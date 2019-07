Anticipazioni Il Segreto, trame puntate dal 22 al 26 luglio 2019

Le anticipazioni su Il Segreto ci raccontano che nelle puntate dal 22 al 26 luglio vedremo Fe in grave pericolo, Julieta nascondere la violenza e molto altro. Cosa accadrà a Puente Viejo?

Alvaro ed Elsa passeggiano per le vie di Puente Viejo e Antolina e Isaac, il quale non riesce a nascondere l’imbarazzo.

Don Berengario e Carmelo ascoltano i Molero vantarsi di una certa impresa e riescono a trovare Julieta nel capanno. La ragazza è in pessime condizioni.

Carmelo non riesce a trattenere la rabbia quando ascolta i commenti offensivi di Eustaquio. Prende la pistola e spara.

Eustaquio giace senza vita e Lamberto tenta di vendicare la morte del padre.

Don Berengario perde il lume della ragione e uccide Lamberto.

Julieta chiede ai due di nascondere i corpi e di accompagnarla a recuperare dei vestiti puliti per nascondere a Saul la violenza subita.

Carmelo si dice d’accordo con Julieta mentre Don Berengario si mostra combattuto, ma alla fine i due decidono di occultare i cadaveri.

Don Berengario raggiunge Saul e gli comunica che Julieta è stata ritrovata.

Julieta torna tra le braccia di Saul e dice di stare bene e non aver bisogno di un dottore.

Elsa svela ad Alvaro di essere ricca, ma di non voler condividere questo segreto con i suoi concittadini.

Don Anselmo e Tiburcio tentano di gestire l’umore delle persone che hanno bevuto il ginko.

Carmelo va alla bottega dei Miranar per sapere a tutti che Alvaro è diventato il nuovo medico del paese.

Alvaro incontra Elsa e le confessa di aver accettato l’incarico per lei ma non solo.

Dolores riferisce ad Antolina che Alvaro ha accettato di diventare il nuovo medico di Puente Viejo, ma l’ex ancella si innervosisce in quanto capisce che Elsa non lascerà la città.

Mauricio e Fe vanno a trovare Julieta e la trovano di buon umore.

Meliton comunica a tutti che i Molero sembrano spariti nel nulla.

A Puente Viejo arriva Faustino e l’uomo sembra interessato a incontrare Fe. Si presenta a tutti come un venditore.

Marcela riferisce a Fe che un forestiero sta cercando di vederla e la donna entra in agitazione.

Fe decide di nascondersi da Julieta e Saul.

Francisca non apprezza che Maria, Roberto e i bambini si comportino come una famiglia.

Fernando chiede a Prudencio di informarsi su Roberto e pianifica un confronto faccia a faccia con il rivale.

Elsa confessa a Consuelo di aver deciso di restare a Puente Viejo solo per Alvaro.

Isaac capisce di aver perso Elsa e si sente infelice.

Antolina chiede a Carmelo di cacciare Alvaro perché è colpa sua se ha abortito.

Adela e Irene capiscono che qualcosa non va in Julieta.

Francisca spinge Fernando a cacciare Roberto dalla Casona, ma il Mesia fallisce nell’impresa.

Maria rivela a Roberto i motivi che hanno portato alla fine del suo matrimonio con Gonzalo e il cubano le dichiara il suo amore. La Castaneda si dice confusa.

Faustino chiede notizie di Fe a Mauricio, ma le sue risposte sono molto evasive.

Mauricio incontro Fe e le rivela che il nuovo arrivato la sta cercando insistentemente.

Fe decide di rivelare la verità a Mauricio: il nuovo arrivato lavorava nel bordello in cui era stata rinchiusa ed è pericoloso.

Mauricio ascolta le parole di Fe e le promette che chiederà aiuto a Raimundo. Più tardi, il capomastro incontra Faustino e gli propone un accordo per lasciare in pace Fe.

Antolina confida a Marcela di essersi schierata contro Alvaro per via del suo rapporto con Elsa.

Alvaro interpella Isaac per la ristrutturare del dispensario ed Elsa resta basita.

Saul cerca un dottore per Julieta, ma la ragazza non si lascia visitare. L’Ortega è preoccupato per la sua amata.

Carmelo chiede ad Irene di pubblicare una notizia sulla scomparsa dei Molero sul giornale di Anacleto per poter tranquillizzare Julieta.

Carmelo passa da Don Berengario e lo trova sopraffatto dai rimorsi e dall’idea di costituirsi alla Guardia Civile.

