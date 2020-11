Anticipazioni Il Segreto, trame puntate dal 16 al 22 novembre 2020

Le anticipazioni su Il Segreto ci raccontano che nelle puntate dal 16 al 22 novembre Francisca ritroverà Raimundo, ma nulla andrà come sperato. Cosa accadrà a Puente Viejo?

Raimundo Il Segreto- foto antena3.com

Mauricio informa Francisca e Isabel della morte di Campuzano e la Montenegro si mostra disperata.

Francisca interrompe la conversazione tra Isabel e Antoñita e accusa la marchesa di aver fornito l’arma con cui Campuzano si è ucciso. La donna nega ogni implicazione.

Alicia confessa a Tomás di aver cambiato idea su di lui: non è il gentiluomo che credeva.

Il capitano Huertas informa Francisca di quanto scoperto, ma le intima di non ricorrere più a ricatti o minacce.

Ignacio teme che Alberto Santos farà circolare la notizia della morte dell’operaio di Bilbao, ma Jesús sembra più ottimista.

Carolina ricorda a Pablo il loro primo bacio.

Adolfo indaga sulla caduta di Rosa, ma la ragazza cerca di distoglierlo dicendo di volersi concentrare sulla gravidanza.

Onesimo pianifica di denunciare Estefania come ladra.

Matías raggiunge Alicia e prova a capire cosa sia successo alla ragazza, ma lei va via.

Matías sfoga le sue preoccupazioni riguardo al nonno con Marcela e la locandiera prova a ricordargli che Raimundo è un uomo forte.

Il capitano Huertas riferisce a Francisca che non c’è traccia di Raimundo né nei boschi né nelle città vicine. La matrona chiede di prendere parte alle ricerche.

Mauricio comunica a Matías che Francisca ha preso le redini delle ricerche ed è sicuro che troveranno Raimundo.

Adolfo va a trovare Rosa e le regala l’anello di famiglia. La ragazza confessa di non volerlo più sposare, generando così un forte senso di colpa nel ragazzo.

Damian e Isidoro mettono a punto un piano e concordano di non potersi fidare di Matías.

Encarnación sprona Alicia a candidarsi come sindaco alle prossime elezioni e la ragazza inizia a credere di avere chance per poter diventare il primo cittadino di Puente Viejo.

Marcela nota la preoccupazione di Matías e crede che il marito le stia nascondendo qualcosa.

Rosa confessa ad Adolfo di non sentirsi amata come dovrebbe e crede che le nozze siano solo un modo per riparare alla gravidanza. Il marchesino prova a calmarla.

Tiburcio segue il piano di Onesimo e consegna a Estefania il denaro richiesto. Nulla va come sperato.

Marcela spinge Matías a essere sincero, ma il ragazzo spiega di essere in ansia per Raimundo.

Adolfo chiede a Isabel di concentrarsi sul suo matrimonio, ma la marchesa lo tranquillizza in modo strano.

Alicia comunica a Tomás di volersi candidare come sindaco alle prossime elezioni e di dover lasciare il lavoro se dovesse essere eletta. Il ragazzo la incoraggia ad andare avanti.

Mauricio raggiunge Matías per comunicargli che hanno ritrovato Raimundo e presto verrà portato a La Habana.

Ignacio chiede a Carolina, Pablo e Manuela di essere comprensivi nei confronti di Maria Jesus.

Don Ignacio raggiunge Alberto Santos alla locanda per capire le sue intenzioni e le sue richieste. L’impresario non sa che Pablo lo sta seguendo.

Alberto Santos confessa a Ignacio di essere il figlio dell’operaio morto nell’incidente della fabbrica di Bilbao e di aver fatto un patto con Maria Jesus.

Matías è preoccupato per Raimundo e decide di lasciare la locanda senza dare spiegazioni a Marcela.

Alicia e Isidoro hanno un confronto molto duro.

Antoñita informa Isabel, Adolfo e Tomás dell’arrivo di Francisca e Ramundo.

Raimundo raggiunge La Habana in barella e l’uomo versa in uno stato vegetativo.

Matías chiede a Marcela di fidarsi di lui. D’altronde sta solo cercando di liberarsi degli strascichi della sua azione politica.

Alberto Santos spiega a Ignacio che Maria Jesus è in realtà sua zia ed entrambi sono convinti che suo padre sia stato ucciso. L’imprenditore respinge ogni accusa.

Pablo ascolta di nascosto la conversazione tra il giornalista e Ignacio e inizia a pensare di essere responsabile di quanto sta accendo ai Solozábal.

Rosa prova a coinvolgere Ignacio nell’organizzazione del matrimonio, ma l’uomo è assorto nei suoi pensieri.

Adolfo raggiunge Rosa e resta sconvolto dai suoi discorsi superficiali. Il marchesino inizia a pensare a Marta.

Mauricio fa visita a Francisca e scopre le condizioni di Raimundo. L’Ulloa non riconosce nessuno.