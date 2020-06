Anticipazioni Il Segreto, trame puntate dal 22 al 27 giugno 2020

Le anticipazioni su Il Segreto ci rivelano che nelle puntate dal 22 al 27 giugno qualcuno scoprirà la relazione tra Carolina e Pablo. Di chi si tratta? Scopriamo cosa accadrà a Puente Viejo!

Carolina e Pablo Il Segreto- foto puenteviejo.mizonatv.com

Marta rifiuta le avances di Adolfo e lo invita a tornare dalla sorella e a sposarla il prima possibile.

Carolina si prende cura del suo amato Pablo nella soffitta.

Encarnación decide di scoprire cosa stia nascondendo Carolina, ma la ragazza riesce a defilarsi con maestria.

Jesús studia la proposta di un cliente per la fabbricazione di un nuovo tipo di imballaggio.

Rosa e Adolfo chiedono a Marta di aiutarli con il matrimonio e le chiedono di fare da damigella d’onore.

Adolfo confessa a Tomás di amare Marta e non riuscire a togliersela dalla testa, nonostante le nozze imminenti con Rosa.

Raimundo aspetta che Isabel lo riceva mentre Antoñita cerca di distrarre Francisca.

Marcela è preoccupata che Matías finisca di nuovo in carcere e così chiede al marito di rinunciare al sindacato.

Raimundo torna a Puente Viejo e si accorge che tra Marcela e Matías è tornato il sereno.

Alicia e Damián escogitano un modo per vendicare la morte di Cosme, ma Matías si dice contrario.

Raimundo passa a trovare Mauricio e scopre che Isabel e Francisca sono cugine, in quanto la marchesa ha sposato Simon Castro.

Marta non vuole fare da damigella al matrimonio di Adolfo e Rosa, ma è costretta ad accettare per non destare sospetti.

Carolina non riesce a far abbassare la febbre e teme per la vita di Pablo.

Manuela prova a capire lo strano comportamento di Carolina, ma la ragazza riesce a non farsi scoprire.

Adolfo chiede a Marta di fare un discorso in onore della sposa e la ragazza accetta, anche se dubbiosa.

Isabel intuisce la tristezza di Francisca e decide di distrarla parlandole delle imminenti nozze tra Adolfo e Rosa.

Raimundo chiede a Matías se è riuscito a recuperare con Marcela e il ragazzo si dice fiducioso.

Damián e Alicia non riescono a capire come mai Matías non voglia vendicare la morte di Cosme.

Mauricio svela a Raimundo che nell’ultimo periodo sono state acquistate alcune proprietà di Fancisca da un acquirente misterioso, che lui identifica con Isabel.

Marta chiede al padre di lavorare in fabbrica per distrarsi dal matrimonio, ma resta male quando scopre il ruolo che le è stato affidato.

Manuela ed Encarnación sono preoccupate per le ragazze: Rosa vuole sposare Adolfo in fretta, Marta è innamorata di suo cognato e Carolina sta nascondendo qualcosa.

Pablo non sta molto bene, ma progetta di fuggire insieme a Carolina. Ormai è un disertore.

Mauricio è alla Casona e si accorge che il capitano Huertas è teso, anche se l’uomo svia l’attenzione.

Isabel invita Rosa a trasferirsi a La Habana dopo le nozze e questo fa arrabbiare molto Ignacio.

Alicia incontra Marcela e si congratula con lei per aver vinto. La locandiera le chiede di non intromettersi nel suo matrimonio.

Jesús chiede ad Alicia di accompagnarlo alla festa di fidanzamento di Rosa, ma la ragazza rifiuta categoricamente.

Damián propone ad Alicia di rubare il camion che porta i soldi alla banca di Munia, ma Matias non caldeggia l’idea.

Francisca desidera il ritorno di Raimundo e Antoñita va a raccoglierle i suoi fiori preferiti per tenerle su il morale.

Tomás chiede ad Adolfo se è intenzionato ad andare avanti con il matrimonio, ma il ragazzo lo invita a non preoccuparsi.

Durante la festa Adolfo chiama Rosa e Marta al centro del salotto e annuncia a tutti che Marta sarà da damigella d’onore.

Ignacio chiama in disparte Adolfo e gli chiede di essere onesto nei confronti di se stesso e Rosa. Il de Los Visos lo rassicura.

Rosa confessa a Manuela di volersi sposare il prima possibile organizzando un matrimonio in grande stile.

Ignacio e Jesús parlano dei problemi che stanno incontrando nella realizzazione dei nuovi imballaggi mentre Marta li guarda attentamente.

Carolina riesce a far migliorare Pablo e i due progettano il loro futuro.

Marta si presenta a casa di Adolfo e gli chiede di lasciarla in pace. Vuole essere trattata come una cognata.

Francisca sente Isabel parlare della festa a La Casona e inizia a provare una certa malinconia.

Raimundo ritorna a La Habana per chiedere informazioni sulle speculazioni immobiliari legate a Francisca. La marchesa, però, lo caccia via.

Raimundo incontra Mauricio e gli confida di essere sicuro che Francisca sia trattenuta contro la sua volontà.

Alicia riferisce a Matías dell’incontro con Marcela e gli parla del progetto di vendetta per la morte di Cosme.

Matías boccia il piano di Alicia e la ragazza lo accusa di boicottare tutte le sue iniziative.

Alicia torna a casa e chiede scusa al padre per il suo comportamento. Jesús la abbraccia.

Maqueda si dirige in giardino per parlare con Isabel, ma Antoñita cerca di fermarlo per evitare che incontri Francisca. L’uomo incontra il capitano Huertas.

Tomás intuisce lo stato d’animo di Adolfo e cerca di fargli capire che non può continuare così.

Marta informa Rosa della conversazione avvenuta con Adolfo e le chiede di non coinvolgerla più.

Adolfo raggiunge Rosa, ma non le racconta dell’incontro avvenuto con la sorella. Rosa però lo informa di essere al corrente di tutto e lo rimprovera per l’omissione.

Ignacio e Jesús continuano a studiare il caso degli imballaggi e Marta li sorprende presentando loro una ricerca sulla massima torsione dell’acciaio.

Carolina si lascia andare a un bacio appassionato con Pablo, ma viene scoperta da Manuela.

Damián si arrabbia molto quando scopre che Matías non ha avvallato il suo progetto mentre Alicia gli chiede di smorzare i toni. L’uomo però crede sia arrivato il momento di mettere da parte il Castaneda.

Raimundo decide di tornare sulle tracce di Francisca e saluta Matías e Marcela.

Tomás raggiunge la locanda per pagare il conto della miniera e ne approfitta per ricordare i momenti belli passati con Marcela.

Raimundo scopre da un autista che a La Habana ci sono stati dei lavori per costruire una dependance destinata a ospitare una nobildonna.

Carolina si confida con Manuela e le racconta che Pablo è diventato un disertore a causa dei maltrattamenti dei suoi commilitoni. I due le chiedono discrezione.

Ignacio e Jesús vogliono includere Marta nelle decisioni della fabbrica.

Manuela rivela a Encarnación di aver scoperto il segreto di Carolina.

Il capitano Huertas arriva a La Casona in cerca di Pablo e Ignacio lo invita pure a fare i dovuti controlli.

Damián non si fida di Matías e prova a convincere Alicia a metterlo da parte.

Alicia raggiunge la piazza e scorge scambio di sguardi tra Marcela e Tomás .

Antoñita comunica a Francisca che il capitano Huertas è stato ricevuto da Isabel.

Raimundo incontra il capitano Huertas e i due si confidano i loro tormenti sentimentali.