come sia sopravvissuto all’acido. Il Forrester le spiega che il liquido era una soluzione detergente, ma di non ricordare nulla della caduta.

Hope sgrida Thomas per averle fatto credere di essere morto e, dopo qualche scusa, lo stilista ammette di averlo fatto intenzionalmente per farle capire il perché ha taciuto la verità sullo scambio di culle.

Brooke entra nella dépendance e si ritrova Thomas. La Logan punta il dito contro il ragazzo, reo di aver fatto soffrire Hope ancora una volta.

Hope si scusa con Thomas per averlo spinto ma lo ha fatto in preda alla paura, ma lo stilista le ribadisce che non le farebbe mai del male e si scusa per la sua proposta indecente.

Shauna continua a tenere compagnia a Ridge e non perde occasione per criticare Brooke, ma lo stilista difende la moglie da ogni accusa. La Fulton decide di andare via.

Brooke raggiunge Ridge per raccontargli la verità sulla serata di Hope e Thomas, ma le cose non vanno come sperato. Il Forrester non manda giù il fatto che gli abbia nascosto la presunta dipartita del figlio.

Thomas va a trovare Steffy e le racconta quanto accaduto durante la cena con Hope, compreso le ragioni che lo hanno portato a sparire per un po’.

Steffy mette in guardia il fratello, ma Thomas è sicuro che Hope diventerà sua moglie.

Thomas è in compagnia di Hope e Douglas e informa il piccolo circa la custodia congiunta. A quel punto il bambino gli chiede se possono considerarsi una famiglia e lo stilista dice di sì.

Brooke e Ridge continuano a discutere: lei prova a fargli capire le sue ragioni mentre lui l’accusa di avergli mentito su una cosa gravissima.

Brooke è in lacrime, ma Ridge sottolinea la sua mancanza di fiducia nei suoi confronti e ammette di non riconoscerla più. Subito dopo, il Forrester esce dalla stanza mentre Brooke continua a piangere disperata.

Thomas raggiunge Steffy per cercare di recuperare con lei, ma la CEO ammette di non riuscire ancora a fidarsi di lui.

Hope e Brooke fanno colazione insieme e la ragazza, non appena arriva Liam, decide di raccontare quanto accaduto a Thomas. Lo Spencer resta basito.

Ridge consulta Carter per capire se ci sono i presupposti per annullare i documenti firmati da Thomas.

Ridge raggiunge Shauna e le racconta le macchinazioni di Brooke e Hope. La Fulton approfitta della situazione per dirsi disponibile a supportarlo, ma di non voler essere la causa della fine del suo matrimonio.

Shauna decide di lasciare Ridge da solo, ma lo stilista la blocca e le confessa di aver bisogno di lei. I due si lasciano andare a un bacio appassionato.