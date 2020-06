Anticipazioni Il Segreto, trame puntate dall’1 al 6 giugno 2020

Le anticipazioni su Il Segreto ci raccontano che nelle puntate dall’1 al 6 giugno cambieranno gli equilibri della soap. Cosa accadrà a Puente Viejo?

Rosa Il Segreto- foto antena3.com

Antoñita cerca di distrarre Francisca per impedirle di farsi vedere in città e rovinare i piani della marchesa.

Isabel si compiace con Maqueda, ma l’uomo le fa capire di volere qualcosa in più. La marchesa lo blocca.

Rosa è pronta a conquistare Adolfo e lo seduce. I due vivono un momento di passione.

Tomás scopre quanto accaduto tra Rosa e Alfonso e ricorda al fratello di comportarsi da gentiluomo.

Tomás intende riconciliarsi con Marcela e scopre che la locandiere deve recarsi a Munia.

Adolfo prende coraggio e racconta a Isabel quanto accaduto con Rosa.

Marcela e Matías ricordano i momenti belli del loro matrimonio e il Castaneda decide di accompagnare la moglie a Munia, dimenticando l’appuntamento con Alicia.

Alicia attende Matías, ma non sa che il ragazzo ha accompagnato sua a Munia.

Tomás raggiunge la fermata dell’autobus e scorge Marcela in compagnia di Matías.

Cosme raggiunge Alicia e le racconta che le tensioni stanno crescendo in miniera giorno dopo giorno.

Ramón coglie l’occasione per informare Ignacio di voler chiedere la mano di Marta.

Rosa si comporta in modo strano e Manuela lo nota. La ragazza le fa capire che presto la sua situazione cambierà, ma che non è disposta a perdonare il tradimento di Marta.

Ignacio riferisce a Marta le parole di Ramón e la ragazza gli assicura che parlerà con il ragazzo.

Carolina invita Ignacio a fare visita a Pablo.

Ramón comunica a Ignacio che sarà lui a sostituirlo a Puente Viejo dopo la sua partenza per Bilbao.

Isabel spinge Adolfo a sposare Rosa e sottolinea quanto questo matrimonio possa essere vantaggioso per tutti.

Adolfo e Tomás si confrontano: il primo rivela di avere il benestare di Isabel mentre il secondo lamenta la freddezza di Marcela.

Ignacio si congratula con Ramón, ma dopo confessa a Jesús tutti i suoi dubbi sulla partenza.

Manuela e Marta parlano degli ultimi eventi e insieme vanno a cercare Rosa.

Rosa raggiunge casa di Adolfo e scopre che la marchesa ha accettato la loro relazione. La Solozábal vorrebbe sposarsi subito mentre lui prende tempo.

Ramón si scusa con Marta per quanto riferito a Ignacio mentre lei si complimenta per la sua carriera e lo invita a dimenticarla.

Ignacio e Jesús decidono di non lasciare Puente Viejo e comunicano la notizia ai loro cari.

Matías e Marcela sembrano riavvicinarsi.

Matías raggiunge Alicia per parlare dei minatori, ma finisce per respingerla quando la ragazza cerca di sedurlo.

Manuela dice a Marta di temere che Rosa stia nascondendo qualcosa.

Encarnación e Alicia scoprono che la partenza per Bilbao è annullata, ma ad esserne felice sembra solo la ragazza.

Ignacio comunica a Ramón di non aver intenzione di lasciare Puente Viejo.

Marta chiede perdono a Rosa, ma la ragazza non intende ascoltarla.

Carolina si prepara per partire a Jaca e riferisce ad Encarnación di voler dire a suo padre della relazione con Pablo.

Ignacio spiega alle sue figlie che resteranno in città: Marta e Carolina restano deluse mentre Rosa ne approfitta per comunicargli di essersi fidanzata ufficialmente con Adolfo.

Marcela dice a Tomás di voler salvare il suo matrimonio e il ragazzo non può far altro che andare via.

Tomás si confida con Adolfo e gli racconta la fine della sua relazione con Marcela.

Maqueda invita Isabel a decidersi a mettere in sicurezza la miniera, ma senza successo.

Isabel scopre che la Casona non è più in vendita e che Ignacio non lascerà Puente Viejo.

Marta reagisce male alla notizia di Rosa e Ignacio rimanda il viaggio a Jaca per incontrare Adolfo.

Carolina riferisce a Encarnación quanto accaduto e decide di non dire nulla della sua relazione con Pablo.

Marta cerca di dissuadere Ramón e gli rivela di aver fatto un voto di castità quando il suo fidanzato è morto.

Adolfo si reca dai Solozábal e la tensione è palpabile.

Isabel informa Francisca che La Casona non è più in vendita e la Montenegro decide di non fare più affari con lei.

Tomás e Adolfo commentano la situazione in miniera e non capiscono l’ostinazione a investire nella sicurezza.

Francisca confida ad Antoñita di avere intenzione di lasciare la dépendance.

Matías incontra Alicia, ma non riesce a rivelarle che ha deciso di salvare il suo matrimonio.

Rosa nota lo scambio di sguardi tra Adolfo e Marta e Manuela è costretta a rompere un bicchiere per smorzare la tensione.

Ignacio accetta il matrimonio, ma mette in chiaro che i due dovranno aspettare.

Carolina scrive una lettera a sua madre si trova in una clinica psichiatrica svizzera, ma Manuela la mette in cassaforte insieme alle altre.

Ignacio saluta Ramón e gli augura di fare buon viaggio per Bilbao.

Manuela chiede Marta di dimenticare Adolfo e chiedere scusa a Rosa. La ragazza raggiunge la sorella per chiederle perdono, ma non ottiene il risultato sperato.

Adolfo rivela a Tomás di non riuscire a dimenticare Marta.

Isabel prova a tenere a bada Francisca e versa qualcosa nella bevanda della nobildonna.

Alicia decide di affrontare Matías per capire i motivi del suo comportamento, ma i due vengono interrotti da Damián che li informa di un incidente in miniera.

Maqueda informa il capitano Huertas dell’incidente in miniera e i due temono per la vita dei minatori. Devono farli uscire al più presto.

Maqueda chiama all’appello una squadra di soccorso.

Alicia intende organizzare uno sciopero, ma Matías le chiede di rinunciare. Non è il momento.

Isabel raggiunge la miniera e scopre che Maqueda sta dirigendo le operazioni di salvataggio.

Damián accusa Isabel di essere responsabile dell’incidente e Adolfo e Tomás convincono la madre ad andare via.

I due fratelli de Los Visos temono che non tutti i minatori intrappolati ne usciranno indenni. Le manovre di salvataggio iniziano, ma di Cosme non vi è alcuna notizia.

Maqueda recupera un cadavere.

Marta chiede una tregua a Rosa e la ragazza accetta. Le due sorelle informano Manuela.

Ignacio e Jesús organizzano il viaggio a Jaca, ma vengono interrotti dal capitano Huertas che rivela loro dell’incidente in minera.

Encarnación informa Rosa su quanto accaduto in miniera e chiede di Carolina, ma la ragazza si è allontanata dopo aver ricevuto una lettera.

Ignacio è indeciso se cancellare o meno il viaggio a Jaca, ma ad un tratto sopraggiunge Carolina che non mostra più interesse per il viaggio.

Francisca ha mal di testa e Antoñita lo riferisce a Isabel che versa qualcosa nel caffè destinato alla Montenegro.