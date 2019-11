Anticipazioni Il Segreto, trame puntate dal 25 novembre al 1 dicembre 2019

Le anticipazioni su Il Segreto ci raccontano che nelle puntate dal 25 novembre al 1 dicembre la soap perderà una grande protagonista. Scopriamo cosa accadrà a Puente Viejo:

Marcela si lascia convincere dalle parole di Antolina e decide di farla pernottare alla locanda. Consuelo, però, la mette in guardia.

Elsa sta per affrontare l’intervento che potrebbe salvarle la vita e saluta Isaac.

Antolina offre il suo aiuto a Consuelo nelle faccende domestiche, ma la nonna di Julieta mostra di non fidarsi affatto.

Francisca si prepara alla sua vendetta personale.

Lola si lascia andare con Prudencio, ma sta male a causa dell’accordo stretto con Francisca.

Il dottor Zabaleta raggiunge la sala d’aspetto dell’ospedale e rivela che l’operazione è andata bene ma che l’esito dipende da Elsa.

Irene e Adela partono e si confrontano sullo strano comportamento avuto da Francisca.

Mauricio rivela a Raimundo di aver disobbedito agli ordini di Francisca.

L’auto sulla quale viaggiano Irene e Adela sbanda e le due donne sono state sbalzate sulla strada.

Matias chiede a Prudencio di non pressare Isaac per la restituzione del prestito e l’Ortega appare molto comprensivo. Il fratello di Saul ne approfitta per raccontargli della sua storia con Lola.

Carmelo e Severo parlano della scomparsa del sindaco di Belmonte quando Meliton sopraggiunge con la notizia dell’incidente.

Adela è priva di vita, Irene è stata trasportata in ospedale mentre il piccolo Carmelito non si trova.

Carmelo è sconvolto e Severo si mette alla ricerca del bambino. Più tardi si scopre che Francisca ha invitato Carmelito alla Casona per farlo giocare con Esperanza e Beltran.

Irene riabbraccia Severo e Carmelo inizia a chiedere informazioni per capire la dinamica dell’incidente, ma la giornalista non sa cosa rispondere.

Fernando sprona Maria ad andare da uno specialista per capire se potrà tornare a camminare.

Raimundo informa Maria dell’incidente d’auto che è costato la vita ad Adela.

Francisca non perde occasione per commentare l’incidente con Mauricio e pianifica la seconda parte del suo piano di vendetta.

Raimundo intende scoprire la verità sull’incidente e Mauricio gli assicura di non aver seguito gli ordini di Francisca.

Mauricio raggiunge Prudencio per raccontargli quanto accaduto e lo trova in intimità con Lola.

Consuelo informa Matias e Marcela dell’incidente e confida loro di essere preoccupata per Elsa.

Matias raggiunge Isaac e gli racconta dell’incidente. Il ragazzo è sconvolto.

Antolina viene a sapere della morte di Adela e finge di esserne costernata. Successivamente chiede a Isaac di Elsa e il ragazzo da voce a tutto il suo nervosismo.

Marcela si prepara per il funerale di Adela e Antolina cerca conforto in lei per via delle offese di Isaac. La moglie di Matias, però, cerca di metterla davanti alla realtà.

Matias convince Isaac a uscire dall’ospedale, ma il dottor Zabaleta li raggiunge per informarli che Elsa si sta risvegliando.

Antolina sfrutta l’assenza dei padroni di casa per curiosare, ma Consuelo la coglie in flagrante e la rimprovera aspramente.

Raimundo crede che Mauricio sia responsabile dell’incidente e che presto Severo e Carmelo capiranno che dietro c’è Francisca.

Maria commenta l’incidente con Francisca e finisce per litigare con lei quando percepisce la sua insensibilità.

Fernando propone a Maria di allontanarsi da Francisca andando a vivere a La Habana.

Raimundo, Fernando e Mauricio si presentano al funerale di Adela e Severo non riesce a trattenersi.

Severo resta vicino a Carmelo e gli promette giustizia.

Raimundo cerca di discolpare Francisca agli occhi di Carmelo e Severo.

Dolores crede che Lola nasconda qualcosa e decide di approfondire la questione.

Raimundo consiglia a Maria di lasciare la Casona per non rimanere coinvolta nei piani di vendetta di Severo e Carmelo.

Maria e Fernando partono senza dire nulla a Francisca e la matrona diventa furente quando scopre tutto.

Antolina si giustifica con Consuelo dicendo di voler dare una mano per accogliere Elsa in un ambiente pulito e ordinato. L’anziana signora, però, la guarda con sospetto.

Elsa ha ripreso conoscenza, ma deve aspettare l’esito degli esami per capire la sua condizione.

Lola parla a Prudencio dei pettegolezzi che Dolores mette in giro sulla loro relazione. L’Ortega cerca di tranquillizzarla e le propone di convivere, ma la Mendana ammette di volerci andare piano.

Francisca invia un biglietto a Lola nel quale le chiede di andare alla Casona. La ragazza diventa nervosa e Prudencio nota il suo comportamento.

Severo è preoccupato per l’irreperibilità di Carmelo e quando lo ritrova non può che notare il suo stravolgimento.

Carmelo confida a Severo di aver fatto controllare l’auto da un meccanico: è stata manomessa da qualcuno.

Lola mente a Prudencio dicendo di avere in mano una lista delle cose da fare e si allontana.

Francisca intende portare sul lastrico Prudencio e informa Lola che presto arriverà un finto buon cliente in cerca di un prestito.

Elsa scopre che tutto è andato bene e può tornare alla sua vita di sempre.

Francisca decide di andare a La Habana per vedere Maria e obbliga Raimundo e Mauricio ad accompagnarla.

Severo e Irene parlano dell’incidente e si convincono che Francisca si abbia fatto manomettere l’auto.

Meliton avvisa Severo che Carmelo è fuggito con una pistola. Il Leal vuole pareggiare i conti con Francisca, ma ferisce Mauricio.

Mauricio viene portato a La Casona e Raimundo chiede una tregua a Francisca, ma la nobildonna brama vendetta.

Raimundo fa visita Maria e Fernando e chiede loro di mandare i bambini in collegio per proteggerli.

Marcela organizza una festa per il ritorno di Elsa.

Lola non riesce a togliersi dalla testa le parole di Francisca e non riesce a fingere con Prudencio.

Francisca rivela a Raimundo che appena Mauricio si riprenderà porterà a termine la propria vendetta.

Raimundo chiede un incontro a Severo, ma il Santacruz preferisce non recarsi all’appuntamento. L’Ulloa decide di andare da Irene.

Meliton lascia intuire a Carmelo di sapere che è stato lui a colpire Mauricio, ma gli assicura lealtà.

