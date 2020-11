Anticipazioni Il Segreto, trame puntate dal 30 novembre al 6 dicembre 2020

Le anticipazioni su Il Segreto ci svelano che nelle puntate dal 30 novembre al 6 dicembre assisteremo al ritorno di Begoña. Ecco cosa accadrà a Puente Viejo:

Begoña Il Segreto- foto youtube.com

Alicia ferma Damian e salva la vita di Matías. La ragazza convince l’amico che è meglio scappare.

Marta e Ramón raccontano a tutti come si sono sposati, ma Ignacio trova tutto molto strano.

Marta confida ad Adolfo di non provare più niente per lui e il marchesino resta scioccato dalle parole della Solozábal.

Rosa inizia a delirare e non crede nel suo nuovo interesse amoroso. Per lei è solo un trucco.

Isabel scopre che Francisca è intenzionata a lasciare tutto per stare con Raimundo.

Intanto, in un luogo isolato, delle persone incappucciate stanno per iniziare un rito.

Pablo vuole rintracciare Alberto Santos e Maria Jesus per convincerli a ritirare la denuncia contro Jesús.

Ignacio esprimere gratitudine a Ramón per il suo sostegno e ammette di sentirsi in colpa per quanto accaduto a Jesús.

Rosa, Marta, Adolfo e Ramón decidono di incontrarsi per fare una chiacchierata in amicizia.

Adolfo rivela a Tomás di provare ancora dei sentimenti per Marta e il fratello gli consiglia di annullare le nozze con Rosa.

Antoñita comunica a Isabel di aver ricevuto del denaro da Francisca e di aver creduto che fosse un addio.

Francisca rivela a Raimundo che tutto sta procedendo secondo i suoi piani.

Manuela inizia a preoccuparsi quando capisce che il matrimonio è diventato un’ossessione per Rosa.

Ignacio scopre che Begoña ha lasciato la clinica svizzera e sta per raggiungerli a Puente Viejo.

Francisca comunica a Isabel di aver intenzione di trasferirsi con Raimundo in una casetta fuori da Puente Viejo.

Isabel rimprovera Tomás per i lavori in miniera e il ragazzo le chiede perché lo tratta in modo diverso da Adolfo. La marchesa si lascia sfuggire che il secondogenito non è figlio di Simón Castro.

Don Filiberto sta per aggredire Mauricio, ma viene fermato da due uomini incappucciati che lo portano via.

Don Filiberto si sveglia e un uomo gli dice di avere pazienza perché presto avrà tutte le risposte.

Tomás chiede a Isabel di spiegare meglio le sue affermazioni, ma la donna prova a sminuire il tutto portando il discorso su Rosa e invitando a convincere Adolfo a non sposarla.

Ignacio è molto preoccupato per il ritorno di Begoña e si sfoga con Manuela.

Pablo teme di essere motivo di una ricaduta di Begoña, ma Carolina insiste per fargliela conoscere.

Mauricio, Matías e Marcela aiutano Francisca a trasferirsi nella sua nuova dimora e la matrona li ringrazia.

Marta, Rosa e Carolina accolgono Begoña con gioia, ma Ignacio, Manuela e Pablo mostrano qualche riserva.

Rosa presenta Adolfo a Begoña e la donna si comporta come una madre amorevole e una suocera perfetta.

Ignacio non trova più le sue figlie e lancia l’allarme. Manuela lo informa che le ragazze stanno passeggiando con Begoña.

Isabel prega Adolfo di non sposare Rosa, ma il ragazzo afferma di volersi assumere le sue responsabilità di padre.

Dolores fa visita a Francisca e non perde occasione per sottolineare la casa modesta in cui vive.

Encarnación chiede al capitano Huertas di inviare una lettera a Jesús in prigione.

Matías raggiunge Alicia e le rivela di intuito che il padre verrà scarcerato se rinuncerà alla candidatura come sindaco.

Begoña scopre che Rosa e Marta non vanno d’accordo e decide di improvvisare un addio al nubilato per la sposa.

Don Filiberto scorge un uomo incappucciato che gioca con il pugnale con cui voleva aggredire Mauricio.

Gli uomini incappucciati rivelano la loro identità a Don Filiberto: fanno parte degli Arcangeli, una organizzazione segreta nata in difesa della monarchia, e lo vogliono con loro.

Alicia decide di candidarsi alle prossime elezioni come sindaco di Puente Viejo.

Isabel si lamenta di Rosa con Maqueda.

Il dottor Clemente informa Francisca circa le condizioni di Raimundo: l’uomo potrebbe restare in stato vegetativo per sempre.