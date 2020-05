Anticipazioni Il Segreto, trame puntate dal 18 al 23 maggio 2020

Le anticipazioni su Il Segreto ci raccontano che le puntate dal 18 al 23 maggio saranno ricche di colpi di scena. Cosa accadrà a Puente Viejo?

Adolfo e Marta Il Segreto- foto twitter.com

Adolfo e Marta stanno per scambiarsi un bacio, ma la ragazza si tira indietro per non tradire la sorella.

Marta rincasa e spiega a Rosa di non voler più incontrare Adolfo per paura che qualcuno lo dica al padre.

Pablo torna di nascosto in paese e incontra Carolina. Il ragazzo, poi, trova un rifugio di fortuna.

Carolina esce con Encarnación, ma Alicia le intercetta e ne approfitta per rimproverare sua madre.

Rosa cerca di capire i motivi reali della decisione di Marta e la ragazza spiega di aver paura delle ritorsioni di Isabel.

Ramón torna a Puente Viejo e chiede a Ignacio di ritornare a Bilbao per gestire una società del suo gruppo.

Un giornalista misterioso inizia a fare indagini su Ignacio Solozábal e lo bolla come assassino.

Matías mette fine alla sua tresca con Alicia perché si sente in colpa verso Marcela, ma i due si ritrovano di nuovo a letto insieme.

Raimundo chiede a Marcela di vedere Matías, ma la locandiera inventa una scusa per coprire suo marito. L’Ulloa, però, capisce che i due sono in crisi.

Marcela viene a conoscenza dei pettegolezzi su Matías e Alicia e ne resta sconvolta. Al rientro del marito, quindi, chiede spiegazioni.

Francisca si sente sola e chiede ad Antoñita di portarle i fiori del campo vicino, gli stessi che Raimundo le regalava.

Tomás intuisce il turbamento di Adolfo e scopre che il fratello si è innamorato di Marta.

Antoñita raccoglie i fiori per Francisca, ma incontra Raimundo che le chiede se conosce una donna di nome Francisca Montenegro. La domestica, però, scappa via.

Ignacio chiede a Ramón di non dire nulla riguardo la partenza per Bilbao in quanto vuole essere lui a informare le sue figlie.

Jesús deve decidere se ritornare a Bilbao o restare a Puente Viejo ed Encarnación avvisa Alicia della situazione.

Encarnación sorprende Carolina intenta ad allontanarsi da casa con uno zaino carico di vivande.

Ignacio comunica alle sue figlie che ritorneranno a Bilbao, ma nessuna delle ragazze vuole lasciare Puente Viejo.

Matías svia le domande di Marcela affermando di collaborare con Alicia soltanto alla causa rivoluzionaria. La locandiera, però, gli fa notare il suo comportamento.

Don Filiberto e il Capitano Huertas scoprono che Matías è la persona che ha organizzato lo sciopero nella miniera.

Raimundo ricorda a Matías che le sue priorità sono la famiglia e la locanda, ma il ragazzo lo rassicura.

Marcela riferisce a Tomás che Matías ha una relazione con Alicia e il de Los Visos prova a consolarla, ma la locandiera lo allontana.

Francisca legge i documenti delle fattorie acquistate e scopre che la cifra è inferiore a quella concordata. Isabel spiega che si tratta di un modo per pagare meno tasse e la nobildonna non proferisce parola.

Adolfo aspetta Marta come d’accordo, ma la ragazza non si presenta all’appuntamento.

Ignacio prova a far ragionare le figlie: Rosa è irremovibile. Non intende rinunciare ad Adolfo.

Manuela mette alle strette Marta e la ragazza le confessa di aver rifiutato il bacio di Adolfo. La governante le consiglia di convincere le sorelle e partire per Bilbao.

Ignacio insiste con le figlie e prova a spiegare loro che è necessario lasciare Puente Viejo.

Adolfo rivela a Tomás di essersi innamorato di Marta e il fratello decide di aiutarlo.

Antoñita racconta a Isabel dell’incontro avuto con Raimundo proprio mentre raccoglieva fiori per Francisca.

Tomás e Adolfo vanno alla locanda e Marcela ne approfitta per scusarsi del suo comportamento.

Isabel raggiunge Francisca e scopre che la Montenegro vuole farsi vedere dai concittadini. La marchesa prova a dissuaderla.

Raimundo decide di continuare a cercare Francisca, ma prima saluta Mauricio e affronta Matías.

Ignacio decide di avere il pugno duro e comunica alle sue figlie che partiranno a breve.

Encarnación sorprende Carolina intenta a fuggire e crede sia un comportamento dovuto alla partenza di Pablo.

Ignacio chiede a Jesús di portare avanti la fabbrica fino all’arrivo di un nuovo manager.

Matías riceve da Alicia la disposizione di trasferire le loro armi a La Puebla per sostenere l’azione di una cellula locale, ma il Castaneda ne approfitta per dirle che intende salvare il suo rapporto con Marcela.

Matías informa Marcela della sua partenza imminente e la locandiera coglie l’occasione per incontrare Tomás.

Alicia si presenta alla locanda e provoca Marcela.

Isabel inizia a fare una serie di domande ad Adolfo per capire qualcosa della sua frequentazione con Rosa. Il giovane le rivela di avere Ignacio contro.

Tomás scopre che la partenza dei Solozábal e Adolfo gli chiede di capire meglio la questione.

Maqueda ricorda ai de Los Visos di pagare lo stipendio ai minatori per evitare un altro sciopero.

Marcela accusa Alicia apertamente, ma la giovane rivoluzionaria le lascia capire di essere a conoscenza della sua tresca con Tomás.

Marcela raggiunge Tomás e gli racconta che intende salvare il suo matrimonio nonostante quanto accaduto con Alicia.

Rosa e Carolina provano a convincere Marta a informare Adolfo, ma Manuela la invita a non incontrare il ragazzo.

Ignacio confessa a Ramón e Jesús di essere sicuro che presto i minatori sciopereranno di nuovo e Ramón suggerisce di acquistare le miniere.

Encarnación rimprovera Alicia per il comportamento avuto con Carolina e la invita a chiedere scusa, ma la ragazza non intende obbedire.

Rosa consegna a Marta una lettera indirizzata ad Adolfo e si sfoga con Carolina. Ignacio ascolta tutto.

Adolfo vorrebbe chiarire con Ignacio, ma Tomás lo invita a chiarire prima i suoi sentimenti per le sorelle.

Jesús raggiunge Isabel e la informa della partenza dei Solozábal e dell’arrivo di un nuovo manager per la fabbrica.

Marta incontra Adolfo e alla fine i due si scambiano un bacio appassionato.

Isabel informa Francisca che molto presto la Casona tornerà nelle sue mani.

Adolfo racconta a Tomás l’incontro con Marta e confessa di non aver letto la lettera di Rosa. Quando si decide a leggerla, però, cade preda allo sconforto.

Tomás consiglia al fratello di porre fine al triangolo amoroso perché destinato a far soffrire tutti.

Isabel si imbatte in Raimundo e l’uomo ne approfitta per chiederle notizie di Francisca.

Raimundo incontra Marcela e la invita a non lasciare andare il suo matrimonio.

Matías raggiunge Alicia per informarla che il piano è fallito a causa dell’arrivo della Guardia Civile.

Marta confessa a Manuela di aver baciato Adolfo e la donna crede che sia il preludio di una faida familiare.

Rosa non vede l’ora di ricevere notizie di Adolfo, ma Marta la informa che il ragazzo ha accettato la sua partenza. La ragazza decide di incontrarlo a tutti i costi.