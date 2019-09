Anticipazioni Il Segreto, trame puntate dal 16 al 21 settembre 2019

Le anticipazioni su Il Segreto ci raccontano che nelle puntate dal 16 al 21 settembre il segreto di Julieta verrà a galla. Non ci resta che scoprire cosa accadrà a Puente Viejo:

Elsa mostra ad Alvaro una lettera in cui qualcuno si dice interessato ad acquistare le sue proprietà, ma il dottore le consiglia di non accettare.

Alvaro incontra i loschi forestieri e fornisce loro indicazioni opposte rispetto a quanto consigliato ad Elsa poco prima.

Alvaro raggiunge Antolina e insieme progettano un piano contro la Laguna.

Elsa è convinta di provare un sentimento per Alvaro e all’improvviso il dottore le chiede di sposarlo.

Maria assicura Roberto riguardo le sue intenzioni. Vuole andare via da Puente Viejo quanto prima.

Francisca crede che l’acquisto della casa di Maria stia andando per il meglio e pianifica con Mauricio di cacciare Fernando.

Julieta si isola da tutto e da tutti e Saul cerca di farla reagire.

Severo e Carmelo raggiungono Saul per riferirgli del ritrovamento dei corpi di Eustaquio e di Lamberto.

Raimundo recapita una lettera di Fe a Mauricio: la donna è in America e sta bene.

Elsa chiede ad Alvaro un po’ di tempo per riflettere sulla sua proposta di matrimonio e lui accetta.

Consuelo percepisce un cambiamento in Elsa e si insospettisce, ma la ragazza non si lascia sfuggire nulla. Dopo qualche insistenza, però, rivela a tutti della proposta di matrimonio di Alvaro.

Carmelo finge di non sapere cosa sia successo ai Molero, ma il sergente Cifuentes cerca di sollecitare lui e Don Berengario a dirgli la verità.

Maria e Roberto si preparano alla fuga e si danno appuntamento fuori città, ma l’uomo non si presenta.

Carmelo riesce a sfuggire alle insistenze di Cifuentes e consiglia a Don Berengario di concentrarsi sulla promessa fatta a Julieta.

Il sergente Cifuentes arriva a casa di Julieta per interrogarla, ma la ragazza non parla.

Maria torna in Villa e scopre che Roberto ha trattato con Francisca: lei si metterà da parte se resteranno a Puente Viejo.

Isaac cerca di capire l’entità dei debiti contratti con Matias e Antolina si reca da Marcela per chiederle altro tempo per la restituzione. Lì l’ex ancella scopre che suo marito si è accordato in altri modi.

Don Anselmo cerca Don Berengario, ma non lo trova.

Alvaro convince Elsa a lasciarsi il passato alle spalle e ad andare avanti con lui.

Marcela ed Elsa parlano della proposta di matrimonio del dottore e scoprono un’iscrizione sull’anello di fidanzamento.

Elsa chiede spiegazioni ad Alvaro e l’uomo le racconta che l’anello è appartenuto ai suoi nonni. I due si baciano con passione.

Isaac non prende bene la notizia delle future nozze di Elsa e Alvaro e Matias cerca di calmarlo.

Saul non riconosce più Julieta e decide di scrivere una lettera.

Fernando si comporta in maniera strana e Francisca ordina a Prudencio di scoprire le sue intenzioni.

Maria riferisce a Francisca di aver accettato la sua proposta.

Isaac non mostra emozioni quando Antolina gli riferisce che Elsa sposerà Alvaro. Subito dopo, l’ex ancella incontra il dottore per chiarire i dettagli del suo piano.

Isaac raggiunge Elsa e le consiglia di non accettare la proposta del dottore.

Carmelo e Don Berengario ricevono una lettera e decidono di presentarsi all’appuntamento segreto.

Severo vuole pubblicare una storia falsa sui Molero.

Elsa fa una domanda scomoda, ma Alvaro inventa un’altra bugia.

Saul raggiunge Carmelo e Don Berengario e dice loro di aver intuito la verità su Julieta. I due, però, gli chiedono soltanto di prendersi cura della Uriarte.

Saul va da Consuelo per convincerla a dirgli la verità e finalmente scopre quanto accaduto a sua moglie.

Carmelo racconta alla sua famiglia la verità su Juelieta e chiede a Severo di proteggere Adela qualsiasi cosa accada.

Meliton comunica che la Guardia Civile sta organizzando una serie di interrogatori.

Elsa sfugge alle domande di Isaac che e si dice convinta di voler provare a essere felice con Alvaro.

Fernando scopre le indagini di Prudencio e lo costringe a dirgli la verità. L’Ortega riferisce che vuole sapere come sta amministrando le proprietà di Francisca e lo invita a lasciare la Casona.

Meliton arriva dai Miranar e confessa di non aver vinto il premio di Sceriffo dell’Anno.

Elsa accetta la proposta di matrimonio di Alvaro e il dottore informa Antolina.

Dolores comunica ad Isaac che Elsa e Alvaro si sposeranno.

Fernando decide di lasciare la Villa, ma non sa se andar via in silenzio o vendicarsi.

Saul e Prudencio si incontrano e fanno il punto della situazione.

Il sergente Cifuentes raggiunge Don Berengario e cerca di far leva sulle sue insicurezze.

Don Anselmo fa notare a Don Berengario di aver trasgredito la Legge e le leggi di Dio.

