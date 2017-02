Claudio Sona e Mario Serpa sbarcano sull’Isola dei famosi?

Claudio Sona e Mario Serpa di Uomini e Donne sbarcano sull’Isola dei famosi? La prima coppia gay nata nel salotto tv di Maria De Filippi è pronta per una nuova ed entusiasmante avventura televisiva? Per la verità il rumor sulla partecipazione di Claudio e Mario all’Isola dei famosi 2017 si era già diffuso a dicembre 2016. Ora però dopo l’espulsione del modello pluritatuato Andrea Marcaccini, il settimanale di gossip Chi ha rilanciato l’indiscrezione che sta facendo impazzire di gioia i fan di Uomini e Donne!

La rivista di cronaca rosa diretta da Alfonso Signorini ha rivelato: “Saltata per problemi contrattuali la trattativa per portare all‘Isola dei famosi Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli, la prossima coppia che potrebbe salpare per l’Honduras è quella formata dai tronisti dei record (di share) Claudio Sona e Mario Serpa, ribattezzati i #Clario dal popolo del web, che li adora e scalpita per rivederli”.

I Clario attendono con grande fiducia e ottimismo l’annuncio ufficiale della redazione e della produzione del reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Mario Serpa e Claudio Sona riusciranno a far decollare gli ascolti tv del programma Mediaset? Staremo a vedere!