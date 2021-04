Anticipazioni Il Segreto, trama puntata 4 aprile 2021

Le anticipazioni su Il Segreto ci rivelano che la puntata del 4 aprile ci avvicinerà sempre di più all’episodio conclusivo della soap spagnola. Cosa accadrà a Puente Viejo?

Carolina e Pablo Il Segreto- foto antena3.com

Manuela confessa alla sua amica Encarnación di ricordarsi di essere stata spinta dalle scale da Begoña, ma di voler restare lì per proteggere la famiglia.

Encarnación resta sconvolta dalle parole di Manuela, ma le promette di mantenere il suo segreto.

Hipolito deve occuparsi di alcune cose in municipio e, nonostante tutto, trova il modo per creare problemi a Onesimo che è impegnato con le sue api in emporio.

Francisca percepisce una certa freddezza in Raimundo e decide di capirne i motivi: la Montenegro scopre che l’uomo desidera morire per smettere di essere un peso per tutti.

Tomás non riesce a far tacere i sensi di colpa e decide di confessare la verità ad Adolfo, anche se scoprire di essere figlio di Jean Pierre gli farà male.

Adolfo resta scioccato dalle parole del fratello e decide di affrontare sua madre e l’amante francese.

Francisca riferisce le volontà di Raimundo a Emilia e la donna rassicura la Montenegro sul fatto che non asseconderà mai il desiderio di morte del padre.

Carolina e Pablo decidono di sposarsi lo stesso lontano da tutto e tutti, nonostante il parere di Ignacio e Begoña.

Matías e Marcela fanno visita a Raimundo e scoprono che l’uomo ha espresso il desiderio di morire. I due restano sconvolti e promettono a Francisca e Emilia di essere più presenti.

Ignacio fa visita a Manuela e la governante prova a convincerlo del fatto che osteggiare le nozze di Carolina e Pablo non sia una grande idea. La sua opposizione potrebbe spingere i due a scappare.

Tomás punta il dito contro la madre per via del suo rapporto con Jean Pierre, ma la marchesa lo incalza ricordandogli la sua relazione clandestina con Marcela.

Adolfo raggiunge La Habana e affronta sua madre e Jean Pierre: lei prova a spiegarsi mentre lui cerca di calmarlo e farlo ragionare. Tuttavia il marchesino è incontenibile.

Isabel è distrutta, ma dice a Jean Pierre di essere sicura che prima o poi Adolfo capirà come sono andate le cose.

Antoñita rivela a Tomás di non gradire la presenza di Jean Pierre perché anche lei lo trova troppo ambiguo.

Ramón torna a casa ubriaco e inizia a litigare con Marta, diventando sempre più violento nei confronti della moglie.

Adolfo e Ramón rendono la colazione molto tesa e vengono richiamati all’ordine da Begoña.

Begoña trova Marta in lacrime e prova a capire i motivi del suo stato d’animo, ma la ragazza mente dicendo di essere preoccupata per la gravidanza.

Carolina raggiunge Pablo in fabbrica e lo trova particolarmente stanco. Il Centeno le racconta dei problemi che sta creando Ramón e si dice stupito del fatto che Ignacio non lo mandi via.

Ignacio raggiunge Begoña e prova a convincerla ad acconsentire al matrimonio di Carolina e Pablo in modo da scongiurare eventuali colpi di testa.

Begoña scopre che il cambio di posizione di Ignacio è dovuto a Manuela e si infuria. La donna, però, è costretta a nascondere sua rabbia.

Francisca inizia a credere nella ripresa di Raiumundo e rassicura suo marito sul loro futuro insieme.