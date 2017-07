Grande Fratello Vip 2017, spuntano le prime indiscrezioni sui nomi dei possibili concorrenti. In pole position ci sono il chiacchieratissimo e contestato dietologo dei vip Alberico Lemme, la showgirl e modella venezuelana Aida Yespica e l’ex tronista di Uomini e Donne Rosa Perrotta. Quest’ultima potrebbe partecipare insieme con il suo fidanzato, Pietro Tartaglione. Sulla stampa rosa e sul web circolano diversi nomi. Resta il fatto che le uniche certezze al momento sono la data di inizio della seconda edizione del reality show di Canale 5, la conduttrice e l’opinionista fisso. Sono stati infatti confermati sia la star tv Ilary Blasi alla conduzione sia Alfonso Signorini del settimanale Chi come opinionista. Il debutto del GF Vip 2 è previsto per il secondo lunedì di settembre in prima serata su Canale 5.

L’agenzia LaPresse ha rivelato che Alberico Lemme ha già firmato il contratto con la società di produzione del GF Vip. E’ invece ancora in corso la trattativa con il celebre paroliere, cantautore e personaggio tv Cristiano Malgioglio. Dopo aver lanciato il nuovo singolo Mi sono innamorato di tuo marito (O maior golpe do mundo), che anticipa il nuovo album dell’artista dal titolo Sonhos, Malgioglio ha confermato al settimanale di gossip Chi di essere stato contattato per partecipare al reality show, ma secondo Tgcom24 avrebbe dettato molte condizioni. Prima fra tutti quella di dormire da solo.

Chi sono gli altri candidati in lizza? Rossano Rubicondi, ex fidanzato di Ivana Trump, poi il comico Gene Gnocchi, le attrici Simona Izzo e Serena Grandi, Paolo Ciavarro (figlio di Eleonora Giorgi e Massimo). Ma non è finita qui. Secondo alcune indiscrezioni potrebbero partecipare anche i fratelli della star tv e stilista argentina naturalizzata italiana Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez. Tra i papabili concorrenti c’è anche la webstar Francesco Nozzolino.