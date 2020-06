Anticipazioni Il Segreto, trame puntate dal 15 al 20 giugno 2020

Le anticipazioni su Il Segreto ci raccontano che nelle puntate dal 15 al 20 giugno assisteremo a un cambio di rotta da parte di Adolfo e non solo. Cosa accadrà a Puente Viejo?

Rosa e Adolfo Il Segreto- foto antena3.com

Rosa intuisce il feeling che c’è tra Marta e Adolfo e sopraggiunge subito per cacciare via la sorella.

Ignacio è un po’ preoccupato per la visita di Isabel, ma Manuela cerca di rassicurarlo chiedendogli di spostare le sue preoccupazioni su Carolina.

Ignacio raggiunge Carolina e le chiede spiegazioni sul suo comportamento, ma la ragazza riesce a mantenere il sangue freddo.

Isabel arriva alla Casona e viene accolta dai figli e dai Solozábal. La marchesa propone un brindisi un po’ ambiguo.

Carolina porta alcune vivande a Pablo, ma non lo trova affatto bene. Il ragazzo sviene in preda alla febbre.

Alicia e Matías discutono sulle misure di sicurezza della miniera e la ragazza non esita a dirsi raggirata dalle proposte di Tomás. Il Castaneda, però, cerca di farla ragionare.

Matías torna a casa e confessa a Marcela di voler recuperare il loro matrimonio e la loro famiglia.

Marcela incontra Tomás e rivela al ragazzo di voler provare a salvare il suo rapporto con Matías.

Isabel raggiunge Francisca e le racconta delle tensioni che sta vivendo Puente Viejo, spaventando la Montenegro a tal punto da farle promettere di non lasciare la dépendance.

Tomás e Adolfo ripensano al brindisi della madre, ma non riescono a venirne a capo.

Eulalia incarica Campunzano di rintracciare a sua acerrima nemica Francisca Montenegro.

Carolina prova a far rinvenire Pablo e il ragazzo riapre gli occhi e le chiede di non portarlo dal dottore. La ragazza raggiunge Encarnación e cerca di capire cosa fare in caso di febbre.

Carolina torna da Pablo e trova il suo amato davvero stremato. La Solozábal decide di non lasciarlo solo.

Marta e Rosa si ritrovano a colazione, ma l’aria è molto tesa.

Damián si propone nuovamente come sostituto di Cosme e sottolinea ad Alicia di aver notato i suoi problemi con Matías

Matías deve incontrare Alicia e decide di essere onesto con Marcela.

Jesús cerca di avere informazioni sulla situazione dei minatori tramite Damián, ma l’uomo finge di non essere interessato.

Alicia e Matías si confrontano e decidono di mettere da parte i loro problemi per la causa comune.

Tomás non riesce a darsi pace per aver perso Marcela e così Adolfo lo invita a volgere le sue attenzioni altrove.

Antoñita informa Francisca che il pranzo verrà servito in giardino, ma la Montenegro sembra spaventata. La cameriera cerca di incoraggiarla.

Isabel confessa a Francisca di volerle presentare i suoi figli, ma la nobildonna preferisce rimandare.

Tomás concentra le sue energie sul lavoro e il suo impegno viene notato con piacere da Maqueda.

Raimundo raggiunge a sorpresa La Habana e chiede di incontrare la marchesa.

Rosa comunica alla famiglia di volersi sposare subito e Ignacio prova a dissuaderla dal compiere scelte affrettate.

Manuela continua a essere preoccupata per Carolina e sente che la ragazza sta nascondendo qualcosa.

Ignacio confessa a Jesús tutta la sua delusione per le scelte di Rosa, ma i due vengono interrotti dall’arrivo del capitano Huertas il quale chiede informazioni di Pablo.

Carolina recupera altro cibo e medicine e prova a uscire di casa. Encarnación, però, la intercetta e la blocca.

Adolfo accetta di sposare Rosa, ma non sembra troppo entusiasta della cosa.

