Anticipazioni Il Segreto, trame puntate dal 26 ottobre al 1 novembre 2020

Le anticipazioni su Il Segreto ci raccontano che le puntate dal 26 ottobre al 1 novembre saranno imperdibili. Cosa accadrà ai protagonisti della soap spagnola?

Mauricio Il Segreto- foto antena3.com

La piccola Camelia rischia di morire in uno degli incendi che si sono propagati nelle ex terre di Francisca. Per fortuna viene trovata in tempo.

Marcela è disperata per quanto accaduto e si convince che Mauricio sappia qualcosa. Il sindaco, però, giura di non sapere nulla.

Don Filiberto e Mauricio discutono animatamente quando il parroco dice che la disavventura di Camelia dipende dall’ateismo di Marcela e Matías.

Rosa esce di casa di notte e fa perdere le sue tracce. Marta se ne accorge e lancia l’allarme.

Jesús incontra Alberto Santos, un giornalista arrivato a Puente Viejo per indagare su un incidente avvenuto presso la sua fabbrica di Bilbao.

Tomás raggiunge la locanda per sapere notizie di Camelia, ma Marcela lo invita ad andare via e a dimenticarla.

Campuzano conferma ad Eulalia che tutti la credono morta e quindi neanche Francisca può sospettare di lei.

Francisca si confida con Mauricio, dicendo di essere convinta che gli incendi siano collegati a Isabel de Los Visos. La matrona gli chiede di reperire informazioni e prova.

Isabel si prepara per una passeggiata, ma viene bloccata da Maqueda che le chiede i motivi del suo viaggio a Parigi. La marchesa, però, gli consiglia di dimenticarla.

Rosa torna a casa e racconta di essere caduta durante una passeggiata. La ragazza si va a riposare.

Marta e Adolfo tornano dalla loro battuta di ricerca e Carolina li informa del ritorno di Rosa, specificando loro che la sorella non intende vedere nessuno.

Ignacio spiega ad Alberto Santos che l’incidente avvenuto a Bilbao è già stato chiarito.

Manuela ritorna a casa e sembra essersi ripresa.

Campuzano informa Eulalia che il loro piano è pronto.

Mauricio racconta a Matías che gli incendi si sono propagati nei terreni appartenuti a Francisca e ora della marchesa.

Manuela e Ignacio provano a capire cosa sia successo a Rosa.

Adolfo e Marta non sanno come rivelare la loro storia a tutti e in particolare a Rosa.

Pablo riceve un invito segreto da qualcuno e così il ragazzo incontra sua madre María Jesús alla locanda.

Juan incrocia Alicia e cerca di fare una passeggiata con lei.

Adolfo confida a Tomás di voler lasciare Rosa. I due vengono interrotti da Juan, il quale li informa di voler uscire con Alicia.

Isabel fa visita a Rosa e le confessa la tresca tra Adolfo e Marta.

Antoñita informa Adolfo che Tomás e Maqueda hanno avuto un incidente.

Dolores è angosciata per la scomparsa di Tiburcio e a un certo punto l’uomo riappare, ma è diventato sordo.

Pablo abbraccia María Jesús e la donna sembra gestire l’incontro in modo disinvolto.

Ignacio intravede una certa intimità tra Marta e Adolfo e decide di intervenire, cacciando lui e chiedendo spiegazioni a sua figlia.

Antoñita informa Isabel dell’incidente e Maqueda rivela che la macchina è stata manomessa. La marchesa sospetta di Mauricio.

Marcela e Matías sono preoccupati per Raimundo e chiedono aiuto alla centralinista Chelo.

Don Filiberto viene aggredito da due uomini incappucciati, ma viene ritrovato in tempo dal capitano.

Campuzano riferisce a Eulalia che l’incidente in macchina non ha sortito l’effetto desiderato. Ma nulla è perduto.

Isabel e Maqueda si interrogano sul coinvolgimento di Mauricio e Francisca nell’incidente.

Marcela telefono a Tomás per sapere come sta dopo l’incidente.

Adolfo racconta a Tomás che Ignacio l’ha scoperto insieme a Marta.

Francisca pensa che indagare su Isabel sia rischioso e ordina a Mauricio di fermarsi.

Isabel e Maqueda informano Francisca che l’auto è stata sabotata e spareranno a chiunque si avvicini a La Habana.

Adolfo e Juan vogliono distrarsi giocando a carte in una sala gioco, ma Montalvo scopare poco prima dell’alba.

Adolfo viene circondato da due uomini che cercano Juan e finisce per essere aggredito.

Manuela cerca di mettere d’accordo Marta e Rosa, ma un certo punto Rosa confessa di essere incinta.

Matías fa i conti con quanto successo e dice a Marcela di dover andare avanti per il bene di Camelia.

Raimundo riesce a scappare dal luogo di reclusione.

Juan riesce a salvare Adolfo da morte sicura, ma il de Los Visos ha perso molto sangue.

Francisca domanda a Mauricio se è responsabile del sabotaggio e gli chiede di fare attenzione.

Adolfo viene trasportato in ospedale e Ignacio e Rosa vengono informati del pestaggio ai danni del marchesino.

Isabel raggiunge l’ospedale e il dottor Clemente le dice che il ragazzo versa in gravi condizioni.

Tomás si offre di donare il sangue per il fratello, ma la marchesa ferma la donazione.

Marta e Manuela non riescono a metabolizzare gli ultimi eventi: Rosa è incinta e Adolfo potrebbe morire.

Carolina racconta a Marta e Manuela dell’arrivo della madre di Pablo.

Campuzano comunica Eulalia che Raimundo è fuggito, ma le assicura di aver già attivato una spedizione per riprenderlo.