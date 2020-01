Anticipazioni Il Segreto, trame puntate dal 20 al 26 gennaio 2020

Le anticipazioni su Il Segreto ci svelano che nelle puntate dal 20 al 26 gennaio ci saranno molti colpi di scena e rivelazione. Cosa succederà a Puente Viejo?

Carmelo Il Segreto- foto antena3.com

Raimundo e Francisca parlano del comportamento di Maria e l’uomo si dice pronto a chiarire la situazione con la nipote, ma la Montenegro non è d’accordo.

Francisca incontra gli esponenti politici locali per trovare appoggio nella sua battaglia contro Morales.

Carmelo prova a mettersi in contatto con i suoi amici mentre Irene pensa a un messaggio da diffondere sul giornale.

Morales raggiunge Carmelo e chiede la resa di Puente Viejo. Il Leal, però, non intende mollare.

Irene e Severo sono preoccupati e incontrano il dottor Zabaleta per spronarlo a indagare sul comportamento di Carmelo.

Prudencio e Lola si riavvicinano e si dicono pronti a superare ogni macchinazione o difficoltà insieme.

Fernando percepisce il nervosismo di Maria e la ragazza gli confida di non sopportare le intromissioni di suo fratello, suo nonno e Francisca.

Dori Vilches chiede di aumentare gli esercizi e Maria si dice d’accordo mentre Fernando propone il suo aiuto.

Raimundo e Matias si confrontano e il locandiere consiglia al nonno di non essere troppo invadente con Maria.

Maria si sottopone a una seduta di riabilitazione, ma nota lo stato di trance dell’infermiera Dori Vilches.

Dolores spettegola su Esther e non perde tempo per metterla in difficoltà quando la figlia di Don Berengario arriva alla bottega per fare acquisti.

Consuelo e Marcela consigliano a Elsa di non incontrare Alvaro, ma la Laguna è decisa a chiudere con il passato.

Dori Vilches torna in se e chiede a Maria di non raccontare nulla a Fernando e la Castaneda accetta.

Maria chiede informazioni su Dori Vilches a Fernando e il Mesia racconta di averla conosciuta grazie a un suo amico.

Prudencio e Lola condividono la loro unione con i loro amici, ma Matias mette in guardia l’Ortega sulle possibili reazioni di Francisca.

Esther parla al telefono con un misterioso interlocutore e lascia intendere di non essere sincera.

Francisca e Mauricio comunicano Raimundo del loro incontro con il leader locali.

Irene e Severo raggiungono La Casona per scoprire l’esito dell’incontro e Francisca non perde tempo per informarli di aver scoperto di un incontro segreto tra Carmelo e Fernando.

Severo e Irene mettono alle strette Carmelo e il sindaco si giustifica dicendo di non voler vivere nel rancore dopo la morte di Adela.

Esther incontra Prudencio e Isaac alla cantina e flirta con entrambi.

Dolores scorge un bacio innocente tra Esther e Don Berengario e inizia a fantasticare.

Francisca scopre che la Corte non darà protezione giudiziaria a Puente Viejo e la città verrà travolta dalle acque.

Il Sottosegretario Morales ordina a Meliton di informare i proprietari terrieri di Puente Viejo che il Consiglio Comunale esproprierà le loro proprietà.

Matias chiede a Raimundo di accompagnarlo da Morales e il Sottosegretario non perde occasione per offenderli.

Isaac ed Elsa annunciano a Matias e Marcela che potranno saldare i loro debiti grazie al ritorno di Alvaro Fernandez.

Maria chiede a Dori Vilches come ha conosciuto Fernando, ma ascolta la stessa versione dei fatti.

Severo cerca di spronare Carmelo a trovare scappatoie legali e i due incontrano Morales. L’incontro si trasforma in un’invettiva contro Puente Viejo.

Lola teme le ripercussioni di Francisca e diventa più fredda nei confronti di Prudencio.

Carmelo continua a incontrare Fernando e il Mesia sembra iniziare a fidarsi del sindaco.

Maria parla di Dori Vilches con Fernando, ma vengono interrotti dall’arrivo di Francisca.

Severo e Carmelo decidono di indagare sul Sottosegretario Morales per capire il motivo che lo spinge a far sparire Puente Viejo.

Isaac ed Elsa comunicano a tutti i loro amici che partiranno per la luna di miele e si recheranno nella città della Laguna per far fronte ad alcune questioni legali.

Prudencio chiede a Matias e Marcela di aiutarlo a riesumare il corpo del padre di Lola per liberarsi dei ricatti di Francisca.

Carmelo raggiunge Fernando e sfrutta un momento di distrazione del Mesia per prendere un foglio dal suo taccuino.

Il Leal consegna il documento a Irene e le chiede di contattare un grafologo per mettere a confronto il foglio con il ritaglio di giornale rinvenuto sul cadavere di Belmonte.

Maria vorrebbe fare ulteriori progressi e chiede all’infermiera di rincarare la dose. Dori Vilches le parla di un trattamento sperimentale molto doloroso e la Castaneda decide di provare.