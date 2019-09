Anticipazioni Il Segreto, trame puntate dal 9 al 13 settembre 2019

Le anticipazioni su Il Segreto ci raccontano che nelle puntate dal 9 al 13 settembre ci saranno molte evoluzioni nelle storyline della soap. Ecco cosa accadrà:

Antolina scopre che i loschi forestieri sono in affari con Alvaro e si rende conto che può sfruttare la situazione a proprio vantaggio.

Isaac non riesce a capire il comportamento di Antolina, specialmente perché la moglie intende incontrare il dottore.

Don Berengario raggiunge Julieta e Saul origlia la loro conversazione, ma sceglie di non intervenire e continuare a indagare.

Don Anselmo non riesce a metabolizzare la confessione di Don Berengario.

Raimundo intuisce la tristezza di Fe: la donna dovrà lasciare la Spagna senza Mauricio.

Alvaro si avvicina sempre di più a Elsa e la ragazza sembra aver voltato pagina grazie a lui.

Francisca teme che Maria lasci Puente Viejo dopo il tentativo (fallito) di corrompere Roberto.

Maria pianifica di scappare con Roberto e i bambini.

Antolina scopre che Elsa ha ancora l’eredità di famiglia e non ha problemi economici come ha raccontato a tutti.

Elsa nota qualcosa di strano in Alvaro, ma non capisce la natura della sua preoccupazione.

Alvaro incrocia Antolina e si prepara a puntare il dito contro di lei, ma l’ex ancella lo stupisce con una proposta conveniente.

Roberto si dice entusiasta di lasciare la Spagna con Maria e tornare a Cuba e inizia a studiare un piano di fuga.

Saul e Prudencio fanno il punto della situazione su Julieta e i Molero e capiscono che devono parlare con la ragazza.

Pedro Molero, un altro figlio di Eustaquio, appare in piazza e chiede notizie di suo padre e suo fratello. Saul lo invita ad andarsene, ma il ragazzo insulta Julieta.

Saul e Pedro hanno un diverbio animato e vengono separati prima che arrivino alle mani.

Severo viene a conoscenza del diverbio e teme che la situazione sia destinata a peggiorare. E in effetti Pedro e Saul vogliono incontrarsi fuori città.

Antolina e Alvaro raggiungono un accordo: lei vuole allontanare Elsa dalla città e lui si presta a sposarla e ingannarla per impossessarsi dell’eredità.

Fernando ha un faccia a faccia con Francisca riguardo il suo atteggiamento nei confronti di Roberto e la nobildonna spiega di essere pronta a tutto per mantenere Maria a Puente Viejo.

Matias fa visita a Isaac, il falegname subisce un incidente. Il locandiere lo porta subito in dispensario da Elsa.

Consuelo si avvicina a Saul prima dell’arrivo di Pedro Molero e lo costringe a ritornare a casa da Julieta. I due tornano a casa e si trovano a percepire la sofferenza della ragazza.

Adela decide di dire a Consuelo la verità su Julieta.

Elsa si prende cura di Isaac anche senza Alvaro.

Alvaro parla con i loschi forestieri al telefono e spiega loro la trappola per ingannare Elsa.

Fernando scopre che Maria e Roberto stanno cercando casa a Puente Vejo e decide di raccontare tutto a Francisca che, però, sa già tutto.

Roberto e Maria trovano la casa in cui trasferirsi, ma in realtà intendono ingannare Francisca e partire per Cuba.

Severo e Carmelo raggiungono Pedro per parlare di Eustaquio e Lamberto. Gli dicono che si trovano nel sud del Portogallo e gli fanno vedere delle prove false.

Alvaro si accorge che Elsa sta nascondendo qualcosa a Consuelo e le chiede di cosa si tratta. La Laguna gli consegna una lettera riguardante la sua eredità.

Raimundo e Francisca trascorrono una serata insieme e si sentono più innamorati che mai.

Fernando sente la sua permanenza alla Casona in pericolo.

Roberto sta organizzando il ritorno a Cuba in segreto, ma vuole essere certo che Maria sia sicura.

Myriam