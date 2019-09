Il paradiso delle signore anticipazioni sulla quarta stagione

Il paradiso delle signore è una soap opera italiana, che va in onda su Rai 1, dall’8 dicembre 2015. Nel corso degli ultimi 4 anni sono state trasmesse 3 serie, il 14 ottobre sarà trasmessa la prima puntata della quarta serie, tanto attesa dagli appassionati di questo genere di programma.

Una soap opera diretta da Monica Vullo

Il paradiso delle signore è una fiction tv in stile soap opera, giunta ormai alla sua quarta serie. Le puntate vanno in onda ogni giorno su rai 1, dal lunedì al venerdì, nelle ore pomeridiane. Si tratta quindi del tipico programma che appassiona donne e persone di una certa età, che proprio nel pomeriggio possono godersi un paio di ore di televisione nella massima tranquillità. Nel corso degli anni il cast è molto cambiato, tanto che della prima serie, che andava in onda in prima serata, rimangono solo Alessandro Tersigni e Alice Torriani. La serie è ambientata a Milano, tra la fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’60. Un periodo storico denso di avvenimenti e di contraddizioni.

La terza serie

Per tutti i curiosi delle anticipazioni de “il paradiso delle signore” ecco un breve riassunto della terza serie, in modo da rendere più chiara la narrazione. La puntata finale della terza serie è andata in onda nel mese di maggio 2019, quindi gli appassionati sono in attesa da mesi delle nuove puntate. Anche perché proprio nell’ultima puntata Antonio, uno dei protagonisti, è stato aggredito fuori dalla caffetteria; per questo Salvatore si presenta all’incontro clandestino organizzato per il fratello e batte l’avversario, guadagnando una grossa cifra. Riccardo punta alle olimpiadi e Spinelli ne è al corrente. Clelia ha un atteggiamento che fa sentire Luciano importante e considerato. Tra i due sembra sia probabile una storia importante nel prossimo futuro. Vittorio e Marta cercano una strategia per salvare il Paradiso, il negozio di Milano.

Il paradiso delle signore anticipazioni

Dopo un breve riassunto dell’ultima puntata sappiamo dove partire per quanto riguarda il paradiso delle signore anticipazioni interessanti. Riusciranno Clelia e Luciano a far sbocciare il loro amore? Durante un’intervista l’attrice che interpreta Clelia, Erica Pintore, ha dichiarato che il ruolo di capocommessa sarà ricoperto da una nuova arrivata, quindi la storia d’amore con il ragioniere sembra possa subire una battuta d’arresto. Peraltro, l’uomo ha una famiglia, ma alcune anticipazioni fanno presagire una crisi tra i due coniugi, forse sarà l’occasione giusta per far uscire allo scoperto la storia con Clelia. Sofia Taglioni interpreterà Francesca Molinari, la nuova capocommessa, sapremo solo in futuro quale sarà il suo ruolo all’interno dei rapporti tra i diversi personaggi.

Episodi e orari

La quarta serie del Paradiso delle Signore consterà di ben 160 episodi, in modo da continuare fino al mese di maggio 2020. Ogni puntata andrà in onda su Rai 1 alle 15:35, subito dopo il programma Vieni da me. Questo rende la soap più appetibile da parte di chi preferisce guardare la TV nel pomeriggio inoltrato, non subito dopo il pranzo. Sembra che questa strategia abbia premiato il Paradiso delle signore per quanto riguarda le passate serie.

