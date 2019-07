Anticipazioni Il Segreto, trame puntate dal 15 al 19 luglio 2019

Le anticipazioni su Il Segreto ci raccontano che le puntate dal 15 a 19 luglio saranno caratterizzate da intrighi e violenza. Scopriamo cosa accadrà a Puente Viejo!

Maria appare sempre più felice al fianco di Roberto e Fernando non riesce a reggere più la situazione.

Roberto lega con Raimundo, ma sente la freddezza di Francisca. La nobildonna cerca di capire come sbarazzarsi di lui.

Maria viene messa spalle al muro da Roberto ed è costretta a rivelargli la fine del suo matrimonio con Gonzalo. L’uomo le chiede se vuole ancora che rimanga.

Alvaro si dice contento di lavorare al dispensario perché potrà vedere spesso Elsa. Il dottore fa credere alla Laguna di essersi innamorato di lei.

Carmelo e Don Berengario hanno un’accesa discussione riguardo il gingko prodotto dai Miranar.

Irene è felice di aver ricevuto un’offerta di lavoro allettante, tanto più perché l’ha ricevuta proprio da Anacleto.

Fernando scopre che Roberto resterà alla Casona per qualche tempo e si convince che riuscirà a portagli via Maria.

Isaac non accetta più l’ingerenza di Antolina e il fatto che voglia prendere decisioni al posto suo.

Severo e Carmelo riferiscono a Saul e Julieta di aver ridotto la sorveglianza visto che non ci sono minacce concrete da parte dei minatori.

Adela sta male e Carmelo non riesce a stare tranquillo. Potrebbe perdere la donna che ama!

Dolores parla male di Alvaro in presenza di Marcela e Matias, ma i due ragazzi la invitano a non sparlare sul medico.

Matias consiglia a Isaac di non trattare male Antolina. Lo controlla soltanto perché è gelosa di Elsa.

Elsa esce con Alvaro e incontra Isaac e da Antolina. L’imbarazzo è palpabile, ma l’ex ancella non può far altro che esserne felice.

Francisca cerca di manipolare Fernando dicendogli che sta perdendo Maria.

Julieta decide di fare una torta per Adela e si reca nel bosco per raccogliere alcune erbe. La Uriarte viene sorpresa da Eustaquio e Lamberto che la portano in un capanno abbandonato e la violentano.

Elsa difende Alvaro dai pettegolezzi di Dolores e fa sapere a tutti che il dottore si è indebitato per salvare alcuni bambini in Portogallo.

Alvaro si dice pronto a rivelare ai compaesani che è stata Elsa a dargli i soldi per saldare il debito, ma la Laguna è riluttante.

Irene chiude il rapporto lavorativo con Anacleto per prendersi cura di Adela.

Saul non riesce a trovare Julieta e passa da Consuelo con la speranza di ricevere sue notizie. I due attendono un po’, ma poi decidono di lanciare l’allarme.

Tutta Puente Viejo si muove per trovare Julieta e viene ritrovato il suo cesto nel bosco. Non c’è dubbio: la ragazza è stata rapita!

Saul raggiunge la Casona e chiede di Julieta. Prudencio giura di non sapere nulla.

Don Berengario e Carmelo incontrano i Molero e ascoltano i due vantarsi di qualcosa di tremendo.

Julieta si trova nel capanno in pessime condizioni e all’arrivo Don Berengario e Carmelo chiede loro di non dire nulla a Saul.

Carmelo non riesce più a reggere le offese di Eustaquio nei confronti di Julieta e spara colpandolo a morte.

Lamberto afferra il fucile per vendicarsi del padre, ma Don Berengario si scaglia contro di lui e ha la meglio.

Don Berengario prega per i Molero, ma Carmelo lo incita a seppellirli il prima possibile. Il sacerdote accetta dopo le suppliche di Julieta.

Julieta si mette alla ricerca di vestiti puliti per non destare alcun sospetto in Saul.

Don Berengario raggiunge la locanda e riferisce a Marcela e Matias che Julieta è stata ritrovata.

Julieta finge di stare bene e non vuole essere visitata da nessuno.

Elsa crede sia meglio che nessuno sappia delle sue ricchezze e confida ad Alvaro di aver tentato di incastrare Antolina.

Don Anselmo e Tiburcio cercano di gestire la situazione che si è creata a seguito della bevanda “miracolosa” dei Miranar.

