Anticipazioni Beautiful, trame puntate dall’8 al 14 marzo 2021

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che le puntate dall’8 al 14 marzo saranno ricche di avvenimenti. Ecco cosa accadrà:

Thomas e Hope Beautiful-foto popcorntv.it

Zoe chiama Thomas per chiedergli se e quando tornerà alla Forrester, ma viene liquidata in fretta.

Eric non riesce a capacitarsi della fine del matrimonio di Brooke e Ridge e Thomas dice di sentirsi in colpa, ma il patriarca lo solleva da ogni responsabilità.

Eric e Thomas parlano della scelta di Hope di non lavorare con lui e il giovane stilista ammette di capirla.

Brooke è preoccupata per una possibile collaborazione tra Hope e Thomas, ma la ragazza prova a tranquillizzarla: non ha intenzione di lavorare con lui.

Steffy dice a Liam di non volersi schierare contro Thomas, ma lo Spencer prova a convincerla. Alla fine la CEO accetta.

Liam e Steffy raggiungono casa di Vinny, ma trovano inaspettatamente Zoe.

Zoe ammette a Liam e Steffy di essere attratta da Thomas, ma di sapere che il ragazzo è innamorato di Hope.

Liam trova conferme nelle parole di Zoe e le chiede di aiutarlo a smascherare Thomas.

Hope chiede aiuto a Quinn per il rilancio della Hope For The Future, ma la moglie di Eric le consiglia di farsi aiutare da Thomas. D’altronde lei è una designer di gioielli.

Sally e Steffy visionano alcuni bozzetti e Hope le chiede di lavorare con lei per il rilancio della sua linea. Tuttavia la Spectra è costretta a rifiutare.

Hope si confronta con Steffy e capisce che la sorellastra non teme il rilancio della Hope For The Future.

Liam telefona a Steffy per chiederle di reintegrare Zoe in azienda in modo da mettere in atto il loro piano.

Vinny raggiunge Thomas e gli chiede come procede la sua vita sentimentale. Il ragazzo resta di sasso quando scopre che l’amico è ancora innamorato di Hope.

Quinn interrompe Thomas e lo aggiorna sulle ricerche di Hope. La donna lo invita a insistere.

Hope passa da Thomas e trova una tavola apparecchiata per due. Lo stilista le fa notare che intende voltare pagina con Zoe.

Zoe entra in ufficio e viene invitata da Thomas ad accomodarsi.

Liam incontra Wyatt e gli confida il suo piano per smascherare Thomas.

Ridge ed Eric comunicano a Steffy che hanno intenzione di appoggiare la competizione tra la Intimates e la HFTF. La CEO dice loro che Hope non ha trovato lo stilista per il rilancio della collezione.

Eric propone Thomas come stilista per la HFTF e Ridge si dice d’accordo. I due chiedono a Steffy di convincere Hope a prendere Thomas in squadra.

Hope è imbarazzata dalla cena a lume di candela di Thomas e Zoe, ma la tensione viene smorzata dall’arrivo di Ridge, Eric e Steffy.

Thomas spiega a tutti che cenerà con Zoe e Ridge, palesemente sollevato, comunica la loro decisione.

Eric propone a Hope di lavorare con Thomas per la HFTF mentre Thomas ne approfitta per chiedere a Steffy di riassumere Zoe.

Hope non è d’accordo a riprendere Zoe e Steffy concorda, ma alla fine la CEO accetta di riassumerla.

Zoe è contenta di ritornare alla Forrester e decide di festeggiare con Thomas. Lo stilista le dice di voler andare avanti col suo piano e la bacia proprio mentre vede sopraggiungere Hope.

Hope resta da sola con Thomas e gli fa notare che non vuole mettere in pericolo la sua collezione per la modella.

Ridge aggiorna Brooke sulle ultime novità: Zoe è rientrata in azienda e sta frequentando Thomas.

Steffy non perde occasione per chiedere a Zoe cosa sta succedendo tra lei e il fratello. La modella ammette di averlo baciato.

Hope chiede a Liam di appoggiare la sua scelta di lavorare con Thomas per il bene della HFTF.

Hope informa Thomas di aver deciso di lavorare con lui e lo stilista è contentissimo e inizia a dare forma ai suoi pensieri.