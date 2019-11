Anticipazioni Il Segreto, trame puntate dal 4 al 10 novembre 2019

Le anticipazioni su Il Segreto ci svelano che le puntate dal 4 al 10 novembre saranno ricche di colpi di scena. Scopriamo cosa accadrà a Puente Viejo:

Elsa è tornata a Puente Viejo, ma Consuelo sembra l’unica a preoccuparsi per le condizioni della ragazza e il possibile ritorno di Antolina.

Matias stenta a credere alla partenza definitiva dell’ex ancella, ma Isaac spiega di avere un asso nella manica che la terrà lontana.

Marchena si reca alla Casona per comunicare a Francisca di non voler più lavorare per lei.

Maria è felice per il matrimonio di Fernando e Maria Elena, ma Raimundo crede che la nipote stia nascondendo qualcosa.

Maria confessa a Raimundo di sentirsi libera finalmente dalle ingerenze di Fernando.

Prudencio incontra Irene e le comunica di aver concesso una proroga a Severo, ma di essere preoccupato per le finanze del Santacruz. La giornalista reagisce male e mostra tutto il suo disprezzo per lui.

Irene è convita che Severo stia meditando vendetta nei confronti di Francisca.

Severo aspetta i suoi complici, ma l’arrivo di Adele rischia di mandare all’aria i suoi progetti.

Adele si reca in associazione per comunicare a tutte che sta organizzando un incontro molto speciale.

Carmelo si dice soddisfatto dell’impegno della moglie, ma teme che le sue idee possano metterla in pericolo.

Consuelo nota la stranezza dei comportamenti di Elsa e chiede alla ragazza di aprirsi con lei, ma la Laguna le dice di sentirsi bene.

Consuelo raggiunge casa di Isaac per aiutare Elsa e avvertire Isaac circa lo stato di salute della sua amata.

Isaac decide di parlare con Elsa e scopre che il suo stato di salute è compromesso.

Irene e Adela accolgono Victoria Kent e la invitano a pranzare alla locanda. La donna tiene un discorso presso l’associazione femminile che viene molto apprezzato e parla di suffragio universale.

Marchena è stanco di lavorare per Francisca e non esita a ricattare la Montenegro: informazioni in cambio della sua libertà.

L’enologo riferisce alla Montenegro che Severo non ha saldato il debito e Prudencio ha deciso di concedergli una proroga e non sfrattarlo dalla sua proprietà.

Francisca convoca Prudencio, ma il ragazzo le racconta una bugia. L’Ortega si rende conto di essere stato tradito da Marchena, ma non riesce a indagare a causa dell’arrivo di Matias.

Il giorno delle nozze di Fernando e Maria Elena è arrivato e gli invitati raggiungono la Casona.

Isaac insiste con Elsa per sapere la verità sul suo stato di salute, ma la Laguna afferma di aver parlato con pessimismo.

Consuelo sorprende Elsa parlare al telefono, ma la ragazza nega spudoratamente.

Marcela decide di indagare su Elsa e scopre che l’amica ha telefonato al carcere.

Isaac scopre che tutti i suoi risparmi sono spariti.

Carmelo vuole aiutare Severo, ma il Santacruz torna a essere particolarmente scostante.

Marchena comunica a Prudencio di volersi licenziare in quanto ha trovato un lavoro migliore e il fratello di Saul non può far altro che augurargli il meglio.

Lola arriva nel negozio di Prudencio e gli comunica di non poter pagare il debito ma di essere intenzionata ad adempiere al suo impegno.

Raimundo porta Maria Elena all’altare e i due diventano marito e moglie. I festeggiamenti procedono per il meglio, ma esplode una bomba durante il taglio della torta: Maria Elena è morta e Maria è incosciente.

Severo è sotto shock, ma riesce a nascondere quello che prova e decide di unirsi alla riunione delle autorità. Non ci sono notizie sui colpevoli, ma Fernando chiede giustizia.

Il dottor Zabaleta conferma che anche le condizioni di Matias sono gravi e necessita di un intervento.

Fernando è disperato e deve pensare a seppellire sua moglie mentre Maria continua a stare male.

Prudencio rifiuta l’offerta di Lola e le offre un lavoro. La ragazza accetta e l’Ortega la mette alla prova.

Carmelo torna a casa e si confronta con Adela sui possibili responsabili dell’attentato alla Casona.

Severo non riesce a contattare i suoi complici e Irene si accorge del suo stato d’animo.

Francisca informa Carmelo che non gli permetterà di gestire le indagini in quanto sospetta di lui e Severo.

Fernando lascia la Casona per salutare Maria Elena e al suo ritorno appare distrutto. Ora vorrebbe prendersi cura di Maria.

Francisca e Mauricio parlano di Severo mentre Raimundo le chiede una tregua dopo quanto successo.

Irene sospetta del coinvolgimento di Severo e si confronta con Adela.

Maria riprende conoscenza e Fernando continua a mostrarsi addolorato per quanto accaduto.

Zabaleta scopre che Matias non ha medicato la sua ferita e si mostra preoccupato per le conseguenze. Rischia di perdere la vista.

Elsa vuole lasciare Isaac, ma il falegname le chiede di raccontargli tutto.

Lola si apre con Prudencio, affermando di non aver mai avuto intenzione di saldare il debito condendosi a lui.

Myriam