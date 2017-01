Giulio Base ha elogiato il cast dell’Isola dei famosi 2017 durante un’intervista rilasciata a Panorama. Il cast della nuova edizione del reality show di Canale 5 non piace quasi a nessuno, diversi personaggi famosi hanno rifiutato l’Isola dei famosi come ad esempio Andrea Roncato perché non ci sono vip, ma solo gente affamata di soldi e popolarità. La prorompente e social pornostar Amandha Fox ha attaccato la collega e neo naufraga Malena la Pugliese e il cast dell’Isola dei famosi in un’intervista rilasciata a noi di IGOSSIP.it: “Questa sarà ricordata come l’Isola dei morti di fama, dei raccomandati per giusta causa (altro che Jobs Act ) e delle adepte, a buon intenditor poche parole… L’esempio più eclatante di quanto vado affermando è certamente rappresentato dal grave errore commesso dal duo Magnolia – Mediaset di considerare famosa colei che in fin dei conti risulta essere il pupazzo del puparo mito dell’hard made in Italy”.

L’ex corteggiatore ed ex tronista di Uomini e Donne Alessio Lo Passo ha fatto a pezzi il cast del reality show di Canale 5: “Di famoso vedo bene poco sinora… A parte Raz Degan, Eva Grimaldi, per il resto vedo gente sconosciuta fatta passare come famosissima…Pseudo modelli, pseudo cantanti, Pseudo blogger… Mi chiedo solo con quale criterio scelgono i personaggi famosi… Non voglio pensare che vanno avanti solo persone raccomandate – ha detto l’imprenditore ed ex tronista Alessio Lo Passo -, o vengano fatti favoritismi perché sarebbe brutto prendere in giro milioni di persone che seguono questi reality spendendo soldi anche per televoti ecc”.

L’attore e regista torinese Giulio Base, che è nel cast, ha scelto di partecipare come naufrago vip di questa edizione perché vuole mettersi in gioco come attore. Al tempo stesso ha difeso a spada tratta il cast: “Con Massimo Ceccherini ho lavorato, con Moreno ho giocato una partita del cuore, Raz Degan lo conosco da tempo. Conosco da molti anni Nathalie Caldonazzo, Samantha De Grenet ed Eva Grimaldi: ci sono dei signori artisti, c’è gente che macina questo mestiere da decenni, non è un’infornata di fenomeni da baraccone”. Ha poi apprezzato la scelta di Mediaset di escludere proprio all’ultimo le due truffatrici Wanna Marchi e Stefania Nobile: “Conosco poco la storia giudiziaria e i loro trascorsi, ma mi pare che la levata di scudi sia stata tale che forse c’era da chiedersi come mai potessero partecipare. Credo che Mediaset abbia fatto la scelta giusta”.

E a voi piace il cast dell’Isola dei famosi 2017?