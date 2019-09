Anticipazioni Il Segreto, trame puntate dal 30 settembre al 6 ottobre 2019

Le anticipazioni su Il Segreto ci svelano che le puntate dal 30 settembre al 6 ottobre saranno ricche di avvenimenti. Cosa accadrà ai protagonisti della soap spagnola?

Alvaro parla ai suoi complici della mancata vendita dei terreni di Elsa e per questo decide di affrettare i preparativi del matrimonio.

Elsa intuisce la preoccupazione di Alvaro e il dottore le spiega di aver avuto problemi con l’acquisto del terreno per la loro casa.

Saul e Julieta uniscono le loro forze per superare il momento difficile e Don Anselmo è felice per loro.

Don Anselmo raggiunge Isaac per salutarlo e gli conferma che lascerà Puente Viejo tra pochi giorni.

Il sacerdote arriva alla Casona per salutare Raimundo, Francisca e Maria.

Fernando non riesce a credere di aver perso Maria per sempre, ma maschera il suo stato d’animo congratulandosi con Roberto.

Dolores e Tiburcio sono preoccupati per le ripercussioni che avrà la fuga del leone.

Elsa propone ad Alvaro di gestire le sue ricchezze e il Fernandez non può far altro che ringraziare la sua futura moglie.

Dolores nota che Alvaro sta spendendo molti soldi per il matrimonio e inizia a farsi domande sulla provenienza del denaro.

Fernando regala un gioiello a Maria e lo invita ad accettarlo.

Raimundo è convinto che Fernando sia cambiato mentre Francisca confessa a Mauricio di non credere nella redenzione del Mesia.

Il sergente Cifuentes non ha trovato prove nella casa parrocchiale e non può incolpare Carmelo e Don Berengario dell’uccisione dei Molero.

Adela confida a Carmelo di essere in difficoltà per via delle indagini che lo coinvolgono.

Don Anselmo si accinge a lasciare il Puente Viejo e lascia i suoi concittadini nelle mani di Don Berengario.

Julieta medita di andar via da Puente Vejo e propone a Saul di partire, ma l’Ortega si oppone alla partenza almeno finché non avrà risolto la situazione di Carmelo e Don Berengario.

Saul raggiunge il sergente Cifuentes per fornirgli informazioni sul caso di Julieta.

Alvaro racconta a Marcela di essere impaziente di iniziare la sua nuova vita con Elsa.

Antolina e Dolores parlano delle nozze di Alvaro ed Elsa.

Elsa prova l’abito e scoppia in un pianto enigmatico.

Non ci sono notizie del leone, ma un pastore ha denunciato l’aggressione al suo gregge.

Fernando chiede a Roberto di fargli vedere la nuova casa, ma senza Maria. Francisca sospetta qualcosa e li mette l’uno contro l’altro.

Mauricio offre a Fernando la possibilità di seguire la sua strada.

Prudencio mostra interesse per la cantina di Fe per svincolarsi dall’ingerenza di Francisica.

Elsa svela ai suoi amici di essere una ricca ereditiera.

Consuelo e Marcela iniziano a pensare che l’amore di Alvaro non sia poi così spontaneo.

Isaac non riesce a mandar giù le imminenti nozze di Elsa e sembra intenzionato a farle saltare.

Elsa riceve il bouquet con un biglietto di Alvaro. Non è una lettera d’amore, ma un addio.

Mauricio avvisa Roberto che Fernando è partito e poco dopo il Mesia li chiama per informarli di essere arrivato a Madrid.

Francisca chiede a Prudencio di restare per gestire il lavoro.

I Miranar si mettono sulle tracce del leone, ma subito dopo scoprono che è stato ritrovato.

Carmelo, Don Berengario e Julieta supportano Saul, senza conoscere il suo piano. Il sindaco, però, non nasconde la sua preoccupazione.

Elsa crolla dopo l’addio di Alvaro e annuncia pubblicamente che non si sposerà più perché il dottore l’ha lasciata.

In dispensario, poi, Elsa conferma ai suoi amici la sua sensazione su Alvaro e poco dopo riceve la visita di Isaac.

Elsa chiede a Isaac di raccontarle tutto quello che sa su Alvaro.

Saul prosegue con il suo piano e Carmelo riferisce tutto ai suoi più fidati amici.

Saul racconta il suo progetto a Don Berengario.

Prudencio chiede a Francisca di lasciarlo andare per la sua strada.

