Anticipazioni Il Segreto, trame puntate dal 23 al 29 dicembre 2019

Le anticipazioni su Il Segreto ci raccontano che nelle puntate dal 23 al 29 dicembre ci saranno sviluppi interessanti. Scopriamo cosa accadrà a Puente Viejo:

Raimundo e Irende Il Segreto- foto antena3.com

Maria continua a subire maltrattamenti e umiliazioni dall’infermiera Dori Vilches.

Francisca vorrebbe riportare Maria alla Casona, ma sa di dover aspettare le mosse di Raimundo.

Raimundo raggiunge Irene per raccontarle di essere sicuro che Fernando voglia manipolare Maria per metterla contro Francisca.

Fernando passa alla locanda e rassicura tutti i presenti sulle condizioni di Maria e li invita a passare a trovarla in qualsiasi momento.

Carmelo intende scoprire la verità sulla morte di Adela e per questo deve ispezionare l’auto dell’incidente. L’uomo racconta a Severo di essere convinto della responsabilità di Esteban Fraile.

Elsa è in fase di ripresa e il dottor Zabaleta le consiglia di restare a riposo per non compromettere i suoi progressi.

Prudencio non riesce a perdonare Lola e Matias prova a far riavvicinare i due, ma senza riuscirci.

Isaac ed Elsa temono il ritorno di Antolina e si preparano a subire la sua vendetta.

Dori Vilches continua a essere severa con Maria e a cambiare atteggiamento all’arrivo di Fernando.

Maria chiede a Fernando di mandare via l’infermiera, ma l’uomo la convince a darle un’ulteriore possibilità. La Castaneda si sottopone a un trattamento e scopre di riuscire a muovere le gambe.

Antolina si nasconde dalla Guardia Civile in una capanna abbandonata e inizia a delirare frasi sconnesse.

Isaac prova a convincere Elsa a lasciare la loro casa, ma la Laguna si rifiuta di lasciarlo da solo.

Irene e Anacleto continuano a indagare sul sindaco di Belmonte per scoprire se è colpevole della morte di Adela.

Dori Vilches non permette a Maria di ricevere visite e continua ad utilizzare terapie riabilitative dolorose e piuttosto umilianti.

Mauricio no sa come fornire il suo aiuto a Francisca, ma l’arrivo di Irene cambia la situazione. La giornalista gli spiega di aver scoperto la verità.

Prudencio è decido a chiudere con Lola, ma spiega a Consuelo di apprezzare i tentativi che sta facendo per chiarire con lui.

Meliton scopre di aver perso la sua pistola e lancia l’allarme.

Elsa intravede Meliton e Isaac parlare in segreto e il falegname prova a rassicurarla per evitarle una crisi.

Antolina entra nel negozio di Dolores per rubare e la donna si arrabbia molto. L’ex ancella la minaccia.

Dolores raggiunge Isaac per raccontargli del suo incontro ravvicinato con Antolina.

Isaac riceve un messaggio di Antolina. La Ramos vorrebbe incontrarlo, ma Elsa teme sia una trappola. Il falegname, però, decide di presentarsi all’appuntamento.

Matias sospetta che il gelo tra Prudencio e Lola sia colpa di Donna Francisca e l’Ortega conferma tutto.

Lola arriva in cantina con l’intento di spiegare le sue ragioni a Prudencio, ma il ragazzo rifiuta di ascoltarla.

Lola chiede a Marcela di restituire a Prudencio la crocetta che le ha regalato e la moglie di Matias accetta.

Irene ha trovato le prove che incastrano Esteban Fraile e Raimundo si scusa con Fernando.

Fernando chiede di poter aiutare con le indagini e si reca da Carmelo e Severo per convenire sul da farsi.

Il Mesia resta da solo e scrive una lettera dalla quale si capisce di voler cancellare Puente Viejo.