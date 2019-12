Anticipazioni Il Segreto, trame puntate dal 2 all’8 dicembre 2019

Le anticipazioni su Il Segreto ci svelano che nelle puntate dal 2 all’8 dicembre verranno fuori i folli piani di Fernando e Francisca. Cosa accadrà a Puente Viejo?

Raimundo invita Francisca a mettere fine alla guerra che ha intrapreso contro Severo, ma la matrona non sembra voler fare un passo indietro.

Raimundo incontra Irene per riferirle le intenzioni di Francisca e i due stringono un patto per mettere fine alla guerra tra Francisca e Severo.

Esperanza e Beltran partono per il collegio e salutano Maria.

Fernando cerca di convincere Maria a farsi visitare da uno specialista per capire le sue chance di tornare a camminare.

Elsa sembra essersi ripresa, ignara della morte di Adela. Isaac non le ha detto nulla.

Antolina mostra la sua vera natura e rivela a Elsa che cosa è accaduto alla sua amica Adela.

Prudencio comunica a Lola di essere entrato in contatto con un cliente facoltoso.

Irene invita Severo a raccontarle tutta la verità.

Marcela si ritrova a confermare ad Elsa quanto accaduto ad Adela e Isaac si arrabbia con Antolina, rea di aver parlato intenzionalmente della morte della maestra.

Antolina prova a discolparsi ma, quando Isaac va via, farnetica che è arrivato il momento di vendicarsi di Elsa.

Elsa si sente stanca, ma decide di alzarsi per prendere un po’ di aria. Le forze le vengono a mancare e sviene.

Lola tenta di convincere Prudencio a non prendere in considerazione la richiesta del nuovo cliente, ma l’uomo non le presta ascolto.

Fernando convoca a La Habana uno specialista per visitare Maria e scoprire se potrà ritornare a camminare. Il dottore, dopo test e analisi, rivela che la ragazza resterà paralizzata.

Maria resta sconvolta dalla diagnosi e Fernando prova a confortarla, ma in realtà nasconde un segreto.

Fernando consegna al dottore una ingente somma di denaro, lasciando intendere di essere in combutta con lui.

Zabaleta visita Elsa e assicura la ragazza riguardo le sue condizioni, ma la invita a evitare preoccupazioni e stress.

Elsa rivela a Isaac di avere un piano per smascherare Antolina una volta per tutte. Più tardi, il falegname riferisce il progetto a Matias.

Antolina raggiunge Isaac e Matias e prova a convincerli della sua buona fede, ma il Guerrero la allontana.

Elsa sta male, ma cerca di sminuire la propria condizione.

Prudencio assicura Lola dicendole di volersi muovere prudentemente con il cliente facoltoso, ma di non voler rinunciare all’affare.

Raimundo e Irene credono che Fernando sia responsabile della tragica morte di Adela.

Fernando si prende cura di Maria mentre Raimundo scopre che lo specialista ha visitato Maria e le ha confermato la sua paralisi.

Mauricio inizia a riprendere conoscenza e racconta a Raimundo di non aver visto chi ha sparato.

Antolina arriva nella stanza di Elsa e le augura di guarire. Isaac, però, le chiede di uscire.

L’ex ancella raggiunge Dolores e si lascia sfuggire di desiderare la morte di Elsa per tornare tra le braccia di Isaac.

Irene prova a capire da Matias se Mauricio ricorda chi ha sparato e riferisce quanto appreso a Severo e Carmelo. La Campunzano, però, li invita a smettere di usare la violenza.

Raimundo raggiunge Irene, ma vengono interrotti da Meliton. I tre concordano sulla responsabilità di Fernando.

Lola continua a remare contro l’affare di Prudencio, ma riceve una telefonata da Francisca.

Fernando suggerisce a Maria di andare a trovare Esperanza e Beltran in collegio per distrarsi un po’.

Raimundo vuole vederci chiaro e decide di indagare sullo specialista che ha visitato Maria, visto l’instabilità di Fernando.

Lola raggiunge Francisca e le rivela di averle disobbedito. La matrona spende parole durissime per lei.

Prudencio ripensa alle parole di Lola e non esita a chiederle se possiede informazioni che non vuole rivelargli. La Mendana, però, si trincera dietro un semplice sospetto.

Francisca intuisce che a sparare a Mauricio è stato Carmelo.

Isaac comunica a tutti che andrà a Munia e Antolina si offre di prendersi cura di Elsa durante la sua assenza. Il falegname accetta senza remore.

Elsa va incontro a una crisi e necessita delle sue medicine che l’ex ancella le porge. Consuelo assiste alla scena e si ricrede sulle intenzioni dell’ex ancella.

Isaac torna a casa e ammette ai suoi amici di dover credere al cambiamento di Antolina mentre l’ex ancella ascolta la conversazione di nascosto.

Antolina si avvicina a Isaac e offre il suo aiuto a Elsa ogni qual volta lui sarà fuori per lavoro.

Raimundo e Irene decidono di indagare su Fernando e raccogliere informazioni su Maria Elena.

Carmelo incontra Raimundo e lo invita a stare lontano da Irene, ma l’Ulloa gli lascia intuire di voler la pace tra Severo e Francisca.

Matias fa visita alla sorella e le racconta di quello che sta accadendo tra Francisca e Severo. Maria chiede di incontrare Raimundo.

Prudencio non accetta di chiudere l’accordo con il cliente facoltoso e Lola si mostra felice della sua scelta. Il ragazzo, però, resta confuso.

Lola incontra Francisca e chiarisce di non voler continuare a fare la spia. La matrona medita vendetta.

Consuelo, Marcela e Irene parlano del futuro dell’associazione femminile quando vengono interrotte da un boato. Carmelito piange e Severo scorge dei vetri frantumati e dei vestiti sporchi di sangue.

Isaac accetta l’aiuto di Antolina e le apre le porte della sua casa.