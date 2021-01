Anticipazioni Il Segreto, trame puntate dal 25 al 31 gennaio 2021

Le anticipazioni su Il Segreto ci rivelano che le puntate dal 25 al 31 gennaio saranno ricche di colpi di scena. Ecco cosa accadrà ai beniamini della soap spagnola:

Maqueda Il Segreto- foto antena3.com

Pablo torna a Puente Viejo e rivela a Ignacio di non essere suo figlio: Maria Jesus lo ha ingannato per i soldi.

Ignacio apprende da Pablo che Alberto Santos non ha intenzione di ritirare la denuncia e Jesús rischia di restare in carcere, salvo che non ci sia una amnistia dei condannati.

Pablo ringrazia Ignacio di aver trattato come un figlio e l’impresario rinnova il suo supporto.

Matías ed Emilia impongono il loro volere su Raimundo, ma Francisca rifiuta di far seguire il marito da uno specialista. A un certo punto, però, l’Ulloa sviene.

Onesimo fornisce inconsapevolmente a Lázaro l’indirizzo di Francisca e l’uomo si dirige verso casa sua in cerca di vendetta.

Il capitano Huertas racconta a Mauricio, don Filiberto e Matías che l’attentato a La Puebla è stato rivendicato dalla setta de Gli Arcangeli.

Lázaro entra in casa di Francisca, ma non trova nessuno al suo interno. La sua vendetta dovrà attendere.

Alicia si rende conto della disperazione della madre e le promette di far di tutto per far liberare Jesús.

Don Filiberto si assicura che Tomás sia pronto a entrare nella setta de Gli Arcangeli.

Isabel cerca di capire da Jean Pierre le ragioni che lo hanno spinto a raggiungerla, ma l’uomo resta sul vago e la distrae.

Marta e Adolfo parlano della gravidanza e Ramón interrompe la loro conversazione proprio quando scopre che il bambino è del Los Visos.

Pablo e Carolina progettano di sposarsi il prima possibile e si giurano amore eterno.

Begoña non è contenta dei progetti di Pablo e Carolina, ma fa finta di niente. Anzi, la donna prova a carpire informazioni dalla ragazza sulla situazione tra Marta e Rosa (ma senza successo).

Francisca è preoccupata per le condizioni di Raimundo.

Lázaro mette a punto una nuova incursione a casa di Francisca per completare la sua vendetta.

Gli Arcangeli si preparano ad accogliere Tomás nella setta.

Ramón punta il dito contro Marta: l’ha usato per coprire la liaison con il cognato e il figlio che aspetta da lui.

Emilia torna dall’ospedale e riferisce a Francisca di essere sicura che il padre si riprenderà.

Matías e Marcela non vedono l’ora che arrivi il giorno delle elezioni del sindaco di Puente Viejo.

Mauricio blocca l’entusiasmo di Onesimo che vorrebbe mostrare a tutti il suo libro di memorie.

Lázaro entra di nuovo a casa Francisca e cerca di colpire Raimundo. Per fortuna la Montenegro glielo impedisce.

Tomás tentenna nel momento del giuramento di fedeltà, ma viene esortato da una donna incappucciata che si rivela essere sua madre.

Francisca convince Lázaro a lavorare per lei in modo da trovare il vero colpevole della morte del fratello, Jeremías Campuzano.

Emilia rivela a Matías e Marcela di aver visto una reazione da parte del padre e anche Francisca lo trova meglio.

Isabel rassicura Tomás e lo esorta a pensare di essersi schierato dalla parte dei giusti.

Maqueda segue Antoñita in modo da scoprire l’identità dell’ospite segreto di Isabel.

Mauricio augura buona fortuna ad Alicia mentre Ignacio le assicura di essere dalla sua parte.

Tomás continua a pensare ad Alicia, ma la ragazza non lo degna di considerazione.

Alicia vince le elezioni e diventa il nuovo sindaco di Puente Viejo, ma la vittoria non va giù a don Filiberto.

Begoña invita la famiglia a un aperitivo, ma nota che tra Ramón e Adolfo non sono in buoni rapporti. A questo punto la moglie di Ignacio prova a capirne il motivo da Rosa.

Alicia invita i concittadini alla massima prudenza perché potrebbe diventare bersaglio dei detrattori della Repubblica.

Matías confida le sue preoccupazioni a Marcela, dicendole che i sostenitori della Monarchia non accetteranno la sconfitta.

Maqueda è infuriato quando scopre le bugie di Isabel mentre la marchesa confida a Jean Pierre di essere stati scoperti dal suo caposquadra.

Jean Pierre lascia intuire a Maqueda di non avere buone intenzioni.

Begoña riferisce a Ignacio di aver scoperto che Marta e Rosa non vanno d’accordo e di voler intervenire. L’imprenditore si oppone all’idea.