Anticipazioni Il Segreto, trame puntate dal 2 al 6 settembre 2019

Le anticipazioni su Il Segreto ci raccontano che nelle puntate dal 2 al 6 settembre assisteremo a diversi colpi di scena. Cosa accadrà a Puente Viejo?

Don Berengario accetta di nascondere la verità sull’assassinio dei Molero dietro insistenza di Carmelo e Julieta, ma i sensi di colpa non lo abbandonano.

Julieta sembra il fantasma di se stessa. Saul ha intuito il turbamento della moglie e decide di indagare con l’aiuto di Prudencio.

Alvaro confessa a Elsa che nessuno si è suicidata per colpa sua nella sua città e che quelle di Isaac sono insinuazioni senza fondamento.

Alvaro licenzia in tronco Isaac e questo impedisce al falegname di tenere sotto controllo la situazione.

Francisca e Fernando falliscono nel loro piano di allontanare Roberto. Il cubano rifiuta il denaro e compra parte della banca in cui sono depositate le ricchezze della Montenegro.

Maria scopre che Francisca e Fernando hanno cercato di allontanare Roberto e ne resta sconvolta. La ragazza capisce che la nobildonna non è cambiata affatto.

Fe crede che Mauricio partirà con lei per l’America, ma dentro di lei sa bene che la vita del capomastro è a Puente Viejo.

Roberto si accorge dello stato d’animo di Maria e si dice dispiaciuto per averle mostrato il vero volto della matrona e del Mesia.

Isaac incontra Elsa e le confessa di aver scavato nel passato di Alvaro perché è innamorato di lei.

Antolina avverte la distanza di Isaac e lo invita a dare un’altra chance al loro matrimonio. Il falegname, però, confessa di non amarla e le chiede di dimenticarlo.

Severo arriva al dispensario e dice di stare poco bene.

Irene, Adela e Severo mettono Carmelo spalle al muro per sapere la verità sulla scomparsa dei Molero e l’uomo cede.

Raimundo convoca Francisca e le presenta la situazione in cui si trova Fe, ma la Montenegro si rifiuta di aiutarla. Mauricio cerca di far cambiare idea alla signora.

Antolina inizia a pensare che Alvaro nasconda qualcosa e che insieme potrebbero derubare e far allontanare Elsa da Puente Viejo.

Saul e Prudencio arrivano dal sergente Cifuentes per capire l’andamento delle indagini sui Molero.

Don Berengario non riesce a fare pace con la propria coscienza mentre Severo giura segretezza a Carmelo.

Raimundo si arrabbia con Francisca e le chiede di mettersi in gioco per permette a Fe di partire e salvarsi. La matrona, però, è ferma sulle sue posizioni in quanto crede che Mauricio partirà insieme a lei.

Mauricio spiazza tutti e afferma che non lascerà Puente Viejo in cambio della partenza di Fe per l’America.

Maria racconta a Raimundo il piano di Fernando e Francisca per allontanare Roberto e farlo ritornare a Cuba. L’uomo ne resta sconvolto.

Raimundo punta il dito contro Francisca, ma la Montenegro chiude il discorso dicendo che aiuterà Fe senza interferire.

Fe inizia a salutare tutti in segreto e, non sapendo dell’accordo tra Mauricio e Francisca, crede che l’uomo partirà con lei. Quando capisce le sue reali intenzioni, però, scoppia in lacrime.

Gli amici organizzano una festa d’addio per Fe e Mauricio non si presenta per organizzare il suo viaggio.

Elsa si confida con Consuelo. Vuole dimenticare Isaac ed essere felice con Alvaro, anche se non sente per lui lo stesso sentimento provato per il suo ex.

Francisca apprezza la decisione di Prudencio di iniziare un’attività in proprio. L’Ortega intende rilevare la cantina di Fe.

Fernando inizia a stare male e i suoi problemi di salute diventano sempre più evidenti.

Prudencio scopre che Carmelo e Don Berengario non hanno confessato la verità al sergente Cifuentes e che quindi a Julieta deve essere accaduto qualcosa di brutto.

L’Ortega raggiunge Carmelo e Don Berengario per scoprire la verità, ma senza successo.

Don Berengario raggiunge Don Anselmo e confessa l’omicidio dei Molero a seguito della violenza su Julieta.

Un gruppo di signori sospetti cerca Alvaro per chiudere un accordo vantaggioso con lui.

Antolina si trova nella bottega dei Miranar e lei e Dolores vedono Alvaro parlare in segreto con persone che non conoscono. La ex ancella sorprende i forestieri ubriachi e qualcosa che la rende felice.

Antolina torna a casa e Isaac non esita a farle qualche domanda. La ragazza gli dice che preferisce tenere il segreto, ma che presto scoprirà tutto

Antolina raggiunge il dispensario e ricatta Alvaro. Ha scoperto tutto e ora vuole il suo aiuto per liberarsi di Elsa.

Don Berengario ha confessato tutto a Don Anselmo, ma non riesce ad andare avanti.

Prudencio e Saul raggiungono Julieta e la spronano a raccontare la verità.

Don Berengario rivela a Julieta di non sapere cosa fare e lei ammette di essere indecisa se confessare tutto. Saul ascolta la conversazione di nascosto, ma preferisce non intervenire.

Raimundo capisce che Fe si sta illudendo e le rivela che Mauricio non andrà con lei in America per un accordo stretto con Francisca.

Elsa è felice di mostrare ad Alvaro i risultati raggiunti insieme in dispensario e il dottore si sente in dovere di offrirle uno stipendio. La Laguna rifiuta l’offerta.

Francisca sospetta che Maria voglia andare via dopo il suo tentativo di allontanare Roberto. E in realtà la donna sta progettando di scappare con i bambini.

