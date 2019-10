Anticipazioni Il Segreto, trame puntate dal 28 ottobre al 3 novembre 2019

Le anticipazioni su Il Segreto ci raccontano che nelle puntate dal 28 ottobre al 3 novembre Puente Viejo perderà una delle sue protagoniste e non solo. Ecco cosa accadrà!

Severo spiega a Carmelo gli intrighi di Francisca, ma il sindaco crede che il suo amico sia ossessionato dalla matrona.

Irene chiede a Maria di scoprire la veridicità delle accuse mosse da Severo.

Raimundo prova a mediare con Francisca, ma in cuor suo sa che rivalità tra sua moglie e Severo è insormontabile.

Isaac accusa Antolina di quanto sta accadendo a Elsa in prigione.

Zabaleta impedisce ad Isaac di vedere Elsa e si reca dalla ragazza per parlarle delle sue condizioni di salute.

Dolores si mostra molto possessiva verso la nipotina e Gracia si sente a disagio.

Lola evita di nuovo Prudencio e l’Ortega non riesce a spiegarsi il motivo di tale comportamento.

Prudencio raggiunge Matias e Marcela con l’intento di indagare su Lola. Quando l’Ortega incrocia nuovamente la ragazza, però, non esita a chiederle il perché del suo distacco emotivo.

Severo affronta Raimundo e Carmelo e non esita a incolpare Francisca per tutto ciò che gli sta accadendo.

Raimundo mette alle strette Francisca e cerca di capire se è lei la causa della rovina di Severo.

Lola ringrazia Prudencio per le sue attenzioni e accenna soltanto alla cancellazione delle nozze. Per questo, forse, non riuscirà a pagare il debito facilmente.

Prudencio resta colpito dalla confessione di Lola e lascia intendere di provare qualcosa di più.

Gli abitanti di Puente Viejo voltano le spalle ad Antolina.

Gracia non sopporta l’invadenza di Dolores e prende una decisione. Quando la donna lo scopre, si arrabbia.

Fernando e Maria parlano del desiderio di Maria Elena di sposarsi subito e celebrare le nozze alla Casona.

Fernando vorrebbe chiedere la mano della fidanzata in privato, ma poi sceglie di farlo davanti a tutti. La ragazza accetta.

Irene è preoccupata per Severo e confida a Carmelo e Adela di temere per lui.

Severo incontra segretamente degli sconosciuti e comunica a Prudencio che non sarà in grado di saldare il debito.

Meliton e Onesimo sono rimasti folgorati dalla bellezza di Saturna, la nuova venditrice di pesce.

Prudencio non sa come gestire la situazione di Severo e chiede consiglio a Marchena, il quale gli suggerisce di sottrarre la casa al Santacruz..

Prudencio si sente in difficoltà, ma alla fine accetta e comunica la notizia a Severo.

Severo chiede a Prudencio un po’ di tempo per organizzarsi e l’Ortega accetta.

Fernando e Maria Elena iniziano a organizzare il matrimonio e raggiungono Don Berengario per fissare la data.

Meliton cerca di fare colpo su Saturna e Onesimo se ne accorge e si arrabbia.

Francisca ha indagato sul conto di Maria Elena, ma non ha trovato nulla di sospetto. Nonostante ciò, crede che il Mesia stia progettando qualcosa.

Maria Elena vuole comprare la casa di Maria e Roberto per fare un regalo a Fernando.

Il sergente Cifuentes rivela a Isaac quanto successo in carcere e accenna all’ipotesi che tutto sia riconducibile ad Antolina.

Isaac si presenta a casa di Antolina e le presenta le prove riguardo la morte di Jesus, anche se l’ex ancella sa che è stato lui a ucciderlo.

Prudencio nutre dei dubbi sulla faccenda di Severo e Marchena gli consiglia di parlare con Francisca.

Lola si scusa con Prudencio, ma i due finiscono per allontanarsi a causa di un equivoco.

Prudencio decide di parlare con Francisca, ma cambia idea quando riceve una telefonata di Saul. Il fratello gli chiede di non compromettere la posizione di Severo.

Saturna si diverte con i tentativi di seduzione di Onesimo e Meliton.

Severo si incontra di nascosto con un gruppo di operai della miniera dei Molero e gli ordina la costruzione di una bomba.

A Puente Viejo inizia a circolare la voce che Fernando e Maria Elena vivranno in paese e Francisca decide di affrontare il Mesia.

Adele, Irene e Maria vogliono parlare della condizione delle donne sposate presso l’associazione.

Isaac mette alle strette Antolina: ritirare la denuncia contro Elsa o finire in carcere per la morte di Jesus.

Elsa ringrazia il dottor Zabaleta e gli chiede il permesso di ricevere visite.

Prudencio riferisce a Marchena di non aver parlato con Francisca perché deciso a dare una proroga a Severo.

Prudencio e Lola si incontrano in piazza e parlano dei loro problemi.

Onesimo confessa a Dolores di essersi innamorato di Saturna, ma di dover condividere questa passione con Meliton.

Marcela e Don Berengario cercano di risolvere la situazione tra Onesimo e Meliton.

Fernando assicura a Francisca di voler cambiare vita e vivere felice.

Adela spiega a Irene che l’associazione accoglierà un ospite speciale per parlare dei diritti delle donne, Victoria Kent.

Severo e il capo degli operai preparano l’ordigno destinato a spaventare Francisca.

Antolina decide di lasciare Puente Viejo e Marcela lo scopre.

Lola raggiunge Prudencio e gli comunica che pagherà la prima tranche del suo debito entro tre giorni.

Isaac rivela a Matias di aver costretto Antolina a lasciare Puente Viejo attraverso un ricatto.

Elsa esce dal carcere e finalmente abbraccia Isaac.

Marchena rivela di essere un complice di Francisca.

Prudencio confida a Irene di aver concesso una proroga a Severo, ma la donna lo accusa di essere un usuraio.

Severo deve incontrare i suoi complici, ma l’arrivo improvviso di Irene e Adela mette a rischio l’incontro.

Carmelo si congratula con Adela per l’iniziativa, ciò nonostante spera che non ci siano ripercussioni.

Myriam