Carolina riesce a raggiungere Pablo nel nascondiglio e scopre che il ragazzo è peggiorato. La Solozábal decide di portarlo di nascosto nella soffitta della Casona.

Adolfo incontra Marta e confessa di amarla. Il ragazzo si sente pronto a lasciare Rosa e vivere con lei.

Matías racconta a Marcela l’incontro con Alicia e la locandiera sembra credere alle parole del marito.

Alicia e Damián incontrano Matías di ritorno da una riunione sindacale e chiedono informazioni sulla morte di Cosme.

Encarnación si imbatte in Carolina e non esita a rimproverarla per il suo comportamento.

Jesús studia i dettagli di una proposta da fare a un cliente per realizzare un nuovo tipo di imballaggio.

Rosa e Adolfo comunicano a Marta che stanno pianificando il loro matrimonio e che vorrebbero il suo aiuto. La ragazza accetta.

Adolfo riferisce a Tomás di avere intenzione di sposare Rosa, visto il rifiuto di Marta.

Raimundo aspetta di incontrare Isabel mentre Antoñita cerca di tenere occupata Francisca.

Marcela consiglia a Matías di non farsi coinvolgere troppo dalla causa sindacale in quanto potrebbe finire di nuovo in prigione.

Alicia e Damián mettono appunto un piano per vendicare la morte di Cosme e optano per un sequestro.

Raimundo fa visita a Mauricio e scopre che Isabel e Francisca sono cugine: la marchesa è stata la moglie di Simon Castro, vale a dire il cugino di Salvador.

Carolina prova a prendersi cura di Pablo, ma la febbre non accenna a diminuire.

Manuela intuisce il turbamento di Carolina e le chiede spiegazioni, ma la ragazza le racconta altre bugie.

Adolfo e Rosa informano Ignacio e Marta le loro idee sulla festa di fidanzamento e il de Los Visos suggerisce alla cognata di tenere un discorso in onore della sorella.

Isabel racconta a Francisca i dettagli sull’imminente festa di fidanzamento che si terrà a La Casona.

Raimundo chiede a Matías come procede il suo riavvicinamento a Marcela e il ragazzo si dice contento e positivo.

Damián e Alicia informano Matías del loro piano, ma il Castaneda boccia la loro proposta.

Mauricio informa Raimundo che alcuni territori appartenenti a Francisca sono stati acquistati da un’acquirente misterioso. Crede che si tratti di Isabel, ma non ha le prove.

Marta prova a sfuggire alle pressioni di Adolfo e Rosa e chiede a Ignacio di lavorare in fabbrica. Il padre accetta.

Manuela ed Encarnación si confrontano su quanto sta accendo a Marta e Carolina.

Marta raggiunge la fabbrica e scopre che il padre l’ha destinata a una mansione che non le piace.

Pablo migliora e progetta il modo di uscire dalla situazione in cui si trova.

Mauricio raggiunge la Casona e nota che il capitano Huertas è a disagio, anche se lui nega.

Isabel invita a Rosa di trasferirsi a La Habana dopo le nozze, ma Ignacio non la prende bene.

Adolfo richiede l’attenzione di tutti e chiede a Marta di raggiungerlo per annunciare qualcosa di importante.

Alicia e Marcela si incontrano per caso e la figlia di Jesús si congratula con lei per aver giocato bene le sue carte.

Jesús chiede ad Alicia di accompagnarlo alla festa di fidanzamento di Rosa, ma lei si rifiuta.

Damián propone ad Alicia di rubare il camion che porta i soldi alla banca di Munia e i due lo comunicano Matías.

Francisca desidera incontrare Raimundo e Antoñita decide di andare a raccogliere i fiori che l’uomo le regalava.

Raimundo incontra Antoñita in un campo vicino con un bouquet in mano e inizia a farle una serie di domande.

Antoñita informa Isabel e la marchesa le dice di avere un piano in mente.

Adolfo rivela a Tomás di essere disposto a tutto per conquistare Marta.